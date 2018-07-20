У сотрудника столичного банка грабители отобрали два миллиона гривен

Вчера в столице неизвестные совершили разбойное нападение на сотрудника одного из банков и завладели деньгами в сумме более 2 млн грн.

Об этом УНН сообщили в полиции.

Нападение было совершено средь бела дня во дворе одного из домов по улице Бастионной. Четверо неизвестных в масках напали на сотрудника банка и, применяя силу, забрали у него деньги. Как сообщили в полиции, украденное принадлежало банку, в котором работает пострадавший.

Неизвестные с места происшествия скрылись. Сейчас их разыскивают.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 187 УК Украины - разбой.