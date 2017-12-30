Новый «вор в законе № 1» Вася Воскрес взошел на трон в России

В клане «вора в законе № 1» Захария Калашова (Шакро молодой) появился временный преемник. Им стал Василий Христофоров (Вася Воскрес), который недавно начал сбор средств в «общак». Однако останется ли он и. о. «босса всех боссов» или его роль сузится исключительно до «заведующего кассой» клана Шакро, пока не совсем ясно.

Вася Воскрес стал временным преемником главного мафиози России Захария Калашова (Шакро молодой)

Вася Воскрес

На днях в штаб-квартире «вора в законе № 1» появился новый хозяин. Как и предсказывали в издании «Росбалт», им стал «законник» Василий Христофоров. Именно ему теперь несут представители криминальных группировок отчисления в «общак». Также к Воскресу потянулись вереницы «ходоков»-гангстеров со всей России, у которых возникли проблемы или пожелания, связанные с криминальным миром. Воскрес ведет приемы не один. Его непременно сопровождает верный соратник, «вор в законе» Мераб Гогия (Мелия). Удивляться этой «связке» не приходится.

Очень долгое время Воскрес был почти неразлучен со своим близким другом — «законником» Юрием Пичугиным (Пичуга). Пичугу же во время различных переговоров часто сопровождал тот же Мелия. Когда 18 февраля 2017 года Пичугин был задержан за организацию преступного сообщества, вместе с ним в машине находился Гогия. Последнего, впрочем, быстро отпустили, а вот Пичуга, похоже, пробудет в местах заключения очень долго.

Шакро Молодой в Мадриде, 2006 год. Фото: Spanish Police / AP

После ареста Пичугина Воскрес и Мелия, что называется, стали держаться друг друга, образовав пару довольно влиятельных мафиози.

«Вором в законе № 1» последние годы являлся Захарий Калашов (Шакро молодой). Но над ним идет суд. По тому, как он складывается, можно предположить, что «вору в законе» светит крупный срок. Поэтому Шакро и задумался о кандидатуре временного преемника. После обсуждений выбор пал на Василия Христофорова. Причин для этого было несколько. Его вес среди других «воров в законе» не вызывает вопросов, он может на равных общаться с любым из них.

"Вор в законе Захарий Калашов (Шакро Молодой) еще при жизни двух других самых авторитетных воров, Вячеслава Иванькова (Япончика) и Аслана Усояна (Деда Хасана) не уступал им по влиянию. После убийства Усояна именно Шакро Молодой, говоря языком западных правоохранителей и кинематографистов, стал «боссом боссов русской мафии»."

Портрет «авторитета»: «Босс боссов» - вор в законе Захарий Калашов (Шакро Молодой)



Вася Воскрес имеет и опыт сбора средств в «общак». Этим он одно время занимался в клане «криминального генерала» Аслана Усояна (Дед Хасан), никаких нареканий его деятельность не вызывала. Когда Шакро в 2014 году вернулся в Россию после длительной испанской отсидки, именно Воскрес помогал ему освоиться в Москве. Христофоров был частым гостем в коттедже Калашова. Вместе с ним Шакро даже выбрался на кладбище, чтобы посетить могилы своих убитых друзей — Аслана Усояна и Вячеслава Иванькова (Япончик).

После определенных раздумий Воскрес дал согласие на роль временного преемника. Он сейчас стал и. о. «вора в законе № 1». И этот статус определенно сохранится за ним до тех пор, пока Шакро не отправится в колонию. А вот удастся ли потом Воскресу остаться «боссом всех боссов», — большой вопрос.

О притязаниях на это место объявили сразу несколько влиятельных «законников». Среди них был Эдуард Асатрян (Осетрина), который начал формировать свой клан. Однако недавно его приоритеты резко поменялись. Вмешательство влиятельных «законников» понадобилось Донбассу, куда и отбыл в длительную командировку Осетрина. На этой территории сейчас сосредоточено его влияние.

Не скрывает своих амбиций стать «вором в законе № 1» и недавно освободившийся из колонии «законник» Надир Салифов (Лоту Гули). Он формирует в Турции мощный мафиозный клан. Причем в своих переговорах Гули использует весьма нестандартный ход. Собеседникам он говорит, что никакой новый «король» (то есть «босс всех боссов») ворам не нужен, и он намерен с другими «законниками» общаться на равных — «как с братьями». Видимо, сам Салифов намерен стать «самым старшим среди братьев».

Автор: Юрий Вершов, РОСБАЛТ