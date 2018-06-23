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Советские пули для глухонемых

23.06.2018 08:47

В августе 1937 года в Ленинграде возникло так называемое "дело глухих", в рамках расследования которого расстреляли 35 человек, еще 20 отправили в ГУЛАГ на 10 лет. По сфабрикованному НКВД "делу глухих" проходило 55 человек, которых обвинили в создании фашистско-террористической организации, в распространении фашистских фотоснимков и контрреволюционной литературы.

 В августе 1937 года драмкружок Ленинградского общества глухонемых готовил к 20-летию Октябрьской революции спектакль по пьесе Островского «Как закалялась сталь». Во время генеральной репетиции в зал неожиданно вошли двое в штатском.

– Кто у вас тут Тагер-Карьелли? – сурово поинтересовались вошедшие. Кто-то указал пальцем на режиссера.

– Пройдем! – коротко приказали ему неизвестные, как оказалось потом, сотрудники НКВД. А затем стали делать обыск в театре и попросили показать рабочий кабинет Тагера.

– Почему у вас тут шпаги развешаны?

Арестованных инвалидов доставляли в Большой дом, как тогда называли знаменитое здание на Литейном. «Кто твои друзья?» – через сурдопереводчика спрашивали жертву следователи и, узнав новую фамилию, ночью забирали названного человека, приписывая ему 58-ю статью. Заставляли подписывать протоколы, в которых было написано то, что те не говорили, обещая за это освободить из-под стражи.

– Мы ставили «Отелло», «Ромео и Джульетту». Рапиры не боевые, а спортивные, – объяснили артисты.

– Понятно, оружие храните! – обрадовались находке чекисты.

Нафото выше (под номерами):

Яков Аптер (№ 7) — возглавлял совет спортклуба, участник первого и последующего пробегов на кубок Леноблотдела ВОГ «Лахта-Ленинград» с финишем у дома № 54 по набережной Красного Флота (17,5 км). Расстрелян. Его племянник — Эдуард Слуцкий — трехкратный сурдлимпийский чемпион (Милан, Вашингтон, Хельсинки) по легкой атлетике, тренер.

Петр Кумме (№ 16) — слесарь старочугунного литейного цеха Кировского завода. Расстрелян.

Алексей Павлович (№ 3) -участник первого пробега на кубок Ленинградского областного Отдела ВОГ в августе 1927 года. Участник Первой Спартакиады в Москве (плавание). Расстрелян.

Николай Двойнов (№ 2) — слесарь-инструментальщик завода № 212, увлекался конькобежным спортом, исполнял маленькие роли в спектаклях драмкружка Дома Просвещения глухих. Расстрелян.

Вскоре арестовали всех участников спектакля и увезли в Большой дом. Так, по воспоминаниям Давида Гинзбургского, в Ленинграде начали раскручивать так называемое «дело террористической группы глухонемых». Всего по нему было арестовано 55 человек. Их обвинили в создании фашистско-террористической организации, будто бы связанной с германским консульством в городе. Они якобы готовили террористические акты против руководителей партии и правительства СССР, которые планировали совершить на Красной площади в Москве и на площади у Смольного, а также распространяли в Ленинграде контрреволюционную литературу.

В 30-х годах в Советском Союзе насчитывалось около 30 тысяч глухонемых. По крайней мере, столько было членов созданного для их объединения общества. В Ленинграде глухонемых было 6 тысяч человек. Среди инвалидов велась работа по ликвидации неграмотности, приобщению к спорту и культуре. Работали свои клуб и мастерские. Выпускался стихотворный сборник под названием «На баррикадах тишины», брошюра «Берегите слух». Глухонемые ходили по городу с большими кружками, на которых было написано «Берегите слух», и собирали деньги, передавая любопытным брошюры. Дети делали для этого цветочки из тонкой проволоки и цветной бумаги. Кто в кружку клал деньги, тому на пуговицу наматывали цветочек. Деньги шли на организацию Научно-практического института по болезням уха, горла, носа. В конце 30-х годов глухонемые собирали средства на строительство самолетов и танков «Воговец» (от названия общества – Всероссийское общество глухонемых – ВОГ).

