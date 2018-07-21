Как бегут из украинских тюрем: на вертолете, одним прыжком через забор, в тапочках...

За последние пять лет произошло 200 попыток побега из мест лишения свободы или залов суда О находчивости заключенных, бежавших из тюрем, написано и показано много, начиная с «Графа Монте-Кристо» и заканчивая «Планом побега» со Сталлоне и Шварценеггером в главных ролях. В Украине есть свои «шоушенки» и свои умопомрачительные и вполне реальные истории о побегах из них.

Совсем недавно, в ночь на 17 июля в Одессе трое заключенных госучреждения "Южная исправительная колония №51" сбежали, проломив стену овощехранилища. Потом отодвинули защитную ограду и спрыгнули с забора на Люстдорфскую дорогу.

Кадр из фильма «Джентельмены удачи»

Через 16 часов после объявления операции "Сирена" удалось обнаружить и задержать одного из беглецов, который скрывался на городском кладбище, пишет Укринформ. Другой успел забежать чуть дальше, но скрыться от преследователей ему тоже не удалось. Задержанные - Вячеслав Загорняк и Иван Запорожан - отбывали наказание за изнасилование и кражу. Сейчас их третьего сообщника ищут.

"До этого инцидента они вели себя спокойно. Попали в колонию для отбывания наказания в разное время и жили в разных блоках. Срок заключения у всех заканчивается в 20-х годах. Как именно попали заключенные из разных блоков в овощехранилища, сейчас выясняем", - отметил на брифинге начальник ГУ "Южная исправительная колония №51" Тагир Ахмедов.

Всего же, начиная с 2014 года было совершено более 200 побегов заключенных из мест лишения свободы. Арестанты разбирали стены, пилили решетки, прыгали через окно вагонного туалета, применяли паркур, исчезали на машинах из зала суда, а иногда просто уходили, потому что... их никто не охранял!

По данным ГО "Публичный аудит", наибольшее количество побегов из мест лишения свободы пришлась на 2014 год: пользуясь революцией, сменой власти и привычным разгильдяйством на местах, тогда преодолеть стены, решетки и охрану арестанты смогли в 69 случаях. В 2015 их было 52; в 2016 - 45, в 2017 году зафиксировано 29 побегов.

Корреспонденты Укринформа собрали и предлагают читателям примеры самых дерзких и самых типичных побегов заключенных за последние годы.

ХМЕЛЬНИЧЧИНА: РАЗОРУЖЕНИЕ ЧАСОВЫХ

В Хмельницкой области 25 июля 2015 года во время планового этапирования на станции Скибнево из поезда сбежали шестеро осужденных.

Когда поезд начал тормозить, один из них попросился в туалет. Когда он выходил из камеры спецвагона, все шестеро заключенных напали на двух конвоиров, отобрали у них оружие, ранили и скрылись через окно туалета в лесополосе.

Военнослужащие были госпитализированы. Один из них, прапорщик Национальной гвардии, получил ранения обеих рук, второй, солдат-часовой – ранение бедра.

Всего спецвагоном этапировали 11 арестованных в сопровождении 8 охранников.

К поиску преступников привлекли вертолет. Помощь в задержании оказали и неравнодушные граждане. Через трое суток пятеро были задержаны. Интересно, что у большинства были небольшие сроки заключения.

Зачинщиком нападения на конвой был Роман Гадзина, 1978 года рождения, уроженец и житель пгт Чемеровцы, арестованный по подозрению в изнасиловании. Его задержали через 2,5 месяца в родном селе, где он скрывался у бывшей любовницы. В суде он заявил, что планировал побег заранее.

А ЗА УГЛОМ - СООБЩНИКИ ЗА РУЛЕМ

9 февраля 2016 года 50-летний Сергей Чернышев убежал из зала суда города Марганца, как только услышал приговор.

В октябре 2014-го бывший милиционер Чернышев вместе с подельником дубинками забили до смерти 29-летнего жителя Марганца. В суде Чернышев получил 10 лет лишения свободы.

До оглашения приговора он находился под домашним арестом, поэтому в суде у него не было конвоя. После приговора он просто выбежал на улицу, сел в машину сына и, отстреливаясь, скрылся. Убегая, ранил в ногу родственника потерпевшего, который пытался остановить машину.

Искали Чернышева и сына восемь дней и нашли в доме знакомых в селе Красногригорьевка Никопольского района. Задержание было молниеносным, беглец и его сообщник не успели оказать сопротивление.

Это не единственный пример бегства из зала суда. 27 июня этого года сбежал из-под стражи в зале Миргородского суда обвиняемый в разбое и бандитизме Виталий Суржан, 40-летний уроженец Луганской области. За помощь в его задержании полиция объявила вознаграждение в сумме 50 тыс грн.

