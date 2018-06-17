Украинские политические заключенные в оккупированном Крыму и России

19 марта 2018 года в СИЗО Симферополя бессрочную голодовку объявил проукраинский крымчанин Владимир Балух. Таким образом он протестует против приговора, согласно которому должен провести в колонии-поселении 3 года и 5 месяцев. 14 мая 2018 года украинский режиссер Олег Сенцов, отбывающий 20-летний срок по сфабрикованному делу о терроризме в российской колонии на восточных склонах Полярного Урала, объявил бессрочную голодовку с требованием к власти РФ освободить всех украинских политзаключенных.

"Он будет голодать до конца, до фатального конца. Либо он умрет, либо выполнят его требования", - сказал адвокат Сенцова Дмитрий Динзе. Позже в знак солидарности с Олегом Сенцовым голодовку начал украинский политзаключенный Александр Шумков, которому вменяют участие в Евромайдане и АТО на востоке Украины. 28 мая 2018 года фигурант дела «26 марта» россиянин Станислав Зимовец, которого в РФ приговорили к двум годам и шести месяцам колонии общего режима за участие в акции против коррупции, объявил бессрочную голодовку в поддержку украинских политзаключенных.

Фото: Укринформ

В издании LB.ua собирают список политзаключенных, которые находятся в Крыму и России и о которых известно правозащитникам по состоянию на 29 мая 2018 года. Мы будем продолжать сбор информации и обновлять его до тех пор, пока все политзаключённые не окажутся на свободе.

"Дело 26 февраля"

Дело 26 февраля - самое первое и длинное из сфабрикованных против крымских татар уголовных дел в аннексированном Крыму. 26 февраля 2014 года у здания Верховного Совета Крыма в Симферополе столкнулись более 10 тысяч проукраинских и пророссийских активистов. После аннексии полуострова новая крымская "прокуратура" назвала события массовыми беспорядками, в ходе которых "два человека погибли [один от сердечного приступа, второго затоптала толпа], 79 получили телесные повреждения различной степени тяжести". В столкновениях обвинили крымских татар: организатором “массовых беспорядков” назначили зампреда Меджлиса Ахтема Чийгоза, участниками - семерых других политических заключенных. Турецкое правительство обменяло Ахтема Чийгоза на россиянина, которого обвиняют в шпионаже. Пяти другим фигурантам дела огласят приговор 4 июня 2018 года. Прокурор запросил 5 лет лишения свободы Али Асанову и Мустафе Дегерменджи и 3,5 года остальным подсудимым с возможностью отбывать наказание условно и испытательным сроком 3 года.

1. Асанов Али. Родился в депортации в Узбекистане, фермер из поселка Урожайное Советского района Крыма, отец четверых детей. Задержан 15 апреля 2015 года, до 6 апреля 2017-го содержался в СИЗО, последний год - под домашним арестом.

Али Асанов (справа) и Мустафа Дегерменджи. Фото: Алина Смутко

2. Дегерменджи Мустафа. Родился в Грушевке возле Судака, жил с родителями и сестрой, работал торговым представителем. Задержан 7 мая 2015 года, до 6 апреля 2017-го содержался в СИЗО, последний год - под домашним арестом.

3. Эмирвалиев Эскендер. Фермер из Грушевки, отец двоих детей. Задержан 17 февраля 2015 года, находится под подпиской о невыезде.

Эскендер Эмирвалиев. Фото: krymr.com

4. Кантемиров Эскендер. Задержан 7 февраля 2015 года, находится под подпиской о невыезде.

Эскендер Кантемиров. Фото: ok.ru

5. Юнусов Арсен. Находится под подпиской о невыезде.

6. Юнусов Талят. Житель села Ястребовка Красногвардейского района, задержан 11 марта 2015, через два месяца, 8 мая, освобожден под поручительство советника полпреда Владимира Путина в "крымском федеральном округе" Эскендера Билялова. Впоследствии приговорен к 3,5 годам лишения свободы условно, отбывает наказание.

Талят Юнусов. Фото: ixtc.org

"Дело Хизб ут-Тахрир"

"Дело Хизб ут-Тахрир" в Крыму - одно из самых громких и объемных по количеству обвиняемых. Всего 28 крымских мусульман арестованы по подозрению в участии в исламской партии Хизб ут-Тахрир, которая стремится к объединению всех мусульманских стран в исламском халифате, но отвергает террористические методы достижения своей цели. В Украине партия действовала легально, в России же признана террористической с 2003 года. Всем политзаключенным этой группы вменяют организацию или участие в террористической ячейке (ч.1 и ч.2 ст. 205.5 УК РФ соответственно, наказание предусматривает вплоть до пожизненного лишения свободы за “организацию” и до 20 лет за “участие”). По версии российских правоохранителей, все 28 человек – члены ячеек «радикальной исламистской террористической организации». Некоторым узникам обвинение дополнительно предъявляет приготовление к насильственному захвату власти (с. 278 УК РФ, санкция предусматривает до 20 лет лишения свободы).

