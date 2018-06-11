Как пропаганда России влияет на войну в Украине

Боевая пропаганда России помогает пополнять ряды боевиков на оккупированных территориях и армию РФ. Ведь ненависть и страх, которые внушают людям с экранов ТВ, гораздо более надежное средство вербовки, чем деньги. Агрессору особенно выгодно, когда на его стороне против граждан Украины воюют другие граждане Украины, только с оккупированных территорий.

Агрессивная пропаганда и язык ненависти в СМИ России – одно из самых главных видов оружия в нынешней войне. И это не просто слова. У меня есть много доказательств, которые мы с коллегами собирали и анализировали на протяжении последних четырех лет. Недавно мы презентовали исследование о языке ненависти в информационном пространстве Крыма. Его результаты подтверждают, что разжигание вражды в условиях войны – особо опасно для украинцев.

Пропаганда отличается от свободного выражения мнения тем, что преподносится людям как истина в последней инстанции. Она не оставляет возможности самому принять решение, а заставляет верить в то, что уже решили за тебя. Пропаганда имеет максимальный эффект, когда альтернативной точки зрения нет или доступ к ней максимально ограничен.

Месседжи качественной пропаганды четкие, ясные и включают в себя какие-то частицы правды (часто вырванной из контекста и приукрашенной “страшилками”). Если же добавить игру на чувствах (религиозной, расовой принадлежности, спекуляции исторической памятью), эффект воздействия будет максимальным. Особенно на детей, критическое мышление которых еще не сформировано, и они легче поддаются влиянию.

В развитых демократических странах критическое мышление развивают с детства. Ведь такое мышление – одно из главных антидотов против пропаганды. В СССР же, наоборот, делалось все, чтобы стереть индивидуальность человека, подавить любое инакомыслие, унифицировать и загнать в строгие рамки. Потому что такими людьми гораздо легче управлять. Последствия этого воспитания многие из нас ощущают на себе до сих пор. В наших школах и сейчас довольно много учителей старой закалки, которые кричат на детей, унижают их, называют на уроках “дебилами, которые никогда не смогут поумнеть”. И всё-таки Украине повезло больше, чем России. Там свобода слова просуществовала в относительно развивающемся темпе после развала СССР и до прихода к власти Путина. Дальше началось массовое уничтожение независимых СМИ, которое за весь период его правления достигло серьезных масштабов.

В Украине на СМИ тоже постоянно давили, но с момента развала СССР в государственную собственность их уже не забирали. Наоборот, сейчас политика страны направлена на максимальное разгосударствление СМИ. С появлением интернета произошел еще один серьезный скачок. Появилось огромное количество медиа-площадок, на которых можно найти весь спектр точек зрения. При этом в РФ появился Роскомнадзор, который, пользуясь законом “об экстремизме”, часто необоснованно блокирует неугодные СМИ или отдельные статьи. Кроме того, появились реестры запрещенной литературы. В Украине такого "счастья" до войны не было. Сейчас, ссылаясь на нацбезопасность, украинские власти тоже пытаются вводить цензуру и блокировки. Хотя пока от таких действий, кроме возмущения любителей ВКонтакте, не было особого эффекта.

При этом неугодных власти журналистов в РФ устраняют физически, бросают в тюрьмы, вынуждают покинуть страну. В Украине давление на СМИ тоже было и есть (заказчик убийства Гонгадзе до сих пор не в тюрьме), однако гражданское общество пытается через СМИ публично давить на власть. И во многих случаях это дает еффект. Более того, во время революций как раз негосударственные СМИ и являлись основными двигателями протестов. При этом во время Майдана СМИ РФ, самые рейтинговые из которых находятся под контролем государства, вели целенаправленную кампанию по разжиганию ненависти к митингующим. Особенно сильно это ощущалось в Крыму и на Донбассе. В этих регионах уже много лет велась информационная война против украинцев. Сначала она была не очень агрессивной. Но с началом Майдана – агрессия и ненависть разжигались массово и с особым цинизмом.

