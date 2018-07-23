В Казахстане убили бывшего участника сборной КВН Данияра Алимбаева

В казахстанском городе Актау убили бывшего участника сборной КВН Актобе Данияра Алимбаева. Ему нанесли удары ножом в обе ноги, и врачи не смогли его спасти. Трое подозреваемых в убийстве уже задержаны.

Трагедия случилась в ночь на 21 июля возле одного из заведений в шестом микрорайоне, сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента внутренних дел Мангистауской области.

"Ночью доставили мужчину с ножевыми ранениями обеих ног в крайне тяжелом состоянии. На одной ноге были повреждены артерии и вены. Ему была сделана экстренная операция, после чего он был переведен в реанимацию", - рассказали в приемном покое Мангистауской областной больницы.

По словам друзей погибшего, ночью возле бара произошла потасовка. "Данияр стоял в стороне, но и ему досталось. Один из обидчиков ударил ножом ему в ногу. Его отвезли в больницу, но врачи не смогли его спасти. Он потерял много крови", - рассказал друг бывшего Алимбаева.

Трое подозреваемых в убийстве задержаны, ведется досудебное расследование по части 1 статьи 99 УК РК (Убийство). Назначены судебно-медицинские экспертизы.

У погибшего остались жена и четверо детей. Он является бывшим участником сборной команды Актобе по КВН. Также вместе с мангистаускими КВНщиками был в сборной западного Казахстана на фестивале в Сочи.

В Алма-Ате 19 июля от ножевых ранений скончался известный казахстанский фигурист, бронзовый призер Олимпиады -2014 Денис Тен. Он был ранен во время потасовки с двумя молодыми людьми, которых застиг за кражей зеркал с его автомобиля. В Алма-Ате и Астане 21 июля прошла гражданская панихида. // NEWSru.com