«Слитая» вторая часть «Панамского архива» выявила российский паспорт мера Одессы Труханова

Центр по исследованию коррупции и организованной преступности опубликовал новые документы из "Панамского архива", связанные с юридической компанией Mossack Fonseca, которые охватывают период 2016-2017 годов. По данным журналистов, фирма изначально не знала и не могла идентифицировать почти 75% настоящих владельцев офшорных компаний.

Мэр-россиянин

Геннадий Труханов, находящийся под коррупционным расследованием мэр Одессы, все-таки имеет российское гражданство, это следует из новой утечки, передает телеканал Настоящее время. Журналисты-расследователи в архивах обнаружили копию его российского паспорта. Согласно украинскому законодательству, иметь второе гражданство запрещено.

Годами Труханов отрицал наличие у себя российского паспорта, что подтверждали и Москва, и Киев. Несмотря на то, что украинские журналисты обнаруживали данные Труханова в базах российской Федеральной налоговой службы, СБУ никаких подтверждений наличия у мэра Одессы второго гражданства так и не нашла (или не искала). В 2016 году российский консул Валерий Катункин официально заявлял, что у Труханов нет российского гражданства.

Геннадий Труханов

По данным украинских журналистов, Труханов получил паспорт еще в 2011 году. В копии, опубликованной OCCRP, срок действия паспорта указан: с 26 июня 2003 года по 26 июня 2008 года.

Это - заграничный паспорт, поэтому он имеет срок действия. Его срок закончился 26 июня 2008, что означает, что по крайней мере с 2003 по 2008 год Труханов был гражданином России. Это противоречит заявлению российского консульства в Одессе о том, что у Труханова нет российского гражданства и паспорта. Кроме того, как подразделение Министерства иностранных дел России, которое и выдало Труханову паспорт, консульство должно было иметь эти данные.

После утечки в компании Mossack Fonseca начались трудности, и ее владельцы объявили о закрытии. До этого момента не было известно, что дальше происходило с компаниями, которые открывал и обслуживал островной администратор. Новая порция бумаг, полученная немецким изданием Süddeutsche Zeitung, которое поделилось с коллегами из International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) и OCCRP, проливает свет на то, что происходило в Mossack Fonseca после утечки.

В частности, известно, что Агентство финансовых расследований БВО открыла дело в отношении компании по истории о Труханова - Corderoy Asset Partners Ltd. 29 апреля 2016 Агентство отправила запрос в Mossack Fonseca с просьбой выдать ряд документов этой компании. Пользователи, в свою очередь, написали человеку по имени Андрей Троценко - с просьбой обновить информацию о Corderoy Asset Partners Ltd. Троценко ответил, что она не ведет деятельности с 2009 года. Однако именно в переписке между Троценко и островными администраторами и появились документы владельцев и директоров фирмы, включая паспорт одесского мэра.

Документ № 5133183, выданный 26 июня 2003 Министерством иностранных дел России. День и место рождения в документе соответствуют данным из официальной биографии Труханова.

Более того, из новой утечки следует, что с семьей Труханова связаны как минимум две офшорные компании. Ими владеет его дочь Екатерина, зарегистрированная по адресу в московской квартире, которой, в свою очередь, с 2003 года владеет мать одесского мэра. Но эту недвижимость Труханов ни разу не декларировал, а согласно официальной декларации, его мать живет с ним. На просьбы журналистов о комментарии Труханов не ответил.

Офшоры Месси

Согласно новой утечке, аргентинский футболист Лионель Месси и его отец уклонялись от уплаты налогов через панамскую компанию.

Лионель Месси

Несмотря на то, что еще в 2016 году Месси заявил журналистам, что его компания Mega Star Enterprises Inc. "вообще неактивна", новая утечка документов указывает на то, что бизнес знаменитого футболиста все-таки ведет деятельность. По данным одного из сотрудников Mossack Fonseca, их уругвайский офис располагает подтверждениями.

В феврале 2017-го юристы направили аргентинским властям доклад о "подозрительной активности" бизнеса Месси.

Уничтоженная переписка для аргентинского президента

OCCRP во внутренней переписке сотрудников между панамским и уругвайским офисами узнали о планах сотрудников подделать документы, связанные с офшорными компаниями нынешнего президента АргентиныМаурисио Макри на Багамах.

Сотрудники хотели задним числом подписать документ о собственнике, чтобы скрыть то, что Mossack Fonseca не знала, что их клиент – аргентинский президент. Тем не менее сотрудники отказались от идеи, потому что она "слишком рискованная".

Маурисио Макри

Как выяснили журналисты, Mossack Fonseca также не знала о связях семьи Макри с BF Corporation, ведущей деятельность с немецкими банками офшорной компанией, которой владели двое братьев Макри. За день до избрания Макри в 2015-м компания перевела все свои активы в швейцарский банк и попросила банк Германии "уничтожить всю переписку".

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