Севастопольская группа

Фото: Антон Наумлюк

Слева-направо: Руслан Зейтуллаев, Рустем Ваитов, Нури Примов и Ферат Сайфуллаев

7. Зейтуллаев Руслан. Житель поселка Орлиное под Севастополем, отец трех дочерей, работал строителем. Под стражей с 23 января 2015 года. Приговорен к 15 годам колонии строгого режима. Голодовал 22 дня в знак несогласия с приговором.

8. Сайфуллаев Ферат. Проживал в Орлином под Севастополем, отец двух дочерей и сына, официально не работал. Под стражей со 2 апреля 2015 года, приговорён к 5 годам колонии общего режима. Администрация Омутнинской колонии Кировской области оказывает на Сайуфллаева систематическое давление, изолируя за надуманные проступки: уже дважды по 6 месяцев его запирали в помещении камерного типа при колонии.

9. Ваитов Рустем. Проживал в Орлином под Севастополем, работал строителем. После ареста у него родилась дочь. Под стражей с 23 января 2015 года, приговорён к 5 годам колонии общего режима.

10. Примов Нури (Юрий). Житель поселка Орлиное под Севастополем, по образованию актер драмы и кино, разведен, работал строителем. Под стражей с 23 января 2015 года, приговорён к 5 годам колонии общего режима.

Ялтинская группа

11. Алиев Муслим. Проживал поселке Верхняя Кутузовка под Алуштой.Тракторист, строитель, председатель мусульманской общины, отец четверых детей. Под стражей с 11 февраля 2016 года. Алиеву вменяют организацию деятельности террористической организации и приготовление к насильственному захвату власти.

Фото: Антон Наумлюк

Муслим Алиев

12. Куку Эмир-Усеин. Проживал в Кореизе под Ялтой. Крымский правозащитник, член Крымской контактной группы по правам человека, отец двоих детей. Под стражей с 11 февраля 2016 года. Обвиняется в участии в деятельности террористической ячейки и приготовлении к насильственному захвату власти.

Фото: krymr.com

Эмир-Усеин Куку

13. Сирук Вадим. Этнический украинец, мусульманин. Проживал в Ялте, выращивал и продавал на рынке овощи и фрукты, отец двух дочерей. Под стражей с 11 февраля 2016 года. Обвиняется в участии в деятельности террористической ячейки и приготовлении к насильственному захвату власти.

Фото: Антон Наумлюк

Вадим Сирук (справа) и Инвер Бекиров

14. Бекиров Инвер. Проживал в Краснокаменке под Ялтой. Работал строителем и сторожем, отец троих детей. Под стражей с 11 февраля 2016 года. Обвиняется в участии в деятельности террористической ячейки и приготовлении к насильственному захвату власти.

15. Алимов Рефат. Племянник Инвера Бекирова, проживал с матерью в Краснокаменке под Ялтой. Работал торговым представителем. Под стражей с 18 апреля 2016 года. Обвиняется в участии в деятельности террористической ячейки и приготовлении к насильственному захвату власти.

Фото: khpg.org

Арсен Джеппаров (слева) и Рефат Алимов

16. Джеппаров Арсен. Проживал в Краснокаменке под Ялтой, подрабатывал оператором газовой котельной, на станции водоснабжения и строителем, отец малолетней дочери. До обыска и задержания к Джеппарову дважды приходили сотрудники ФСБ в Крыму с предложением “сотрудничать” - дать показания против четырех других фигурантов этого дела. Он отказался и таким образом стал обвиняемым по делу. Джеппарову вменяют участие в деятельности террористической ячейки и приготовление к насильственному захвату власти.

Первая бахчисарайская группа

17. Мамутов Энвер. Строитель из Бахчисарая, соорганизатор мусульманских праздников, отец семерых детей. Под стражей с 12 мая 2016 года. Обвиняется в организации террористической ячейки и приготовлении к насильственному захвату власти.

Фото: Антон Наумлюк

Энвер Мамутов

18. Абильтаров Рустем. Строитель из Бахчисарая, отец четверых детей. Под стражей с 12 мая 2016 года. Обвиняется в участии в деятельности террористической ячейки.

Фото: Антон Наумлюк

Абильтаров Рустем

19. Абсеитов Зеври. Стоматолог из Бахчисарая, отец трех сыновей и дочери. Под стражей с 12 мая 2016 года. Обвиняется в участии в деятельности террористической ячейки.

Фото: Антон Наумлюк

Зеври Абсеитов

20. Меметов Ремзи. Повар из Бахчисарая, организатор мусульманских праздников, отец двух сыновей (один из них - Дилявер Меметов - координатор общественного движения “Крымская солидарность”). Под стражей с 12 мая 2016 года. Обвиняется в участии в деятельности террористической ячейки.

Фото: Антон Наумлюк

Ремзи Меметов

Симферопольская группа

21-22. Абдуллаев Теймур и Абдуллаев Узеир. Родные братья из поселка Строгановка под Симферополем, окончили военное училище, юридический факультет. Чемпионы Европы и Украины по тхэквондо, тренировали симферопольскую молодежь в собственном спортзале. Теймур - отец пятерых детей, у Узеира - четверо. Под стражей с 12 октября 2016 года. Теймуру вменяют организацию террористической ячейки, Узеиру - участие в ее деятельности.

