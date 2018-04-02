Как устроена контрабанда угля из оккупированных территорий Донбасса и кто на ней наживается

В 2014 году, с началом вооруженного конфликта на востоке Украины, большинство мест добычи угля оказалось на территории, контролируемой российскими боевиками. Однако добыча и экспорт антрацита не прекращались даже во время активной фазы боевых действий. Несмотря на санкции, уголь продается и в Украину, и в ЕС, и даже в КНДР — которая, в свою очередь, также находится под санкциями.

The Insider узнал некоторые подробности того, как устроена контрабанда угля и кто на ней наживается.

Добыча угля на оккупированных территориях в последние годы постоянно растет и вскоре может достичь довоенного уровня. Так, согласно официальной информации Министерства угля и энергетики «ДНР», только за февраль 2018 года угледобывающие предприятия «ДНР» подняли на гора 693,5 тыс. тонн угля. Хотя официально российские чиновники до сих пор не подтверждают даже наличие железнодорожного сообщения с «ДНР» и «ЛНР», полностью скрыть огромные объемы поставок не удается. О начале экспорта антрацита в РФ с этих территорий представители «ДНР» и «ЛНР» впервые открыто заявили около года назад. Сегодня через Россию из самопровозглашенных республик экспортируется около 1 млн. тонн угля в месяц.

Такие объемы в России, где добывается немало собственного топлива аналогичного качества, просто не нужны. Россия лишь легализует этот уголь, чтобы затем он шел уже как российский в другие страны, включая Украину и страны ЕС.

Источник The Insider, близкий к руководству «ДНР», на условиях анонимности согласился рассказать, каким образом осуществляются поставки угля в Россию: «Все перевозки осуществляет дочка ОАО «РЖД» — АО «РЖД Логистика» и крайне ограниченный круг собственников вагонов. Составы доходят до станции «Успенская» в Ростовской области. Там вагоны официально останавливаются. На самом деле через границу они затягиваются в темное время суток нашими тепловозами. Никаких бумаг на выходе из республик, насколько мне известно, не подписывается вообще. Все только на уровне личных договоренностей. До 2017 года денежные проводки осуществлялись через фирмы-прокладки, открывшие счета в банке ЦМР (ООО «Центр международных расчетов»). Если использовались местные вагоны, то они официально затамаживались для России от украинского предприятия. Россия же с нами работает не как с «ДНР», а как с Украиной. Для того, чтобы фирма в «ДНР» могла закупить товар в России, у нее должно быть так называемое «зеркало» — компания с таким же названием и таким же кодом ОКПО (ЄДРПОУ — Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України), но украинская, с которой и заключается договор. В Украине она подает нулевую отчетность Если кого-то поймают — открывают другую «прокладку».

В самих республиках все, что связано с добычей и торговлей углем, приравнивается к военной тайне. За лишние вопросы по этой теме любознательного человека ждет общение с сотрудниками МГБ. И происходить оно будет, вероятнее всего, «на подвале». Так двоих московских журналистов, слишком громко разговаривавших «о чем не следует» в донецком кафе, допрашивал с пристрастием заплечных дел мастер, которого избитые через несколько дней опознали на очередном митинге в роли замглавы Министерства угля. Неизвестно даже точное число работающих шахт. До войны их было более 40, но в настоящее время действует меньше половины — по разным данным, от 14 до 18.

По словам нашего собеседника, когда уголь приходит в Россию, там уже составляются фиктивные договоры через нижегородское ООО «Компания «Газ Альянс»». Официально ее владельцем является бежавший в Россию бывший украинский олигарх Сергей Курченко, но реальные бенефициары, как утверждает наш собеседник, находятся в Кремле и на Старой площади. (Подробнее о судьбе Курченко в России читайте в материале «Дворец за 2 млрд и «крыша» ФСБ — как обустроился в Москве беглый олигарх Курченко»).

