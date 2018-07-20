Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

Ездит ли немецкая полиция на Porsche?

Ездит ли немецкая полиция на Porsche?

Голосование

Ваше отношение к новой полиции:

Стало значительно лучше
Стало лучше, но незначительно
Ничего не изменилось кроме формы и названия
Стало еще хуже
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

У сотрудника столичного банка грабители отобрали два миллиона гривен

20.07.2018 14:22

Вчера в столице неизвестные совершили разбойное нападение на сотрудника одного из банков и завладели деньгами в сумме более 2 млн грн. 

Об этом УНН сообщили в полиции.

Нападение было совершено средь бела дня во дворе одного из домов по улице Бастионной. Четверо неизвестных в масках напали на сотрудника банка и, применяя силу, забрали у него деньги. Как сообщили в полиции, украденное принадлежало банку, в котором работает пострадавший.

Неизвестные с места происшествия скрылись. Сейчас их разыскивают.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 187 УК Украины - разбой.

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...