Фото: islam.in.ua

Абдуллаев Теймур и Узеир (справа)

23. Джемаденов Эмиль. Проживал в Каменке под Симферополем. По образованию политолог, после аннексии работал инкассатором, отец троих детей. Под стражей с 12 октября 2016 года. Обвиняется в участии в деятельности террористической ячейки.

24. Исмаилов Рустем. Строитель из Каменки под Симферополем, отец троих детей. Под стражей с 12 октября 2016 года. Обвиняется в участии в деятельности террористической ячейки.

Фото: qha.com.ua

Рустем Исмаилов

25. Салединов Айдер. Строитель из Строгановки под Симферополем, отец четверых детей, опекун 88-летней бабушки. Под стражей с 12 октября 2016 года. Обвиняется в участии в деятельности террористической ячейки.

Фото: ок.ru

Айдер Салединов

Вторая бахчисарайская группа

26. Асанов Сулейман (Марлен). Владелец кафе “Караван-сарай Салачик” из Бахчисарая, отец четверых детей. Под стражей с 11 октября 2017 года. Обвиняется в создании террористической организации.

Фото: Крымская солидарность

Марлен (Сулейман) Асанов

27. Салиев Сейран. Экскурсовод из Бахчисарая, отец четверых детей, мать - Зодие Салиева - ветеран крымскотатарского национального движения. Под стражей с 11 октября 2017 года. Обвиняется в участии в деятельности террористической организации. Ранее отбыл 12 дней админареста за посты в соцсети Вконтакте, которые признаны экстремистскими (песни Тимура Мацураева).

Фото: Антон Наумлюк

Сейран Салиев

28. Ибрагимов Тимур. Проживал в Бахчисарае, отец четверых детей. По образованию филолог, работал предпринимателем, активист общественного объединения “Крымская солидарность”. Под стражей с 11 октября 2017 года. Обвиняется в участии в деятельности террористической организации.

Фото: Крымская солидарность

Тимур Ибрагимов

29. Белялов Мемет. Проживал в Бахчисарае, есть малолетний ребенок. Специалист по электротехнике, продавал телефоны и другие дэвайсы, организовывал крымскотатарские праздники. Под стражей с 11 октября 2017 года. Обвиняется в участии в деятельности террористической организации.

30. Зекирьяев Сервер. Владелец оранжереи из Бахчисарая, отец 13 детей. Активист “Крымской солидарности”. Под стражей с 11 октября 2017 года. Обвиняется в участии в деятельности террористической организации.

Фото: QHA Агентство Крымские Новости

Сервер Зекирьяев

31. Аметов Эрнес. Фотограф из Бахчисарая, отец двоих детей. Под стражей с 11 октября 2017 года. Обвиняется в участии в деятельности террористической организации.

Фото: youtube.com

Эрнес Аметов

32. Мустафаев Сервер. Крымскотатарский активист из Бахчисарая, отец четверых детей. Один из координаторов общественного объединения "Крымская солидарность". Под стражей с 21 мая 2018 года. Обвиняется в участии в деятельности террористической организации.

Фото: khpg.org

Cервер Мустафаев (слева) и Эдем Смаилов

33. Смаилов Эдем. Житель поселка Долинное возле Бахчисарая, отец 3 дочерей. В своем регионе занимался религиозными обрядами, учил арабскому языку, активист “Крымской солидарности”. Под стражей с 21 мая 2018 года. Обвиняется в участии в деятельности террористической организации.

Вторая севастопольская группа

34. Энвер Сейтосманов. Проживал с матерью в поселке Тыловое под Севастополем, двоюродный брат фигуранта первого севастопольского “дела Хизб ут-Тахрир" Нури Примова. Под стражей с 10 мая 2018 года. Обвиняется в участии в деятельности террористической организации.

«Дело Таблиг Джамаат»

Джамаат Таблиг - аполитичное исламское движение, запрещенное в России с 2009 года. 2 октября 2017 года четверо крымских татар были задержаны по обвинению в участии в запрещенной в РФ “религиозной экстремистской организации” (ст. 282.2 УК РФ). Наказание предусматривает до 8 лет лишения свободы.

35. Кубединов Арсен.

36. Абдурахманов Талят. 64 года, житель села Мельничное Белогорского района.

37. Мустафаев Сейран. Житель села Пионерское Симферопольского района.

38. Сулейманов Ренат. Житель села Молодежное Симферопольского района.

"Дело украинских диверсантов"

Первая волна

39. Панов Евгений. Житель Энергодара, водитель-электромеханик Запорожской АЭС, ветеран войны на Донбассе. В августе 2016 года при въезде в Крым на российском КПП Панова ударили по голове и задержали, позже пытками пытаясь выбить из него показания. Обвиняется в подготовке диверсий (ст. 30, ч. 2 (п. “a”) ст. 281 УК РФ - от 12 до 20 лет лишения свободы).

