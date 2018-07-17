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В Кривом Роге прогремел мощный взрыв в девятиэтажке, среди пострадавших – ребенок (видео)

17.07.2018 09:28

В Кривом Роге в девятиэтажном жилом доме произошел взрыв, в результате чего пострадали три человека, среди которых один ребенок.

Об этом сообщает сайт Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Местные власти отселили 4 жителей дома / ГСЧС

Взрыв произошел на 8-м этаже дома по улице Чаривной, 3 в 21:22 16 июля.

"Разрушены межкомнатные перегородки двух квартир и повреждены перегородки пяти квартир. Повреждены элементы несущих конструкций 8-го этажа", - говорится в сообщении. 

Отмечается, что местные власти отселили 4 жителей дома. Причина взрыва устанавливается. // УНИАН

 

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