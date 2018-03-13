«Вор в законе» Лоту Гули начал охоту на врагов

История с организацией покушения на Надира Салифова в Турции, похоже, возымела последствия в России. Влиятельный «вор в законе» Надир Салифов (Лоту Гули) начал активное наступление на своих оппонентов. Проживающий в Москве родственник «законника» Ровшана Джаниева (Ровшан Лянкоранский, убит в Стамбуле в 2016 году) Заур, оказался на осадном положении и почти не появляется на улице.

А другой «криминальный генерал» — Али Гейдаров (Альберт Рыжий) — стараниями Гули будет отбывать срок не «вором в законе».

Надир Салифов («Лоту Гули»)

Как рассказал изданию «Росбалт» источник в правоохранительных органах, история с организацией покушения на Гули в Турции переместилась в Россию. Осенью 2017 года в Стамбуле была задержана группа гангстеров, включая брата Ровшана Лянкоранского Намика Джаниева и ближайшего сподвижника «вора в законе» Хаджи Бейлаганского.

Арестовали их в тот момент, когда они готовились с оружием ворваться на одну из вилл Гули и перебить там всех, включая самого Салифова. Идейным вдохновителем и финансистом данной операции считался родственник Ровшана Заур, который сейчас фактически управляет делами покойного «вора в законе». С Гули хотели расправиться, поскольку считали его причастным к расстрелу Ровшана Джаниева.

Однако в этой ситуации весьма интересной оказалась позиция самого Салифова. Он не только официально отказался признавать себя потерпевшим, но и распространил в криминальном мире сведения, что не верит, будто арестованные в реальности хотели его убить, и особых претензий к ним у него нет, а все это происки полиции. В результате всех заговорщиков отпустили на свободу. Похоже, это, а также создание у них ощущения, будто им ничего не грозит, и было главными целями Лоту Гули.

По словам собеседника агентства, в последние недели было зафиксировано большое количество боевиков Гули, которые дежурят у огромного рынка на Калужском шоссе — там находится офис Заура, он контролирует ряд финансовых потоков. Гангстеры отлавливают торговцев, работающих под присмотром Заура, а также людей из его окружения; с помощью рукоприкладства объясняют им, что деньги они должны платить исключительно Гули.

Заодно просят и передать привет Зауру. Последний сейчас оказался фактически в осадном положении, поскольку ожидает покушения в любой момент. Между офисом на рынке и домом он передвигается исключительно в сопровождении шести сотрудников ФГУП «Охрана».

Не забыл Салифов и о другом своем давнем оппоненте Али Гейдарове. Когда его арестовали в Санкт-Петербурге, то в СИЗО пришла «малява», что Альберт Рыжий является «вором в законе». Позже он получил 6-летний срок. При этапировании в колонию, Али Гейдаров оказался в московском СИЗО «Медведково». И туда тоже пришло послание, подтверждающее его воровской статус. Однако когда Альберт Рыжий был уже в колонии, туда лично позвонил Гули, который заявил, что воровской статус Гейдарова приостановлен, поэтому сидеть он должен не «вором».

По словам собеседника «Росбалта», недавно целая группа «воров в законе» связалась с Гули по данному вопросу. Среди них были Андрей Мироедов (Мирыч), Гия Меопория (Гия), а в качестве «тяжелой артиллерии» — сторожил воровского цеха Сачино Гегечкори (Сачино). Все они хотели, чтобы Гули согласился с воровским статусом Альберта Рыжего, и в колонию поступило соответствующие известие. Однако Салифов был непреклонен. Он заявил, что Гейдаров однозначно не «вор» и готов подробно обосновать свою позицию лично Рыжему, а также «ворам в законе» на сходке после освобождения Альберта.

Автор:Юрий Вершов; РОСБАЛТ