Фото: en-media.tv

Евгений Панов

40. Сулейманов Редван. Задержан в июле 2016 года на территории аэропорта в Симферополе, обвинен в заведомо ложном сообщении о теракте, повлекшем крупный ущерб. 10 августа 2017 года приговорен к 1,8 годам колонии. 3 апреля 2018 года вышел на свободу.

Фото: Антон Наумлюк / Медиазона

Редван Сулейманов

41. Захтей Андрей. Родом из Борислава (Львовская область), маляр-штукатур, привлекался к ответственности в Украине. Задержан в августе 2016 года в поселке Суворовское, о приезде куда его попросил киевский знакомый. Подозревается в подготовке к диверсии, заявлял о пытках со стороны ФСБ. Обвиняется в подготовке диверсий (ст. 30, ч. 2 (п. “a”) ст. 281 УК РФ - от 12 до 20 лет лишения свободы).

Фото: Радио Свобода

Андрей Захтей

42. Присич Владимир. Дальнобойщик харьковской фирмы, которая поставляла изделия в Крым. Задержан в августе 2016 года. Сознался в том что якобы был завербован украинской разведкой. В суде заявил, что вынужден был соглашаться с обвинением ФСБ из-за пыток. Осужден на 3 года колонии строгого режима за якобы хранение наркотиков.

Фото: стоп-кадр видео

Владимир Присич

Вторая волна

43. Дудка Владимир. Капитан второго ранга запаса, член Всеукраинской общественной организации "Объединение ветеранов разведки Украины", ранее командир корабля радиоэлектронной разведки “Юпитер”, в 2013 г. стал членом региональной общественной приемной министра обороны Украины Павла Лебедева в Севастополе. Задержан 10 ноября 2016 года. В то время работал в МЧС Крыма - занимался поиском снарядов в штольнях. Обвиняется в планировании диверсий на объектах военной инфраструктуры (до 20 лет лишения свободы). Сообщает о пытках током.

Фото: Крымская правозащитная группа

Владимир Дудка

44. Бессарабов Алексей. Занимался военной журналистикой, работал аналитиком в геополитическом центре "Номос", сотрудничал со СМИ как эксперт.

Фото: стопкадр видео

Алексей Бессарабов и Дмитрий Штыбликов.

45. Штыбликов Дмитрий. Родился в Чите, кладовщик на складе МЧС РФ в Севастополе, работал военным экспертом в аналитическом центре "Номос", возглавлял международный отдел, сотрудничал со СМИ как эксперт. Задержан в ноябре 2016 года. Допрашивали также и его жену. В мае 2017 года заключил сделку со следствием. Признан виновным в подготовке диверсий и хранении боеприпасов. Осужден к 5 годам колонии строгого режима.

46. Шаблий Глеб. Бизнесмен, окончил Севастопольский военно-морской институт им. Нахимова. Задержан в ноябре 2016 года. Обвиняется в изготовлении взрывчатых веществ (до 20 лет лишения свободы). Следствие называет его “украинским офицером”.

Фото: currenttime.tv

Глеб Шаблий

47. Стогний Алексей. Работник канцелярского магазина, окончил Севастопольский военно-морской институт им. Нахимова, проходил военную службу на фрегате “Гетьман Сагайдачний”. По словам жены задержан не в Крыму, а в пункте пропуска Каланчак на выезде из полуострова в ноябре 2016 года. В июле 2017 года приговорен к 3,5 годам лишения свободы за якобы незаконный оборот и хранение оружия.

Фото: стоп-кадр видео

Алексей Стогний

Другие "диверсанты"

48. Лимешко Геннадий. Уроженец села Сахновщина в Харьковской области, отец малолетней дочери. Обвинен в подрыве линий электропередач, поджоге леса и объекта коммунального хозяйства. 10 мая 2018 года приговорен к 8 годам лишения свободы.

Фото: Facebook/Геннадий Лимешко

Геннадий Лимешко

49. Стешенко Александр. 27 лет, боксер. Был задержан в апреле 2018 года на въезде в оккупированный Крым. Исчез из изолятора временного содержания, нашелся через месяц, когда ФСБ заявила, что его обвиняют в участии в “экстремистской группе, созданной Мустафой Джемилевым” и конкретно за “поджог дома муфтия Крыма Эмирали Аблаева”.

За ярко выраженную проукраинскую позицию в Крыму

50. Мовенко Игорь. Проживал в Севастополе, женат, есть дочь. В сентябре 2016 года в Севастополе экс-сотрудник «Беркута» избил Мовенко на улице за то, что на раме его велосипеда была символика батальона "Азов". Врачи диагностировали у активиста открытую черепно-мозговую травму, перелом основания черепа, челюсти. Дело за избиение не открыли, вместо этого суд оштрафовал украинца на 2000 рублей за “распространение нацистской символики”. В декабре 2016 года за несколько комментариев в группе “Крим-Україна” в соцсети Вконтакте Мовенко обвинили в публичных призывах к экстремизму. Осужден к 2 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Фото: krymr.com

