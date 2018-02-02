Почему лицемерят украинские политики, антикоррупционеры и бизнесмены?

Ляшко упал на пол, а когда поднялся, еще несколько минут двигался, как пьяный прапорщик в самоволке, мутными глазами глядя на телекамеры и журналистов, которые обступили участников депутатского батла.

С тех давних пор ляшковское "Езжай на Донбасс" стало почти журналистским мемом. Символом депутатского PR на своих показательных поездках по тылам зоны АТО, на войне, на горе тысяч сограждан. Но много ли среди украинского политического и общественного бомонда тех, кто действительно принимал реальное участие в боевых действиях вукраинском Донбассе, а не только собирал на этой "беспроигрышной теме" электоральные баллы?

Один из лидеров Автомайдана Дмитрий Булатов, который во время Революции Достоинства при невыясненных обстоятельствах был похищен и остался без части своего правого уха, сразу после побега Януковича в РФ неожиданно стал министром молодежи и спорта. Впрочем, пробыл на этой должности всего 11 месяцев. После волны обвинений в непрофессионализме во второе правительство Яценюка он уже не попал.

После чего весной 2015-го благополучно получил повестку в Дарницкий военкомат и в звании лейтенанта отбыл в расположение 92-й ОМБР ВСУ в Чугуеве Харьковской области. Булатов взял себе "скромный" позывной "Министр" и даже был легко ранен в живот где-то неподалеку от Счастье Луганской области. Правда, служба в АТО так и не смогла помирить Булатова с бывшими коллегами по Автомайдану, которые до сих пор обвиняют экс-министра в инсценировке собственного похищения, звездной болезни и финансовых злоупотреблениях как на Автомайдане, так и на посту министра. Политическая карьера Булатова осталась в прошлом.

Зато после победы Революции Достоинства стремительно пошла вверх политическая карьера другого молодого "антикоррупционера" Виталия Шабунина. Который, хотя и проиграл парламентские выборы-2014, будучи 5-м номером гриценковской "Гражданской позиции", впрочем стал широко известным благодаря "грантовому" "Центру противодействия коррупции". Получив широкую телевизионную трибуну, Шабунин непрерывно обвинял в тотальной коррупции всех и вся - от спонсора "Народного фронта" Николая Мартыненко и партнера Виктора Януковича Юрия Иванющенко до генпрокуроров Олега Махницкого, Виталия Яремы и Виктора Шокина.

Когда те еще были на своих генпрокурорских должностях. Впрочем, впоследствии общественность заинтересовалась и финансовыми аппетитами самого Шабунина и его ЦПК. Оказалось, что годовой бюджет Центра противодействия коррупции составляет 500 000 долларов США, или почти 15 млн гривен. Львиная доля этих денег шла на заработную плату самого молодого "антикоррупционера". Результатом скандала стала законодательная инициатива ВР по декларированию доходов руководителей и членов неправительственных организаций, борющихся с коррупцией и функционирующих на иностранные гранты.

Еще больший скандал возник в июне 2017 года, когда к Виталию Шабунину пришла повестка из Днепровского военкомата столицы. В то время, когда Шабунин направлялся на встречу с военкомом, чтобы продемонстрировать свой "белый билет", который по состоянию здоровья якобы должен освобождать его от службы в АТО или где-то в украинских войсках, "антикоррупционера" встретил блогер и беженец из оккупированного Луганска Всеволод Филимоненко. Филимоненко спросил Шабунина, готов ли тот к службе в Вооруженных силах Украины.

На что руководитель ЦПК сначала обвинил блогера в том, что он якобы своими вопросами про АТО ранее довел до слез подчиненную Шабунина Александру Устинову, а затем - совершил мощный хук с правой "а-ля Александр Шевченко в ВР". Филимоненко упал на землю и получил сотрясение мозга, а позже - написал заявление об избиении в полицию. Виталий Шабунин в ряды ВСУ так и не попал. Вместо этого - обвинил в "политическом давлении" президента Петра Порошенко и его окружение. В Нацполиции заявили, что действия самого Шабунина подпадают под признаки статьи 122 Уголовного кодекса Украины "Умышленное нанесение телесных повреждений средней тяжести". До трех лет заключения. Следствие продолжается. Продолжается и борьба за повышение мобилизационных показателей в украинских военкоматах.

