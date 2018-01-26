«Золотая ревизорша»: золотые слитки, я думаю... имеет на сегодня каждый гражданин

Полку драгоценных чиновников в Украине прибыло. В компанию к «бриллиантовым прокурорам» добавилась и «золотая ревизорша» - глава Государственной аудиторской службы Лидия Гаврилова. Вот только, несмотря на широкий медиарезонанс дела о золотых слитках, пани Гаврилова по большому счету не оправдала надежд ни падких на коррупционные разоблачения украинцев, ни следователей НАБУ.

Можно не сомневаться, что после непродолжительного шума в СМИ дело «золотой ревизорши», как и дело «бриллиантовых прокуроров», ждет забытье и нулевые судебные перспективы.

«Золотая ревизорша» - глава Государственной аудиторской службы Лидия Гаврилова

Скандальные золотые слитки (четыре штуки общим весом 75 г), напомним, были обнаружены в квартире Гавриловой во время обыска, проведенного НАБУ на основании данных е-декларации чиновницы. В бюро заподозрили, что чиновница задекларировала далеко не все свое нажитое непосильным трудом имущество, да и цена ее более чем 100-метровой квартиры была в декларации явно занижена, а потому нагрянули к Гавриловой с обыском. Помимо золотых слитков детективы НАБУ нашли у ревизорши почти 113 тыс. долларов и 8,5 тыс. евро наличными, при задекларированных 42 тыс. в американской валюте, а также не отраженный в декларации автомобиль и два паркоместа. Последние, правда, официально зарегистрированы на мужа чиновницы, с которым она официально в разводе, хотя живут экс-супруги якобы вместе.

Пани Гаврилова, разумеется, не растерялась и в ответ на подозрение в незаконном обогащении поведала общественности, что золотые слитки - это подарок, а деньги, найденные в квартире, не все принадлежат ей, часть она просто хранила по просьбе друзей. Что же касается экс-мужа и его автомобиля, то закон бывшим супругам вместе проживать не запрещает, и нечего лезть в личную жизнь. Что же касается НАБУ, то ведомство Сытника, по словам главы ГАС, ей просто мстит и оказывает давление: дескать, детективам НАБУ явно недостает профессионализма, и они заставляют государственных аудиторов, которые проводят проверки в том числе и по направлению НАБУ, трактовать результаты таких проверок в пользу бюро, а не по закону.

Как видим, ситуация с Гавриловой достаточно типична для бурной антикоррупционной деятельности последних лет. Шума в СМИ много, а вот юридические перспективы разоблачения от НАБУ очень туманны. Если посмотреть на дело с формально-юридической стороны, то у НАБУ нет ни одного шанса, чтобы доказать виновность Гавриловой. И поважней, чем она, персоны, отделывались от НАБУ лишь легким испугом. Нардеп Лещенко, к примеру, «одолжил» себе миллионы на квартиру подороже, чем у Гавриловой, и никаких претензий к нему ни у кого нет.

Но если посмотреть, на дело ревизорши с точки зрения украинских коррупционных реалий, то детективы НАБУ должны не только вернуть Лидии Владимировне все ее золото и публично извиниться, но и выдать ей медаль за честность. Посудите сами, человек десятилетия работает в государственных ревизионных службах, а последние годы на очень высоких должностях. Сегодня Лидия Владимировна - главный ревизор страны, обязанный проверять все учреждения и организации, где проходят бюджетные деньги. Возможностей для злоупотреблений и личного обогащения у нее более чем достаточно.

И что мы имеем в результате проверки? Четырехкомнатная квартира в столице, записанный на мужа внедорожник, два паркоместа и сотня тысяч долларов. Где особняк за городом? Где автопарк на десяток элитных авто? Где, в конце концов, миллионы, а не десятки тысяч, наличкой, личный зоопарк, десятки объектов недвижимости и земельные участки. Лидия Владимировна просто до неприличия бедна как для чиновницы такого высокого ранга, или в НАБУ так и не смогли найти ее настоящие богатства и увидели лишь крохи.

Все вышеприведенное - это, конечно же, несколько горькая ирония, а вот что всерьез настораживает, так это прецедент истории с Гавриловой. Как видим, НАБУ может нагрянуть с обыском к любому чиновнику, чья декларация покажется детективам подозрительной. И если такая практика будет поставлена НАБУ на поток (что после запуска Антикоррупционного суда вполне реально), мы будет иметь серьезные последствия и правовые, и политические. По большому счету все без исключения чиновники будут висеть на крючке у НАБУ, а его детективы получат огромное поле для злоупотреблений или даже шантажа. Пересчитывать квадратные метры в новой квартире Лещенко НАБУ явно не будет, а не наведаться к его политическим оппонентам никаких причин нет. Тем более что у любого нашего политика всегда можно найти под матрасом что-нибудь ценное, а то и золотое.

Автор: Тарас КЛОЧКО, DSnews.ua