Игорь Мовенко

51. Балух Владимир. Фермер из села Серебрянка Раздольненского района, проживал с пожилой матерью. После аннексии Крыма вывесил на своем доме украинский флаг, а в октябре 2016 года установил на доме табличку “ул. Героев Небесной сотни, 18”. Находится под стражей с 8 декабря 2016 года после обыска в его доме, во время которого на чердаке якобы нашли 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Осужден к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении. Длится процесс по второму уголовному делу в отношении Балуха - “за дезорганизацию работы Раздольненского ИВС”. Дело открыли в августе 2017 года после того, как активист и его адвокаты подали жалобу в полицию на незаконные действия начальника Раздольненского ИВС Валерия Ткаченко, который оскорблял и ударил Балуха. В ответ Ткаченко также подал жалобу и Следственный комитет открыл дело по его заявлению. 9 апреля 2018 года в знак протеста Владимир Балух объявил бессрочную голодовку.

Фото: Hromadske.UA

Володимир Балух біля свого дому в Криму, 2013 р

"Чеченское дело"

Дела, по которым СК РФ вменяет задержанным участие в вооруженных конфликтах в Чечне в 1994-95 годах в составе отрядов, сформированных из членов националистической организации "Украинская национальная ассамблея - Украинская народная самооборона" (УНА-УНСО), которая после событий Майдана стала одним из инициаторов создания партии "Правый сектор". УНА-УНСО и "Правый сектор" признаны экстремистскими и запрещены на территории России решением ее Верховного суда от 17 ноября 2014 года.

52. Клых Станислав. Историк, журналист, организовывал книжные ярмарки, писал статьи по истории, придерживался пророссийских взглядов. Задержан в августе 2014 года во время приватной поездки в г. Орел к знакомой девушке. Долгое время родственники безрезультатно пытались узнать о месте его содержания. В мае 2016 года Верховный суд Чеченской республики осудил Клыха к 20 годам колонии строгого режима за якобы руководство бандой, убийство двух и более лиц, покушение на убийство в составе бандформирований на Северном Кавказе в 1994 году, неуважении к суду. За время содержания в СИЗО потерял 15 кг веса, был доведен до дистрофии и психического расстройства. Подал заявление в ЕСПЧ на пытки (пропускания электрического тока через половые органы и конечности,удушение целлофановым пакетом).

Фото: 112.ua

Станислав Клых

53. Карпюк Николай. Политический и общественный деятель, заместитель председателя партии УНА-УНСО, глава ее Ровенского регионального отделения. В марте 2014 руководство "Правого сектора" делегировало Карпюка якобы на встречу с руководством РФ, организованную его однопартийцем Владиславом Фурсой. При пересечении границы их машину задержали сотрудники ФСБ. Позже Фурсу и его водителя отпустили, а местонахождение Карпюка 14 месяцев было неизвестным. В мае 2016 года Верховный суд Чеченской республики осудил Карпюка к 22,5 годам колонии строгого режима за якобы руководство бандой, убийство двух и более лиц, покушение на убийство в составе бандформирований на Северном Кавказе в 1994 году. Пытался покончить с собой с помощью гвоздя в камере. Подал заявление в ЕСПЧ на пытки (пропускания электрического тока через половые органы и конечности, вставление иголок под ногти).

Фото: oboz.ua

Николай Карпюк

Пропаганда сепаратизма-экстремизма

54. Семена Николай. Крымский журналист, автор Радіо Свобода и Крым.Реалии. В апреле 2016 года в его доме ФСБ России провела обыск. В сентябре 2017 года приговорен к двум с половиной годам условно с испытательным сроком три года и запретом заниматься публичной деятельностью на три года. Компьютер Семены, изъятый во время обыска, был конфискован в пользу государства. Обвинен в “публичных призывах к нарушению территориальной целостности России” в журналистской статье - положительном отзыве об энергоблокаде (подрыве опор ЛЭП в Херсонской области) и назывании действий России в Крыму весной 2014 года аннексией.

Фото: Антон Наумлюк

Николай Семена

55. Кадыров Сулейман. Крымскотатарский проукраинский активист. В октябре 2016 года во время обыска в его доме изъяли ноутбук и телефон. В апреле 2017 года российская служба по финансовому мониторингу внесла его в перечень экстремистов и террористов. В марте 2018 года приговорен к двум годам лишения свободы условно с запретом заниматься общественной деятельностью. Обвинен в публичных призывах к нарушению территориальной целостности России: разместил на своей странице в Фейсбуке репост видео о создании добровольческого батальона "Крым", а через несколько месяцев написал к нему комментарий: "Крым – это Украина, всегда была, есть и будет!".

Фото: Крым. Реалии

56. Китайская Лариса. Проукраинская активистка из Ялты. Задержана в июле 2016 года. Обвинена в возбуждении ненависти либо вражды (ч. 1 ст. 282 УК РФ) через “русофобские посты” в социальных сетях. В декабре 2017 года приговорена к двум годам условного срока. В начале судебного заседания заявила, что является гражданкой Украины и не признает себя гражданкой РФ, несмотря на наличие российского паспорта.

