«Слитая» вторая часть «Панамского архива» выявила российский паспорт мера Одессы Труханова

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Центр по исследованию коррупции и организованной преступности опубликовал новые документы из "Панамского архива", связанные с юридической компанией Mossack Fonseca, которые охватывают период 2016-2017 годов. По данным журналистов, фирма изначально не знала и не могла идентифицировать почти 75% настоящих владельцев офшорных компаний.
Геннадий Труханов, находящийся под коррупционным расследованием мэр Одессы, все-таки имеет российское гражданство, это следует из новой утечки, передает телеканал Настоящее время. Журналисты-расследователи в архивах обнаружили копию его российского паспорта. Согласно украинскому законодательству, иметь второе гражданство запрещено.
Годами Труханов отрицал наличие у себя российского паспорта, что подтверждали и Москва, и Киев. Несмотря на то, что украинские журналисты обнаруживали данные Труханова в базах российской Федеральной налоговой службы, СБУ никаких подтверждений наличия у мэра Одессы второго гражданства так и не нашла (или не искала). В 2016 году российский консул Валерий Катункин официально заявлял, что у Труханов нет российского гражданства.
Геннадий Труханов
По данным украинских журналистов, Труханов получил паспорт еще в 2011 году. В копии, опубликованной OCCRP, срок действия паспорта указан: с 26 июня 2003 года по 26 июня 2008 года.
Это - заграничный паспорт, поэтому он имеет срок действия. Его срок закончился 26 июня 2008, что означает, что по крайней мере с 2003 по 2008 год Труханов был гражданином России. Это противоречит заявлению российского консульства в Одессе о том, что у Труханова нет российского гражданства и паспорта. Кроме того, как подразделение Министерства иностранных дел России, которое и выдало Труханову паспорт, консульство должно было иметь эти данные.
После утечки в компании Mossack Fonseca начались трудности, и ее владельцы объявили о закрытии. До этого момента не было известно, что дальше происходило с компаниями, которые открывал и обслуживал островной администратор. Новая порция бумаг, полученная немецким изданием Süddeutsche Zeitung, которое поделилось с коллегами из International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) и OCCRP, проливает свет на то, что происходило в Mossack Fonseca после утечки.
В частности, известно, что Агентство финансовых расследований БВО открыла дело в отношении компании по истории о Труханова - Corderoy Asset Partners Ltd. 29 апреля 2016 Агентство отправила запрос в Mossack Fonseca с просьбой выдать ряд документов этой компании. Пользователи, в свою очередь, написали человеку по имени Андрей Троценко - с просьбой обновить информацию о Corderoy Asset Partners Ltd. Троценко ответил, что она не ведет деятельности с 2009 года. Однако именно в переписке между Троценко и островными администраторами и появились документы владельцев и директоров фирмы, включая паспорт одесского мэра.
Документ № 5133183, выданный 26 июня 2003 Министерством иностранных дел России. День и место рождения в документе соответствуют данным из официальной биографии Труханова.
Более того, из новой утечки следует, что с семьей Труханова связаны как минимум две офшорные компании. Ими владеет его дочь Екатерина, зарегистрированная по адресу в московской квартире, которой, в свою очередь, с 2003 года владеет мать одесского мэра. Но эту недвижимость Труханов ни разу не декларировал, а согласно официальной декларации, его мать живет с ним. На просьбы журналистов о комментарии Труханов не ответил.
Согласно новой утечке, аргентинский футболист Лионель Месси и его отец уклонялись от уплаты налогов через панамскую компанию.
Лионель Месси
Несмотря на то, что еще в 2016 году Месси заявил журналистам, что его компания Mega Star Enterprises Inc. "вообще неактивна", новая утечка документов указывает на то, что бизнес знаменитого футболиста все-таки ведет деятельность. По данным одного из сотрудников Mossack Fonseca, их уругвайский офис располагает подтверждениями.
В феврале 2017-го юристы направили аргентинским властям доклад о "подозрительной активности" бизнеса Месси.
OCCRP во внутренней переписке сотрудников между панамским и уругвайским офисами узнали о планах сотрудников подделать документы, связанные с офшорными компаниями нынешнего президента АргентиныМаурисио Макри на Багамах.
Сотрудники хотели задним числом подписать документ о собственнике, чтобы скрыть то, что Mossack Fonseca не знала, что их клиент – аргентинский президент. Тем не менее сотрудники отказались от идеи, потому что она "слишком рискованная".
Маурисио Макри
Как выяснили журналисты, Mossack Fonseca также не знала о связях семьи Макри с BF Corporation, ведущей деятельность с немецкими банками офшорной компанией, которой владели двое братьев Макри. За день до избрания Макри в 2015-м компания перевела все свои активы в швейцарский банк и попросила банк Германии "уничтожить всю переписку".
Из новых документов следует, что дочь президента Казахстана и председатель Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената страны Дарига Назарбаева с 2007 года единолично владеет компанией Asterry Holdings Ltd. на Британских Виргинских Островах. Именно эта компания через цепочку других владеет частью активов кондитерского бизнеса Казахстана, утверждают журналисты. На запросы комментария Назарбаева не ответила.
OCCRP также обнаружила, что одна из компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских Островах, принадлежит брату бывшего премьер-министра Малайзии Наджибу Разаку. Сейчас в отношении Разака ведется расследование – за время его правления из государственного инвестиционного фонда исчезли несколько миллиардов долларов. В частности, прокуратура расследует инцидент, когда со счетов фонда были переведены $10,6 млн на банковский счет Разака.
Среди новых документов журналисты также обнаружили ряд компаний, которые принадлежат наследникам знаменитого французского ювелира Пьера Картье. По данным OCCRP, семья Картье через панамские офшорные компании владела участком леса в Канаде и несколькими счетами в швейцарских банках. Ни наследники, ни их финансовые советники не согласились дать комментарий журналистам-расследователям.
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