Но вернемся к Олегу Ляшко и его историческому "Езжай на Донбасс!". В составе фракции Радикальной партии в Верховной Раде есть много депутатов, которые действительно защищали украинскую землю с оружием в руках и освобождали оккупированные российскими террористами украинские города в Донбассе. Но таких там - убедительное меньшинство.

Поэтому иногда героический призыв "ехать на Донбасс" лидеру радикалов следует обращать не только к экс-менеджерам олигарха Коломойского, но и действующим депутатам своей фракции и менеджерам своих родных, "партийных" предприятий.

Так, официальным помощником уже отставного главы банковского комитета ВР, депутата-радикала Сергея Рыбалки, работает его родной младший брат Дмитрий Рыбалка. Человек более известный в Украине не как помощник нардепа, а как председатель совета директоров корпорации "S.Group". Компания эта известна не только журналистскими расследованиями, авторы которых выявили факты прямого сотрудничества S.Group с террористами в Донбассе и в Крыму (информацию сейчас проверяют СБУ и прокуратура), но и "патриотическими акциями" в поддержку украинского войска.

Так, еще в августе 2014-го сотрудники корпорации в рамках масштабного флешмоба собрали более 1 млн гривен помощи раненым бойцам в днепровской больнице имени Мечникова. Уже в 2015 году - организовали всеукраинский конкурс среди детей на лучшее чтение стихов об Украине. В 2016-м - покупали протезы для воинов, получивших инвалидность на передовой. Основатель корпорации Сергей Рыбалка вроде несколько раз лично сопровождал партии материальной помощи для бойцов на передовой АТО. По крайней мере, так писали и показывали СМИ.

Вместе с тем - ряд топ-менеджеров корпорации, среди которых - Денис Пробачай и Юрий Джабраилов, согласно решению Сумского суда, уже несколько месяцев находятся в СИЗО по подозрению в финансировании террористической деятельности в Донбассе. Конечно, само руководство "S.Group" считает все обвинения исключительно "политическим давлением". Даже те, которые подтверждены документально.

Точку в деле поставят следствие и суд. Так или иначе, но если бы эти молодые мужчины вполне призывного возраста вместе с Дмитрием Рыбалкой вовремя пришли в военкомат и были мобилизованы в ряды Вооруженных сил Украины (а не уклонялись от службы в армии), то точно не оказались бы ни на судебной скамье, ни в камере СИЗО, ни в тюрьме. По крайней мере, по статье 258 Уголовного кодекса Украины - "Финансирование террористической организации". От 5 до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Сам Олег Ляшко неоднократно заявлял о том, что Сергей Рыбалка и его "семейный бизнес" по производству снеков является главным финансовым источником, обеспечивающим деятельность Радикальной партии. СМИ неоднократно публиковали фото членов фракции радикалов, сделанные во время группового потребления продукции S.Group прямо в стенах ВР. Тогда почему к партийному призыву "Езжай на Донбасс" не прислушиваются ведущие менеджеры компании, среди которых и Дмитрий Рыбалка, и Денис Пробачай, и Юрий Джабраилов - мужчины абсолютно призывного возраста? Почему не идут с полученными повестками на встречу к военкому, чтобы выполнить свой гражданский долг в рядах Вооруженных сил Украины? Почему возглавляемая ими корпорация с одной стороны для отвода глаз общественности проводит конкурсы патриотического "виршочитання", а с другой - спонсирует террористов, снабжая их магазины своими сухариками, орешками и другими высококалорийными продуктами?

Вся украинская политика, как и нынешнее украинское общественно-политическая жизнь, насквозь пропитались лицемерием, популизмом и PR. У нас можно запросто разоблачать коррупцию оппонентов, одновременно жить в роскошных дворцах и получать миллионные заказы на подконтрольные предприятия из госбюджета. Можно публично обвинять прокуроров во взяточничестве, впрочем, отказываться от декларирования своих личных состояний и имущества. Можно объявлять конкурсы на поддержку воинов АТО и одновременно торговать с их врагом. Можно призывать политических оппонентов "ехать на Донбасс" и вместе с тем - самому уклоняться от выполнения своего прямого конституционного долга - службы в рядах Вооруженных сил Украины. И это замкнутый круг лицемерия и подлости всем нам будет очень сложно разорвать. Но сделать это - крайне необходимо.

Автор: Татьяна Урванцева, КП в Украине