Фото: qha.com.ua

Лариса Китайская

Пропаганда терроризма и вражды

57. Мемедеминов Нариман. Оператор тепличного комбината, филолог по образованию, отец троих детей, крымскотатарский активист «Крымской солидарности» из с. Холмовка, Бахчисарайского района. В 2013-2015 годах вел канал в YouTube, рассказывая об исламе и деятельности «Хизб ут-Тахрир», вел прямые трансляции во время обысков у активистов на полуострове. 22 марта 2018 года в его доме провели обыск, Мемедеминова арестовали. Подозревается в «публичных призывах к терроризму». Содержится под стражей.

Фото: Громадське радіо

Нариман Мемедеминов

58. Рамазанов Исмаил. Житель Симферопольского района , Задержан после обыска в доме в январе 2018 года . Подозревается в возбуждение ненависти либо вражды в интернете (ч. 1 ст. 282 УК РФ): якобы в октябре 2017 года Рамазанов через интернет-радиостанцию Zello публично высказывал мнение, которое "возбуждает ненависть к группе лиц “русские” ". Во время обыска у Рамазанова нашли патроны. Отец Рамазанова утверждает, что пакет с патронами его сыну подбросили. Сотрудники ФСБ избили Рамазанова во время обыска и после задержания. На судебном заседании судья отказал в вызове «скорой помощи». Содержится под стражей.

Фото: Антон Наумлюк

Исмаил Рамазанов

59. Каракашев Евгений. Житель Евпатории. Левый активист, придерживающийся анархистских убеждений. Задержан и арестован в феврале 2018 года по подозрению в возбуждение ненависти и вражды (ч.1 ст. 282 УК РФ) и публичных призывах к терроризму (ч.2 ст. 205.2 УК РФ) с помощью социальной сети «ВКонтакте». Текст публикаций Каракашева следствие не уточняет, но судя по всему поводом для уголовного преследования стала публикация видеоролика «Последнее интервью приморских партизан» (признан в России экстремистским). Под стражей со 2 февраля 2018 года.

Фото: VK/mbk.media

Евгений Каракашев

60. Минасов Эмиль. Крымский татарин. 18 июля 2017 года приговорен к одному году и трём месяцам лишения свободы в колонии-поселении за якобы нарушение ч. 1 ст. 282 УК РФ (публичные призывы к возбуждению ненависти либо вражды) в постах в социальных сетях (в поддержку энергетической блокады Крыма, осуждающие оккупацию Крыма Россией). Предварительных слушаний в рамках процесса не проводилось, разбирательство по существу прошло в два заседания.

Фото: facebook/Ehmil Minasov

Эмиль Минасов

"Дело о вымогательстве" ("дело Веджие Кашка")

23 ноября 2017 года оккупационные власти Крыма провели серию обысков в домах крымскотатарских активистов. Пятерых крымских татар задержали по делу о вымогательстве у гражданина Турции $7 тыс, одного из них, активиста Куртсеита Абдуллаева, отпустили в тот же день. Таким образом управление ФСБ России по аннексированному Крыму обвинило четверых активистов в "вымогательстве в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору у гражданина Турции". Во время задержания крымских татар стало плохо ветерану национального движения крымских татар Веджие Кашка, которая скончалась в машине скорой помощи по дороге в больницу.

61. Дегерменджи Бекир. Отец политзаключенного Мустафы Дегерменджи. Задержан в кафе "Медоборы" в Симферополе. Находится в критическом состоянии из-за обострения астмы. Консилиум местных врачей единогласно подтвердили, что Дегерменджи не может находиться в СИЗО, но суд не принял справку к рассмотрению. Был доставлен в больницу и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Сейчас находится в медсанчасти СИЗО.

Фото: Антон Наумлюк

Бекир Дегерменджи

62. Чапух Асан. 65-летний ветеран национального крымскотатарского движения. Родом из Узбекистана, проживал в Ялте. Задержан в кафе "Медоборы" в Симферополе. Объявлял голодовку в знак протеста против решения Верховного суда Крыма отправить его под арест в СИЗО. Пережил микроинсульт с парализацией левой части тела, после которой ему не была оказана медпомощь.

Фото: Крымская правозащитная группа

63. Аметов Кязим. 61-летний активист крымскотатарского движения из с. Грушевка Кировского района. Отец двух дочерей. В 2013 году был избран главой местного меджлиса. Задержан в кафе "Медоборы" в Симферополе. Страдает гипертонией, ухудшением зрения, болями в сердце. Содержался в СИЗО без оснований - согласно постановлению судья дважды отправил в СИЗО Эрнеста Аметова (один из шести бахчисарайцев, обвиняемых по «делу Хизб ут-Тахрир»), а не Кязима Аметова.

Фото: Наджие Аметова / Facebook

Кязим Аметов

64. Трубач Руслан. Крымский татарин, проживал в поселке Ближнее. Отец троих детей, двое из них – несовершеннолетние. Занимался частной предпринимательской деятельностью: владел магазином, хлебопекарней и кафе. В 2014 году свернул свой бизнес и нигде не работал.