Карикатура, изображающая украинца в образе нациста со свастикой за его спиной

Потому что создавалась информационная почва для оккупации. В том числе и в головах людей. Последствия такой ненависти я ощутила лично. 22 февраля 2014 года, еще до публичного появления “зеленых человечков” в Крыму, на нас набросилась разъяренная толпа просто за то, что мы осмелились с флагом выйти на площадь и включить гимн Украины. Одного из наших сторонников избили ногами.

Человек, которого избивают на этом видео, даже не организовывал митинг, он просто помог принести генератор. Но это не помешало толпе сделать его жертвой, после нападения он попал в реанимацию. Я считаю, что в этом преступлении виноваты не только те, кто бил, но и те, кто до этого много месяцев, а может и лет, через СМИ и соцсети разжигал ненависть крымчан к остальным украинцам.

Я сравниваю такую пропаганду с массовым гипнозом. И тут мне постоянно вспоминается один случай из детства. К нам, старшеклассникам, прислали гипнотизершу, она сказала несколько слов, после которых весь класс закрыл глаза и начал себе представлять то, что она говорила. Из 30 человек не поддались гипнозу только двое. Я и еще один мой одноклассник. Тогда я подняла голову, открыла глаза и увидела, как класс равномерно раскачивается, повторяя за гипнотизершей то, что она приказывала делать.

Вот так и с пропагандой. Если она качественна, масштабна, поставлена на поток, перекрывает альтернативные точки зрения, играет на чувствах людей, разжигает ненависть к врагам – противостоять и не поверить очень сложно. Это могут сделать далеко не все. Вспомните Советский Союз. Сколько людей тогда свято верили в светлое будущее, коммунизм и готовы были за это умирать? Вспомните геноцид в Руанде. Когда хуту зверски вырезали тутси именно на тех участках страны, где постоянно вещало местное радио, масштабно разжигающее ненависть именно к народу тутси.

Ситуация повторяется и сейчас. Пока не в таких масштабах. Но последствия мы видим каждый день. Мы хороним наших близких, погибших в войне на Донбассе, сдаем кровь для раненых, собираем передачи для пленных и узников. Мы видим, как в Крыму постоянно пытают, похищают и бросают в тюрьмы людей. Тех, кто за Украину и против режима.

Похороны крымскотатарского активиста Решата Аметова, который стал жертвой пыток и внесудебной казни, март 2014

С начала Майдана и до сих пор в головах граждан Украины существуют две картины мира. Те, кто верит телевидению России, ненавидит остальных украинцев и считает их карателями, нелюдями и фашистами. Я уверена, что среди боевиков Донбасса и радостно идущих в армию РФ контрактников из Крыма большое количество людей, которых российские власти держат в качестве “полезных идиотов” и “пушечного мяса”.

Весь прошедший год я посвятила исследованию влияния милитаризации и языка вражды на сознание людей в Крыму. Я пересмотрела десятки видео, перелопатила сотни сайтов и пабликов в соцсетях. Поверьте, среди жителей оккупированных территорий действительно много людей, которые искренне верят Киселеву и его коллегам, они на самом деле думают, что вместе с Россией защищают родной Крым и Донбасс от “кровавых бандеровских захватчиков и убийц”.

Я не говорю, что там все такие. Не стоит забывать и про тех, кто искренне любит Украину и ждет ее возвращения. Конечно, есть и те, кто продал родину за деньги, и мародеры есть, и бандиты. Но по тем зарплатным ведомостям “армии ДНР”, которые смогли достать украинские хакеры, видно, что обогатится за счет подачек России у рядовых “шахтеров” и “трактористов” с Донбасса вряд ли получится. Зарплата начинающего контрактника в Крыму тоже стартует от 18 тысяч рублей (даже на старый Мерседес не насобирать). В тоже время за 4 года в Крыму официально призвали в армию РФ 10 тысяч юных крымчан.

На тех, кто уклоняется, заводят уголовные дела. А еще среди 18-летних призывников есть такие, кто не может выехать в Украину. Потому что паспорта украинского нет, родители разрешения на выезд не дают, а выданные в Крыму “российские” документы Украина не признает. Кроме того, эти дети уже 4 года зомбируются пропагандой войны и ненавистью к украинцам, которая внедряется в их подсознание буквально из всех источников (родители, школа, телевидение, радио, соцсети, концерты, кино и книжки).