29 июня полиция взяла под стражу трех лиц, которые помогли Суржану скрыться. Среди задержанных - водитель, находившийся за рулем заранее приготовленного автомобиля, сожительница Мария Запорожец, которая передала пистолет, и конвойный, который во время судебного перерыва снял наручники с преступника. Как сообщил начальник полиции Полтавщины Андрей Замахин, побег Суржана планировалась соучастниками в течение 2 месяцев.

2 июля около 22:00 в Киеве на выходе из продуктового магазина полиция задержала и самого Суржана. Все это время он скрывался в квартире своего уголовного знакомого, носил камуфляж и маскировался под военного.

ЛЬВОВЩИНА: РАЗОБРАЛИ СТЕНУ ИЗОЛЯТОРА

Побег трех задержанных из Самборского СИЗО на Львовщине в 2016 году получил такой резонанс, что привел к закрытию самой пенитенциарного учреждения.

Осенью, разобрав фасадную стену изолятора, на волю выбрались трое задержанных за разбой и кражи. Один из них - россиянин, бывший боец Правого сектора.

Правоохранители по горячим следам задержали двух местных жителей. А россиянина поймали аж в столице.

Полицейские, во время дежурства которых произошла побег, предстали перед судом. Одного из них Самборский горрайонный суд оштрафовал на 850 грн. и на год запретил занимать должности в Национальной полиции. Его коллегу суд постановил оштрафовать на 30 прожиточных минимумов и лишил права занимать должности в правоохранительных органах сроком на год. Однако на основании пункта б) ст.1 Закона Украины об амнистии он был освобожден от наказания.

Тогда же областная прокуратура требовала приостановить функционирование изолятора временного содержания Самборского отделения полиции ввиду выявленных нарушений в обеспечении охраны задержанных и взятых под стражу лиц. Как сообщила пресс-секретарь областной прокуратуры Юлия Шевченко, место временного содержания в Самборе не функционирует до сих пор.

КРОПИВНИЦКИЙ: СКРЫЛСЯ НА ВЕРТОЛЕТЕ

6 сентября 2016 года в Кропивницком учреждении исполнения наказаний (№ 14) во время вечерней проверки в камерах было обнаружено отсутствие заключенного Дмитрия Тычкова.

Уроженец крымского города-курорта Саки, 44-летний Тычков был осужден за кражи в особо крупных размерах. Но не кражи сделали его известным. Именно этот гражданин 16 марта 2013 года, отбывая наказание в Петровской колонии строгого режима № 49, недалеко от г. Александрии, с помощью сообщников попытался бежать на вертолете! В тот день за осужденным и его товарищем на вертолете марки "Robinson" прибыли двое сообщников. Они посадили вертолет прямо на спортивную площадку колонии, где в него запрыгнули двое заключенных, которые ждали его появления.

Вместе с Тычковым сбежать на вертолете пытался житель Днепродзержинска (ныне - Каменского), осужденный за грабеж и изнасилование. За штурвалом вертолета был глава одной из авиационных фирм, предоставляющих нерегулярные авиаперевозки, а рядом с ним - посредник, родственник насильника.

Беспрецедентную для Украины попытку побега осужденных из колонии пресекли охранники, блокировав старт вертолета.

По иронии судьбы, в Кропивницкой ИК № 14 Тычков находился под судебным следствием за ту, трехлетней давности, попытку сбежать на вертолете. Но удачной оказалась вторая попытка - не столь эффектная.

По информации экс-главы Государственной пенитенциарной службы Сергея Старенького, у Тычкова пять судимостей, и он очень опасен. Старенький считает, что такого преступника нужно было контролировать особенно тщательно, а "кировоградские работники пенитенциарной службы даже не знают, каким образом он совершил побег".

В настоящее время место нахождения осужденного неизвестно, однако, скорее всего, он скрывается в оккупированном Крыму.

ХЕРСОНЩИНА: ПЕРЕЛЕЗ ЧЕРЕЗ 4-МЕТРОВЫЙ ЗАБОР

Не каждый сможет повторить трюк, на который решился осужденный, находившийся в Херсонском СИЗО. В апреле т.г. во время прогулки он на глазах у конвоиров просто перепрыгнул забор высотой в четыре метра. Его не остановила даже "колючка" поверх забора.

По словам очевидцев, парень запрыгнул на крышу здания, стоящего во дворике, оттуда забрался на ограждение, перелез через колючую проволоку, спрыгнул вниз, за территорию изолятора, и исчез.

Выяснилось, что до того, как оказаться за решеткой, осужденный занимался паркуром.

Впрочем, умение хорошо прыгать ему не очень помогло. Правоохранители уже через несколько часов задержали беглеца на территории города и вернули его в СИЗО.

На Херсонщине также нашли и вернули в места заключения двух подозреваемых, которые в ночь с 25 на 26 июня этого года исчезли из изолятора временного содержания Новотроицкого отделения полиции. Они скрылись, повредив металлические решетки на крыше прогулочного двора.

