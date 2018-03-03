Зачем Украине сейчас нужно экономить газ?

Вчера утром многих всколыхнула новость — "Нафтогаз" рассказал о падении давления на подачу газа со стороны "Газпрома" на 20% и настоятельно попросил всех несколько дней чуть поэкономить газ, чтобы пережить холода. При этом мы уже давненько не закупаем газ у россиян, к тому же в отопительном сезоне 2017-2018 годов в украинских подземных хранилищах самые высокие запасы газа за последние несколько лет. В чем же проблема?

Правительство и "Нафтогаз" говорят, что газа в хранилищах Украины достаточно, пишет портал ДЕЛО.UA. Зачем же тогда просят всех понизить температуру в домах на 1-2 градуса?

Сколько мы запасли газа?

Перед ожидаемыми мартовскими холодами главный поставщик газа в Украине — НАК "Нафтогаз Украины" порадовал, что запасы газа на 2,3 млрд куб. м превышают прошлогодние: "Тож хай собі лютий лютує, газу вистачить".

В середине февраля газа в подземных хранилищах было 10,9 млрд куб. м, за две недели стало на 1 млрд куб. м меньше. Но запасы по-прежнему выше, чем были в конце отопительного сезона последние лет пять. Однако мы не можем использовать их в полной мере.

Почему нельзя воспользоваться всеми запасами хранилищ?

Как любой механизм, выдача газа из хранилищ ограничена технологически. Максимум, который сегодня может поднять Украина из хранилищ — 115 млн кубометров в сутки. Выдача ограничена самим количеством запасов и другими параметрами работы газотранспортной системы. В том числе давлением.

С похолоданием же требуется 200 млн куб. м в сутки.

То, чего не хватает, можно перекрыть собственной добычей газа и импортом. На сегодня, ежесуточная добыча газа составляет 57 млн куб. м (41 млн куб. добывает госкомпания "Укргазвыдобування", газ предназначен для населения).

30 млн кубометров в сутки (с учетом технологических потерь) нам все равно не хватает до идеала.

Чем можно перекрыть недостачу?

Недостающие кубометры можно перекрыть за счет импорта — из РФ и Европы. Например, в конце февраля коммерческий директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко сообщил, что "Нафтогаз" начал импортировать газ из-за похолодания — до 12 млн куб. м в сутки.

Так почему нам не хватает газа?

Наш главный поставщик, Европа, тоже страдает от морозов. Соответственно, вырос спрос на газ, и соответственно цены на него подросли. Поэтому с марта украинские трейдеры снизили импорт. По данным словацкого оператора Eustream, заявка из Украины снизилась в пять раз — в феврале заявка составляла 12,5 млн куб. м, с 1 марта — уже 2,5 млн куб. м.

Компенсировать поставки газа можно было бы через закупки в России. В феврале "Нафтогаз" отправил предоплату "Газпрому" за мартовские поставки газа. Однако вчера, 1 марта, российский поставщик без объявления "войны" вернул предоплату. Причиной зампредседателя правления "Газпрома" Александр Медведев назвал отсутствие дополнительного соглашения к действующему контракту с "Нафтогазом", необходимого для начала поставок.

Так при чем тут снижение давления "Газпромом"?

Украинская ГТС используется не только для распространения газа по стране, но и для поставок в Европу. Для ее постоянной корректной работы нужно определенное давление и — желательно — стабильный объем поставок, что снижает технологические потери нашего оператора. Но вместо предусмотренного контрактом на транзит давления в 60-65 кгс/см2 газ подается под 51-59 кгс/см2. Более того, за 2 месяца текущего года россияне ни разу не выполнили условия контракта на транзит — как в части соблюдения давления, так и в части поставок. Хотя на других направлениях поставки более-менее равномерны.

С начала года "Газпром" не поддерживает контрактное давление на точках входа в украинскую ГТС.

Данные: "Укртрансгаз"

Также "Газпром" постоянно меняет объем суточных заявок на транзит газа через Украину, в отличие от других маршрутов — "Северный поток" или OPAL.

Данные: "Укртрансгаз", ENTSOG за сентябрь 2017 — февраль 2018

Такое поведение "Газпрома" увеличивает расходы "Укртрансгаза" на транспортировку.

За два последних дня ситуация еще больше ухудшилась: по данным "Укртрансгаза", россияне не подают достаточно газа, чтобы обеспечивать такой значительный транзит (напомним, Европа мерзнет). При этом мы еще и ограничены в своих возможностях поднятия газа их хранилищ, а купить много газа в Европе не можем из-за дороговизны.

Была ли такая ситуация раньше?

Такая же — нет. Но похожая уже была — в 2009 году, когда Украина была вынуждена заключить газовые контракты на транзит и поставку газа сроком на 10 лет на весьма невыгодных для себя условиях. Тогда россияне полностью перекрыли "кран" на поставку газа в Украину. В самом начале января, в лютые морозы, когда Европа реально замерзала.

Риторика "Газпрома" сейчас — один в один, как 9 лет назад.

Сегодня "Газпром" уже заявил об инициировании расторжения контрактов на поставку и транзит газа с НАК "Нафтогаз Украины". Понятно, что произошло это после решения Cтокгольмского арбитража не в пользу российского монополиста. А Европа уже высказалась об опасениях по поводу того, что Украина сможет транзитировать достаточно газа в Европу, где тоже не плюсовая температура.

Напомним, в прошлый раз для того, чтобы Европа не замерзла, нам пришлось отдать из хранилищ свой газ. В этот раз "Газпром" понимает, что срочно разорвать контракты не выйдет, но "покошмарить" Украину и Европу — почему бы и нет.

Что будет делать Украина? И сколько это продлится?

Правительство и Совет нацбезопасности Украины запустили комплекс чрезвычайных мер, чтобы ограничить потребление газа. До 6 марта в стране рекомендовано остановить работы школ и детсадов, ВУЗам — снизить температуру на пару градусов, а генерирующим предприятиям — перейти на мазут вместо газа. "Киевэнерго" уже вышло с релизом и поспешило заверить, что экономия газа не отразится на поставках отопления и горячей воды.

Со следующей недели в Украине ожидается потепление и система ГТС вернется к нормальному режиму работы, заверил министр энергоуглепрома Игорь Насалик.

Авторы: Виктория ИЛЬЧЕНКО, Любомира РЕМАЖЕВСКАЯ; ДЕЛО.UA