Повод для раскрутки фантастического дела, НКВД Ленинградской области нашло быстро: члены общества, по их версии, занимаются спекуляцией кустарных художественных открыток на вокзалах и в пригородных поездах. Дело попало сначала в руки начальника отдела борьбы с хищением социалистической собственности и спекуляцией (ОБХСС) Управления милиции Краузе. Но тот быстро смекнул, что из простой «спекуляции» можно раздуть большое политическое групповое дело и отличиться у начальства. Особенно когда после обысков у одного из задержанных был обнаружен старый браунинг с патронами, а на квартире у некоего Стадникова нашли немецкие открытки с изображением Гитлера. Открытки – всего несколько штук – попали к Стадникову от политэмигранта из Германии, немецкого коммуниста Альберта Блюма, жившего с ним в одном доме. Сами они были стандартными вложениями в коробки немецких сигарет, которые курил Блюм. Кстати, попади такие «улики» в руки следствия двумя годами позднее, когда был подписан пакт Молотова – Риббентропа и гитлеровцы на время стали «друзьями» СССР, глухонемые отделались бы, наверное, легким испугом, но шел 37-й год, и разнарядки по массовым арестам и расстрелам врагов народа надо было срочно выполнять.

А потому глухонемого Блюма, который тихо работал мастером в швейной мастерской, а в СССР приехал, чтобы «помочь советским товарищам строить социализм», объявили резидентом гестапо. Всех, кого он знал, загребли как членов якобы созданной им «террористической организации». Среди них были уже упомянутый скульптор и член Ленгорсовета Тотьяминов, один из лучших в мире художников-ихтиологов В. Редьзко, учительница вечерней школы глухонемых М. Минцлова, фототехник Академии художеств Н. Брянцев и другие. Были также арестованы рабочие – передовики производства, спортсмены – победители проходившей в Москве Спартакиады Всероссийского общества глухонемых.

Ицхок Соломонов, участник драмкружка. Осужден на 10 лет

Ицхок Соломонов, участник драмкружка. Осужден на 10 лет

Алексей Павлович, участник первого пробега на кубок Лен.обл.Отдела ВОГ в августе 1927 года. Участник Первой Спартакиады в Москве (плавание). Расстрелян

Алексей Павлович. Участник Первой Спартакиады в Москве (плавание). Расстрелян

Александр Стадников — каблучник фабрики «Скороход». Расстрелян

Александр Стадников — каблучник фабрики «Скороход». Расстрелян

Михаил Тагер-Карьели. Инициатор, организатор и режиссер-постановщик «Петроградского театра глухонемых «Пантомима» в 1922‑1926 годах. Расстрелян

Михаил Тагер-Карьели. Инициатор, организатор и режиссер-постановщик

«Петроградского театра глухонемых «Пантомима» в 1922‑1926 годах. Расстрелян

Елена Погоржельская — член ВКП (б) с 1927 по 1937 года (исключена в связи с арестом), председатель фабкома и бригадир швейной фабрики имени Савельева. Расстреляна

Елена Погоржельская — председатель фабкома и бригадир швейной фабрики имени Савельева. Расстреляна

Владимир Редьзко — художник-ихтиолог зоологического института Академии Наук СССР. Расстрелян

Владимир Редзько — художник-ихтиолог зоологического института Академии Наук СССР. Расстрелян

Николай Дейбнер — организатор и председатель «Петербургского союза глухонемых» (1903). Расстрелян

Николай Дейбнер — организатор и председатель «Петербургского союза глухонемых» (1903). Расстрелян

Мария Минцлова-Пиотровская — На Первом съезде ВОГ Мария Сергеевна была избрана в члены Совета ВОГ. Была делегатом 2 и 3 съездов ВОГ. Минцлова была одной из самых активных общественных корреспондентов газеты Леноблотдела ВОГ «Ударник» и журнала «Жизнь глухонемых». Расстреляна

Мария Минцлова-Пиотровская — корреспондент газеты Леноблотдела ВОГ «Ударник» и журнала «Жизнь глухонемых». Расстреляна