Одного беглеца задержали на огороде возле родительского дома. К поиску второго злоумышленника привлекли кинолога Генического отдела полиции. Служебная собака почти километр шла по запаху и вывела группу задержания к солнечной электростанции, где скрывался беглец. В течение двух суток оба злоумышленника были вновь помещены в Новотроицкий ИВС.

ЛУГАНЩИНА: ПОД ПРИКРЫТИЕМ ОБСТРЕЛОВ

10 февраля 2015 года из тюрьмы строгого режима в поселке Чернухино (Луганская область), сбежали 340 заключенных. Об этом заявила Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в отчете, опубликованном 11 февраля.

"Специальная мониторинговая миссия была извещена украинскими и военными, что 340 заключенных сбежали из колонии №23 в Чорнухино, 65 километров от Луганска, где ведутся боевые действия. Они бежали во второй половине дня после начала ожесточенных боев в этом районе. Около 30 заключенных остались", - говорится в отчете СММ ОБСЕ.

Позже пресс-служба Государственной пенитенциарной службы Украины уточнила, что «в Чернухинскую исправительную колонию управления ГПтС Украины в Луганской области (№23) уже вернулось 83 осужденных. В настоящее время указанные лица находятся в безопасном месте на территории учреждения. Принимаются меры по организации их питания. Кроме того, часть заключенных добралась до блокпостов Национальной гвардии Украины, где проходит соответствующее документирование".

Поселок Чернухино находится в 65 км от Луганска - на границе между самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками. Из-за боевых действий население поселка было эвакуировано.

УШЕЛ В ТАПОЧКАХ

На Прикарпатье в апреле этого года из Долинского исправительного центра №118 сбежал заключенный. Осужденный бежал среди бела дня, прямо в домашних тапочках. В исправительном центре 51-летний мужчина находился с 2010 года за изнасилование, грабеж, кражу и еще несколько уголовных деяний. Ко времени побега отсидел 8 лет, оставался еще год.

Задержали мужчину через 5 дней после побега. Он признался, что хотел повидаться с родными. А помогло ему место расположения Долинского исправительного центра - тот находится посреди леса и за несколько километров до населенного пункта.

Надо отметить, что побег был легким еще и потому, что Долинский исправительный центр - это учреждение закрытого типа, где отбывают наказание осужденные с ограничением свободы, а не с ее лишением. Поэтому в исправительном Центре нет охраны с оружием, как и специального ограждения. Сюда беглеца перевели из другого исправительного учреждения. Очевидно, за хорошее поведение. Впрочем, именно здесь человек часто нарушал режим. За побег его осудили по ч. 1 ст. 390 УК, что добавило к его сроку минимум три года.

Случаев, когда осужденный ушел потому, что никто не охранял, немало. В апреле этого года из Житомирской исправительной колонии №4 сбежал 28-летний Александр Козела. Мужчина был приговорен в 2009 году к 13 годам заключения за умышленное убийство и грабеж. Отбыл 9 лет лишения свободы, после чего находился на ослабленном режиме заключения, имея право выхода в город. А 10 апреля он просто покинул исправительное учреждение и в положенное время не вернулся. Правоохранители разыскали его уже на следующий день.

На Николаевщине 6 ноября 2016 года осужденный также беспрепятственно покинул Новобугский исправительный центр №103, где отбывал пятилетнее наказание за совершение краж. После бегства поехал в Николаев, где сразу же через окно пробрался в жилье своего родственника. Преступник похитил ноутбук, сдал «добычу» в ломбард, получил деньги и пошел к знакомому «праздновать» свободу... Там его и поймали.

Печальные, хотя довольно типичные истории.

ЧЕРНИГОВЩИНА: КОНЦЫ В ВОДУ

На Черниговщине заключенные чаще всего убегают из Менской исправительной колонии №91, известной тем, что наказание там отбывают бывшие сотрудники правоохранительных органов. Часть осужденных находится на вольном поселении в поселке Макошино, где находится указанное учреждение исполнения наказаний, а это, соответственно, соблазн и возможность для побегов.

В частности, 28 мая текущего года из того поселения сбежал 30-летний уроженец Винницы Геннадий Пинько. До осуждения работал в областной Госавтоинспекции. 21 мая 2016 года был приговорен к семи с половиной годам лишения свободы за разбой и кражу в особо крупных размерах.

Вскоре после исчезновения узника его вещи возле залива нашла служебная собака. Предположив, что мужчина утонул, правоохранители организовали поиск его тела в водоеме, а не найдя, объявили в розыск.

Ищут его и поныне.

P. S. Когда писался этот материал, стало известно, что 20 июля таки задержан третий заключенный - беглец из Южной исправительной колонии №51. Об этом сообщил глава одесской полиции Дмитрий Головин

Источник: Укринформ