Школьники во время церемонии посвящения в юнармейцы.

Хочу напомнить, что пропаганда службы в армии и призыв в армию оккупирующей державы жителей оккупированной территории – это военное преступление. За которое Путина, Шойгу и путинских генералов обязательно будет судить международный военный трибунал.

А пока что Кремлю гораздо выгоднее вербовать в свои банды и войска граждан Украины с оккупированных территорий не с помощью денег, а с помощью страха. Крымчан пугают тем, что без Путина “будет война, как на Донбассе”. А жителям “Донбасса” внушают, что если не сопротивляться, то “придут украинские каратели и будут всех резать за русский язык”.

Именно во внедрение в головы этих страхов вкладываются сотни тысяч долларов – только их не раздают в руки жителям Крыма и Донбасса. Их платят Соловьевым, Киселевым и прочим марионеткам Кремля за пропаганду войны и ненависть с экранов ТВ. Тем более что это имеет гораздо больший эффект. От такой пропаганды польза ведь не только на оккупированных территориях. Это оружие работает еще и на всю территорию России.

За доказательствами далеко ходить не надо. Возьмем свежие исследования российского Левада-Центра.

С начала войны жители РФ стали ненавидеть нас на 29% сильнее. И считают нас основными врагамипосле США. Я уверена, что эти показатели – как раз очень яркая иллюстрация того, что могут сотрудники государственных СМИ сделать с умами людей за относительно короткий период времени. Примечательно, что во время войны с Грузией 38% процентов россиян считали своим врагом именно эту страну. Украины тогда в списках врагов не было совсем.

Статистики по жителям Крыма и Донбасса у нас нет. Но можно предположить, что на оккупированных РФ территориях этот показатель не меньше. А возможно, что влияние такой пропаганды там даже сильнее, чем в самой России, ведь линия фронта гораздо ближе.

Поэтому нужно четко понимать, что пока идет война, у каждой из сторон конфликта своя правда. У кого-то на основании фактов и критического мышления, а у кого-то на основании пропаганды войны, страхов и ненависти. Это и есть основная проблема гибридной войны. Потому что как воевать и убивать друг друга из автоматов мы знаем. А как эффективно воевать против словесных ГРАДов Киселева, мы не еще не придумали. Ведь даже на неоккупированной территории Украины есть люди, больше верящие пропаганде РФ, чем украинскому ТВ. И с этим тоже нужно что-то делать.

И если сейчас мы начнем массово отвечать пропагандой войны и ненависти на информационную агрессию РФ, то жителей оккупированных территорий будут ненавидеть и хотеть убивать точно так же, как и оккупантов-россиян. И что мы тогда будем делать после войны? О каком мирном завершении конфликта можно говорить? Здесь возникает много дискуссий, споров и разногласий. Кто-то считает, что главное – это вернуть территории, “а они пусть едут в свою Россию”. Кто-то уверен, что там все предатели и коллаборанты, которых надо массово сажать в тюрьмы.

Я с этим кардинально не согласна. Потому что все, кто живет на оккупированных территориях, – это в первую очередь люди. И они не могут повлиять на действия оккупантов. Когда в твой дом зашел враг с автоматом – поведение меняется. Легко быть патриотом в Киеве сейчас и ходить с флагом Украины по Майдану. А вы попробуйте сделать это в Донецке или в Симферополе. Я сравниваю информационную оккупацию, пропаганду войны и ненависти с психологическим насилием. Ведь если насильник напал на вас, а вы просто физически слабее, можно ему противостоять в одиночку или нет?

Поэтому сегодня одна из основных задач нашего общества – помочь этим людям. Помочь им противостоять информационному насилию. За их умы можно и нужно бороться. И начинать это делать уже сейчас. Я считаю, что наша основная задача не только вернуть свои территории, но и в первую очередь вернуть гражданам нашей страны на этих территориях веру в Украину, которую у них пытаются забрать киселевы, соловьевы, путины и их помощники.

Автор: Ирина Седова; Центр информации по правам человека