«Не секрет, что тему курирует зампред правительства Дмитрий Козак через межведомственную комиссию по оказанию гуманитарной поддержки пострадавшим территориям юго-восточных районов Донецкой и Луганской областей Украины, — продолжает рассказ источник. — Возглавляет эту организацию замминистра экономического развития РФ, бывший директор угольной компании Сергей Назаров. Его же называют непосредственным исполнителем и разработчиком торговых схем».

Поразительно, но Наразов и сам в интервью Bloomberg подтвердил свое участие в этой схеме. Он признал, что Россия помогает украинским повстанцам продавать уголь на международных рынках, чтобы собрать столь необходимые средства для пенсий и других социальных пособий, обойдя блокаду Украины. Он также признал, что самой России этот уголь не слишком нужен. Ранее замминистра энергетики Анатолий Яновский также подтверждал, что Россия является транзитной страной для большей части угля, хотя его используют некоторые электростанции в Ростовской области».

По железной дороге донбасский антрацит уходит на Польшу и Молдову. Часть угля грузится в порту Таганрога на морские суда и идет в Румынию, Турцию и даже Северную Корею. В Корею его гонят суднами по 50 тыс. тонн, с которой из-за международного эмбарго мало кто рискует иметь дело. Немного отправляют на Крым. Речь идет о сортовом антраците: если Крым потребляет в основном АО (антрацит-орех), то Молдова — более мелкий, марки АС (антрацит-семечка). В Польшу идут оба сорта, но чаще всего это луганский уголь, поставляемый через торговый дом «Антрацит». Суммы контрактов держатся в секрете, но это сотни миллиардов долларов в год.

Любопытно, что «РЖД-Логистика» умудряется продавать тот же уголь обратно в Украину через компанию Cortex (которая, по данным «Украинской правды», принадлежит куму Путина Виктору Медведчуку), но на таможне оформляет этот уголь как южноафриканский, тем самым, по сути, легализуя уголь, добытый на оккупированных территориях.

Горючие разборки

Источник The Insider утверждает, что руководство «ДНР» пытается наложить лапу на большую часть средств, которые приносит сверхдоходная торговля. В ходе этой борьбы 27 февраля 2018 г. в Донецке была арестована вся верхушка Министерства энергетики и угля вместе с главой ведомства Эдуардом Голенко. По обвинению в хищении 100 млн руб. было задержано 22 республиканских чиновника, 17 из которых попали в итоге за решетку. В операции принимали участие сотрудники не только МВД, МГБ и прокуратуры, но и Министерства налогов и сборов. Это ведомство возглавляет Александр Тимофеев (позывной «Ташкент»), вице-премьер «ДНР», приближенный к главе самопровозглашенного образования. «Голенко пытался торговать углем напрямую, а не через подконтрольный Ташкенту «Торговый дом «Уголь Донбасса»», накручивающий значительную маржу на каждой проданной тонне», — поясняет источник.

Эдуард Голенко

Бывший секретарь, а сегодня независимый политик «ДНР» Александр Ходаковский так описал в своем блоге ситуацию с арестом министра: «Голенко в последнее время начал тяготеть к кампании «Внешторгсервис» (ВТС), которая управляет активами бывших донецких олигархов и через которую осуществляется сбыт продукции по южноосетинской схеме. Здесь такая особенность: ВТС сосредоточила в своих руках металлургию и коксохимию, но угледобыча и энергопроизводство остались в руках Захарченко и его команды под управлением Минтопэнерго… Чтобы вернуть управление ситуацией, было решено Голенко и его близких арестовать за реализацию якобы коррупционных схем, которые, как все понимают, он не мог реализовывать без благословения тех, кто его назначал и кто теперь дал команду его арестовать, о чем Голенко не преминул заявить в своих показаниях… Тут можно еще заметить, что арест выглядит и упреждающим шагом, и одновременно попыткой сделать из Голенко козла отпущения...».