Эрик Тотьмянин — председатель ленинградского областного отдела ВОГ. Расстрелян

Эрик Тотьмянин — председатель ленинградского областного отдела ВОГ. Расстрелян

Израиль Ниссенбаум — высококвалифицированный фотограф-ретушер артели «ИНКООПРАБИС». Благодаря ему в Музее истории ВОГ немало ценных снимков, запечатлевших жизнь нашего Общества в 1920‑1930‑е годы. Неоднократный чемпион по шахматам среди глухих города, призер Первой Спартакиады в Москве. Расстрелян

Израиль Ниссенбаум — высококвалифицированный фотограф-ретушер.

Неоднократный чемпион по шахматам среди глухих города,

призер Первой Спартакиады в Москве. Расстрелян

Что, конечно, потом не делали. Тех, кто упорствовал, избивали, подвергали жестоким пыткам. Следователи торопились, спешили скорее закончить дело. Бедные сурдопереводчицы, которые обслуживали допросы и работали по 8–10 часов в день без перерыва на обед, не могли выдержать издевательств над несчастными инвалидами, которые совершались в их присутствии, и плакали. Тогда и им начинали угрожать. Обещали, что если не будут сотрудничать, они сами окажутся в подвалах Большого дома.

В результате решением особой тройки УНКВД от 19 декабря 1937 года 34 человека из числа глухонемых были приговорены к расстрелу, а 19 человек отправили в лагеря. Самому младшему из расстрелянных было всего 22 года, а самому старшему – 64. Но уже в 1939 году, когда Ежова сменил Берия, тех особистов, которые сфабриковали дело глухонемых, самих арестовали. А тех из несчастных, кого не успели расстрелять, в 1940 году освободили из лагерей.

Всего были арестованы 54 человека. Среди них Николай Леонтьевич Дейбнер, организовавший в 1903 г. Петербургский союз глухонемых и долгое время бывший его первым председателем; депутат Ленгорсовета Эрик Михайлович Тотьмянин, который якобы с 1934 г. являлся членом террористической организации; Владимир Владимирович Редзько — один из лучших художников-ихтиологов; Мария Сергеевна Минцлова — учительница вечерней школы глухонемых; Михаил Семёнович Тагер-Карьелли — режиссёр-постановщик, организовавший в 1920 г. Петроградский театр глухонемых «Пантомима»; Израиль Моисеевич Ниссенбаум — профессиональный фотограф. Были арестованы высококвалифицированные рабочие, передовики производства заводов и фабрик города, фотографы и художники, члены драмколлектива ДПГ, спортсмены — участники проходившей в Москве в августе 1932 г. 1-ой Спартакиады Всероссийского общества глухонемых, на которой ленинградцы заняли первое место и получили приз. Это были люди в расцвете сил, честные труженики, прекрасные семьянины.

В следственную бригаду вошли Пасынков, Немцов, Лебедев, Шпор, Морозов. В качестве переводчиков привлекли Перлову, Симонову и Иду Игнатенко (ей было 18 лет).

В период с августа по декабрь 1937 года было арестовано 54 глухих человека.
Особо жестоким пыткам были подвергнуты 35 человек и Особой тройкой УНКВДЛ 19 декабря 1937 года приговорены по статье 58-8-11 УК РСФСР к высшей мере наказания. Расстреляны 24 декабря 1937 года:

  • Александр Стадников, рабочий фабрики «Скороход»,

  • Алексей Агуреев (33 года), рабочий фабрики «Пролетарская победа» № 2,

  • Яков Аптер (30 лет), слесарь-сборщик завода ЦКБ № 22,

  • Николай Александрович Брянцев (49 лет), фототехник Академии художеств,

  • Николай Васильев (25 лет), слесарь завода «Ленинская искра»,

  • Александр Вышковец (28 лет), слесарь-сборщик завода имени Марти,

  • Михаил Григорьев (28 лет), токарь завода «Прогресс»,

  • Николай Яковлевич Гуревич (52 года), закройщик обуви артели инвалидов «Большевик»,