"Дело крымских террористов" ("дело Сенцова")

65. Сенцов Олег. Украинский режиссер, киносценарист, активист крымского “Автомайдана”, отец дочери и сына. Задержан 10 мая 2014 года вместе с Александром Кольченко, Алексеем Чирнием и Геннадием Афанасьевым. Признан “организатором диверсионно-разведывательной группы Правого сектора”, которая якобы организовала поджег штабов “Русской общины Крыма”, партии “Единая Россия” в Симферополе, готовила подрыв памятника Ленина и “Вечного огня”. Признан виновным в ч.1 с. 205.4 УК РФ (организация террористического сообщества), пункте "а" ч.2 с. 205 (осуществлении двух терактов, совершенных организованной группой), одном эпизоде по ч.1 с.30 – пункту "а" ч.2 с. 205 (приготовлении к теракту в составе организованной группы), а также ч.3 статьи 222 (незаконном обороте оружия и взрывчатки, совершенном организованной группой). Приговорен к 20 годам колонии строгого режима. Заявлял о пытках (электрошок, удушение, психологическое насилие, избиение спецсредствами). Принуждался к принятию российского гражданства, долгое время ему отказывали в посещении украинского консула. В марте 2016 года этапирован в исправительную колонию №1 г. Якутск. 14 мая 2018 года начал бессрочную голодовку из колонии строгого режима "Белый медведь" (г.Лабытнанги). Требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся на территории РФ.

Фото: humanrights.org.ua

66. Кольченко Александр. Левый активист, анархист (известен под прозвищем «Тундра»). Родился и жил в Симферополе, работал грузчиком на почте. Задержан в мае 2014 года в Симферополе, перевезен в Россию. Обвинен в поджоге офиса "Единой России" в Симферополе и "других терактах", якобы совершенный под руководством Олега Сенцова (ч. 2 ст. 205 УК РФ участие в террористическом сообществе, п. “а” ч. 2 ст. 205 УК РФ совершение теракта). Не отрицал участия в поджоге, называя это символическим жестом в знак несогласия с оккупацией Крыма и нарушениями прав человека. По утверждению ФСБ является членом "Правого сектора", признанного террористической организацией в России. Осужден к 10 годам колонии строгого режима. Стремительно теряет вес.

Фото: Антон Наумлюк

Александр Кольченко

67. Чирний Алексей. Житель Симферополя, преподаватель истории. Задержан в мае 2014 года в Крыму, перевезён в Россию. По словам адвоката, из-за давления следствия, признал вину в поджоге симферопольского офиса "Русской общины Крыма" и партии "Единая Россия", планировании подрыва памятника Ленину. Заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием. Приговорён к 7 годам колонии строгого режима по ч.2 ст.205.4 (участие в террористическом сообществе), двум эпизодам п. «а» ч. 2 ст. 205 (террористический акт, совершённый организованной группой), ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 222 (покушение на незаконное приобретение боеприпасов); ч. 1 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст.205 (приготовление к теракту) УК Принудительно сделан гражданином России - его не могут передать Украине, а также к нему не пускают украинских консулов.

Фото: Радио Свобода

Алексей Чирний

Отдельные дела. Шпионаж

68. Шур Виктор. Предприниматель, ювелир, сын коллекционера икон. Был гражданом России, имел разрешение на проживание в Украине, семья проживает в городе Чернигов. Стал гражданином Украины уже за решеткой. Задержан в декабре 2014 года по причине якобы “попытки сделать фотоснимки закрытого режимного объекта” на территории Брянской области РФ (недействующего и затопленного еще в 80-х годах аэродрома). Обвинен в государственном предательстве в форме шпионажа (ст. 275 УК РФ). Свою вину признал. Не имел личного адвоката. Осужден к 12 годам строгого режима.

Фото: memohrc.org

Виктор Шур



69. Выговский Валентин. Проживал в Киеве, увлекался техникой и авиацией. Был похищен "самообороной" Крыма в Симферополе в сентябре 2014-го. Его несколько дней удерживали в захваченном главке СБУ, избивали, затем вывезли в Россию. 15 декабря 2015 года осужден к 11 годам строгого режима "за шпионаж в авиакосмической отрасли России" (с.276 УК РФ).

Фото: svoboda.org

Валентин Выговский

70. Сущенко Роман. Уроженец Николаева, отец двоих детей, специальный корреспондент информационного агентства "Укринформ". Последние шесть лет работал в Париже, освещал влияние российской пропаганды в Европе и связи французских праворадикальных политиков с Кремлем. Задержан 30 сентября 2016 года во время частного визита в Москву. 4 июня 2018 года приговорен к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима за якобы шпионаж - исполнение заданий украинской разведки.

Фото: Прямой

Роман Сущенко

Отдельные дела. Терроризм

71. Сизонович Алексей. 62-летний житель Краснодона. 31 июля 2017 года осуждён к 12 годам колонии строгого режима со штрафом в размере 250 тысяч рублей по обвинению в подготовке к совершению террористического акта группой лиц по предварительному сговору, незаконном хранении взрывных устройств, нелегальном пересечении границы. МИД Украины не предоставил Сизоновичу независимого защитника. Апелляцию на решение суда Сизонович отозвал, свою вину признал. Приговор не подлежит обжалованию, в том числе в Европейском суде по правам человека.

