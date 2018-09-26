Грабитель банка сам сдался, в надежде получить обещанные за его поимку $10 000

Один из двух мужчин, разыскиваемых в связи с вооруженным ограблением 24 мая, сдался в полицию после того, как узнал, что за информацию о его местоположении, которая привела бы к аресту, назначили вознаграждение $10,000.

20-летний Натан Хантер сдался полиции Торонто в понедельник вечером. Его обвиняют по 10 статьям, включая вооруженное ограбление, использование огнестрельного оружия для совершения уголовно наказуемого преступления, незаконное владение огнестрельным оружием и сговор с целью совершения уголовно наказуемого преступления.

Второй разыскиваемый – 21-летний Джесс Джек Бриз все еще в бегах. Его разыскивают также и за покушение на убийство и стрельбу 3 июня.



Бриз и Хантер вместе с другими двумя парнями, которых удалось арестовать 7 июня, ограбили банк TD Canada Trust, который находится на Warden Ave.



Во время преступления трое из четверых были одеты в маски, солнечные очки и капюшоны. Они зашли в банк и приказали людям лечь на пол, стреляя в пол. Сколько именно выстрелов было – неизвестно. Четвертый причастный был водителем. Полиция установила, что банда грабителей скрылась с места преступления на украденном Honda Accord 2017 года.



Любой, кто обладает информацией о Бризе, может анонимно позвонить в полицию в отдел по борьбе с преступностью по номерам: 416-808-7474 и 416-222-TIPS (8477), либо воспользоваться онлайн-сервисом www.222tips.com. За информацию о Бризе также назначено вознаграждение $10,000. // Torontovka