  • Николай Двойнов (29 лет), слесарь-инструментальщик завода № 212,

  • Николай Леонтьевич Дейбнер (64 года), пенсионер, организатор и председатель петербургского союза глухонемых,

  • Владислав Долоцкий (35 лет), намотчик завода № 210,

  • Болеслав Желковский (29 лет), сапожник фабрики «Пролетарская победа» № 2,

  • Георгий Золотницкий (36 лет), художник артели Инкоопрабис,

  • Елена Ивановна Крушевская (44 года), швея-ручница фабрики имени Володарского,

  • Петр Кумме (34 года), слесарь старочугунного литейного цеха Кировского завода,

  • Тимофей Курчавин (37 лет), рабочий по найму,

  • Варвара Луценко (40 лет), вязальщица комбината имени Красина,

  • Марк Маркович (22 года), монтер 1-го троллейбусного парка,

  • Мария Сергеевна Минцлова (Пиотровская) (45 лет), художница по фарфору, преподавала в школе глухонемых при артели имени Огородникова, была первым директором ДК ВОГ. Она долго отказывалась подписать протокол, составленный в извращенном виде Немцовым, подписала после принуждения,

  • Александр Васильевич Некрасов (56 лет), наборщик Печатного двора, Израиль Ниссенбаум (37 лет), фотограф-ретушер артели Инкоопрабис. Переводчица Перлова рассказала, что Ниссенбаум не давал показаний следователю Лебедеву. Тот направил его в дежурную комнату к практиканту. И через некоторое время практикант принес письменное показание Израиля, что тот собирался поехать в Москву и совершить убийство Сталина.

  • Алексей Павлович (27 лет), слесарь-механик завода «Красная заря»,

  • Андрей Петров (34 года), конструктор НИИ № 22,

  • Елена Федоровна Погоржельская (44 года), бригадир швейной фабрики имени Савельева,

  • Владимир Владимирович Редзько (55 лет), художник-ихтиолог Зоологического музея, проводил литературные вечера,

  • Валентина Иосифовна Закс (45 лет), мотальщица УПП имени Карла Маркса,

  • Антонина Васильева (32 года), швея комбината имени Красина,

  • Нина Винтер (39 лет), модистка артели Промгубор.

  • Антонина Александровна Головина (55 лет), швея фабрики имени Володарского,

  • Эстер Менделевна Горофункель (40 лет), швея артели «Объединенный швейник»,

  • Михаил Семенович Тагер-Карьелли (45 лет), руководитель драмкружка в ДК ВОГ, был организатором и режиссером театра «Пантомима»,

  • Эрик Михайлович Тотьмянин (36 лет), художник-скульптор ( окончил в Москве ВХУТЕМАС),

  • Мария Чаусова (30 лет), безработная,

  • Иван Иванович Червинский (46 лет), копировщик костеобрабатывающего завода «Клейкость».

  • Дмитрий Хорин (36 лет) был арестован позже всех и расстрелян в январе 1938 года.

Суровый приговор объяснялся особым отношением чекистов к инвалидам. Их, как жертв следственных пыток, предпочли расстрелять. Остальные были приговорены к заключению в исправительно-трудовый лагерь сроком на 10 лет. Одни были в Мордовии на строительстве железной дороги, другие в Караганде.

В Левашовской пустоши, где погребали расстрелянных, есть памятные доски, установленные родными Стадникова и Золотницкого. В журнале «ВЕС» №9-09г. дочь Золотницкого Татьяна рассказала об отце. Когда его расстреляли ей было три месяца. Сосланные на 10 лет, глухие были освобождены, о себе рассказывали неохотно. Самуил Абрамзон подтвердил, что все 18 человек, с которыми он был вместе, подписали протоколы под принуждением. Георгий Гвоздев заявил, что протокол был записан не с его слов, он никаких показаний не давал. Его ударили в затылок рукояткой револьвера, после этого он подписал протокол, не читая. Ростиславу Зубковскому было 16 лет, он приехал из Харбина с родителями.

Те, кто были расстреляны, реабилитированы в 1955 г.

Источник: Бессмертный барак 

 

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