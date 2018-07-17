З одеської колонії втекли троє засуджених (фото)

Малиновським відділом поліції в м. Одеса розшукуються Запорожан Іван Іванович, 1997 р. н., засуджений за ч. 3 ст. 185 ККУ, Куспіс Владислав Ігорович, 1995 р. н., засуджений за ч. 1 ст. 162 і ч. 3 ст. 185 ККУ та Загорняк Вячеслав В’ячеславович, 1992 р. н., засуджений за ч. 3 ст. 153 ККУ, які 17 липня 2018 року близько четвертої години ранку втекли з колонії.

Проводяться заходи щодо розшуку та затримання вказаних осіб. Просимо громадян, яким що-небудь відомо про місцезнаходження розшукуваних, повідомити до найближчого відділу поліції або за телефонами (048) 779 40 61, (048) 779 49 68 або 102.

Відділ комунікації поліції Одеської області