Фото: sibreal.org

Алексей Сизонович

72. Павел Гриб. 19-летний украинец с инвалидностью. Пропал в Гомеле 24 августа 2017 года, поехав на встречу с девушкой из РФ, с которой ранее познакомился в социальной сети. Был похищен с территории Беларуси и незаконно арестован в Российской Федерации. Подозревается в России в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие в террористической деятельности). Отец Игорь Гриб (бывший пограничник, военный капеллан) заявлял о сильном ухудшении здоровья сына, отсутствии возможности передать ему медикаменты и отказах в свиданиях.

Фото: Ніл Ракша/ Главком

Отдельные дела. Экстремизм

73. Дадеу Николай. 32-летний житель Николаева, жена проживает в Новомосковске. Арестован в Краснодарском крае по обвинению в "содействии организации “Правый сектор” путем предоставления средств для обеспечения ее деятельности" - сборе средств для нужд АТО. Николаевские и одесские активисты обвиняли Дадеу в недобросовестном распоряжении деньгами, против него было открыто несколько криминальных дел в Украине, которые сейчас закрыты. Заявлял о пытках со стороны ФСБ. Инкриминируют ч. 5 ст.33 - ч.2 ст.282.2 УК РФ (пособничество участию в деятельности экстремистской организации; 2-6 лет колонии).

Фото: newsland.com

Дадеу Николай

74. Шумков Александр. Уроженец Одессы, житель Херсона. Украинский военнослужащий, экс-охранник нардепа Дмитрия Яроша. Осенью 2014-го поступил по контракту в 11-ю бригаду армейской авиации сухопутных войск. Служил в военной части № 4067 в с.Чернобаевка Херсонской области. 17 августа 2017 года не вернулся со службы домой. 26 сентября мать Шумкова получила из брянского главка СК РФ письмо о том, что ее сын задержан в России. Шумкову инкриминируют ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (участие в деятельности экстремистской организации). Как утверждается в деле, он состоял в "Правом секторе" с 28 ноября 2013 года (дата создания движения) по 23 августа 2017-го. В действительности Шумков вышел из этой структуры 1 ноября 2014 года, когда перестал быть охранником ее тогдашнего лидера Дмитрия Яроша. 26 мая 2018 года объявил голодовку в знак солидарности с Олегом Сенцовым и другими узниками Кремля

Фото: - FreeShumkov / Facebook

Александр Шумков

Другие дела

75. Литвинов Сергей. Фермер-разнорабочий, житель Камышного, Луганской области. Закончил 7 классов школы, по слова адвоката имел ментальные нарушения. 12 августа выехал на лечение в Ростовскую область из-за недоступности медицинских учреждений на подконтрольной Украине территории. 21 августа был вывезен из больницы неизвестными в УБОП Ростовской области. Осужден за разбой (ч. 3 ст. 162 УК РФ) к 8 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.

Фото: hromadske.tv

Сергей Литвинов

76. Шиптур Николай. Житель Ивано-Франковска, отец малолетнего сына, безработен. До событий Майдана семья жила в Испании. В январе 2014 года как участник Евромайдана охранял КМДА. В марте 2014 года с еще тремя майдановцами поехал в Крым поддержать акцию к 200-летию Тараса Шевченка. Задержан "севастопольськой самообороной" в квартире местного активиста. 28 апреля 2015 года осужден Севастопольским судом к 10 годам колонии строгого режима за нарушение ч.1 с. 222 (незаконная перевозка оружия), ч.3 с. 30 и пп. “б” и “е” ч. 2 с. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Фото: из семейного архива Н.Шиптура

Шиптур Николай

77. Коломиец Андрей. 24-летний украинский активист "Евромайдана". Сошелся с женщиной с четырьмя детьми из Кабардино-Балкарии. Там и был задержан в мае 2015-го по подозрению в хранении наркотиков, перевезен в Крым, где обвинен в покушении на убийство двух крымских сотрудников спецподразделения «Беркут». 10 июня 2016 года приговорен к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Женился за день до того, как был этапирован в колонию.

Фото: krymr.com

Андрей Коломиец

78. Костенко Александр. Житель Симферополя, экс-работник киевского райотдела милиции г. Симферополя, участник "Самообороны" событий Евромайдана. Увезен неизвестными после обыска в доме 15 февраля 2015 года. Лишен свободы на три года и шесть месяцев за то, что 18 февраля 2014 года в ходе «массовых беспорядков» в Киеве якобы причинил телесные повреждения сотруднику крымского спецподразделения «Беркут» Виталию Полиенко (ч. 2 ст. 115 УК РФ). Также обвинен в незаконном хранении нарезного ствола (ч. 1 ст. 222 УК РФ). Заявлял, что из него пытались «выбить» показания на других участников Евромайдана. 1 марта 2015 года отец Федор Костенко поехал в Киев, чтобы публично заявить о пытках над сыном, и пропал без вести.

Фото: crimeahrg.org

Александр Костенко

Источник: LB.ua