Интересно, что все торговые операции «Внешторгсервиса» на территории «ДНР» и «ЛНР» полностью освобождены от каких-либо налогов и сборов. То есть в бюджет самопровозглашенных республик от торговли углем не поступает ни копейки. «Внешторгсервис» зарегистрирован в Южной Осетии, ее генеральным директором является Владимир Пашков, ранее занимавший должность вице-губернатора Иркутской области. При этом оперативный контроль компанией, по словам Курченко, осуществляется Курченко.

Подкинуть нелегального угля

По данным The Insider, серые схемы международной торговли углем позволяют вместе с ископаемыми, добытыми в «ДНР» и «ЛНР», продавать потребителям и минералы, нелегально добытые в России. Так, два года назад правоохранительные органы РФ задержали руководителя крупного угледобывающего предприятия Олега Калюжина, который с февраля 2014-го по сентябрь 2015 года организовывал на шахте им. М. Чиха добычу полезных ископаемых без разрешительной документации. МВД сообщало, что он специально создал условия, при которых контролирующие органы отказали шахте в предоставлении лицензии.

Однако, по сведениям The Insider, практика добычи угля на нескольких официально законсервированных шахтах Ростовской области продолжается. Работы проводятся силами местных шахтеров, не имеющих других источников существования, а обеспечением безопасности занимаются сотрудники горноспасательных частей МЧС. Под предлогом поддержания шахт в рабочем состоянии — откачки из штреков воды, вентиляции стволов от загазованности и т.д., на гора извлекаются десятки, а, возможно, и сотни тонн породы. Полученный из забоев уголь по одноколейным железнодорожным путям, связывающим всем предприятия угледобычи, доставляется на крупные узловые станции, где смешивается с антрацитом, идущим из-за границы. Причем местные ископаемые засыпаются на дно вагонов, а сверху маскируются слоем импортного минерала из «ДНР» и «ЛНР». На местном уровне все это «крышует» региональная полиция, а денежные переводы, по словам источника The Insider, курируют представители областного отделения КПРФ.

Поставки в ЕС

В публикациях польских коллег упоминается, в частности, австрийская компания Carbones, которая на своем сайте прямо информирует, что продает «украинский антрацит», который может быть добыт лишь в «ДНР» и «ЛНР». Поляки сообщают, что представитель этой компании признал поставки антрацита в Польшу. «Эта компания связана с польской компанией TD Anthracite, которую в 2013 году основали четверо украинцев, — говорится в статьях Dziennik Gazeta Prawna. — Когда в марте 2017 года Киев запретил любые торговые контакты с «республиками», двое учредителей якобы продали свои акции. Одним из них был Игорь Лизов, возглавлявший до недавнего времени ООО «Донецкая республика» в городе Шахтерск («ДНР»). Компания TD Anthracite с 2013 по 2015 годы увеличила свои обороты в 125 раз — с 217 тыс. злотых до 27 млн злотых ($7,5 млн). По данным российской ОАО РЖД, в 2015 году эта компания импортировала в Польшу 6,5 тыс. т антрацита. Антрацит эта компания продает также и в Чехию. Непосредственно экспорт в Польшу осуществляет польская компания Doncoaltrade, которая зарегистрирована в г. Катовице. Согласно данным польского госреестра, ее основной акционер — бывший замминистра энергетики «ЛНР» Александр Мельничук».

В октябре 2017 года министр энергетики Польши Кшиштоф Тхужевский был вынужден признать факт поставок на территорию страны угля с оккупированных территорий. Он, однако, заявил, что это была относительно небольшая поставка - 11 тыс. тонн угля. Впрочем, позже польские журналисты продемонстрировали документы, согласно которым речь идет о сотнях тысяч тонн антрацита из «ЛНР» и «ДНР». При этом в Россию уголь приходит по цене в $22 за тонну, а в Польшу поставляется уже по $140. C каждой тонны Игорь Плотницкий лично получал по 500 украинских гривен (около $20).

Польша — не единственная страна ЕС, которая получает «сепаратистский» уголь. Как удалось установить расследователям из Украины, уголь из «ДНР»-«ЛНР» экспортируется почти по всей Европе.

Автор: Илья Волжский; The Insider