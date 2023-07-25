Моніторинговий візит до Холодногірської виправної колонії №18: “Повна ізоляція від суспільства”

В установі відбувають покарання за скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів. Після прямого влучання, під час ворожих обстрілів росіян, була жахлива пожежа. З березня 2022 року засуджених було три рази евакуйовано і три рази їх повертали назад. Персонал у тяжкі часи перебував разом із засудженими.

Начальник установи — полковник внутрішньої служби Марк Маркін.

Напередодні візиту до керівництва закладу спрямовано запит на отримання публічної інформації з запитаннями: кількість звернень від засуджених протягом 2022-2023 року, направлених на адресу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, прокуратури, правозахисних організацій та інших державних органів, а також кількість відповідей на ці звернення.

В отриманій відповіді на запит начальника установи зазначено, що протягом 2022-2023 років в державній установі Холодногірська виправна колонія №18 звернень від ув’язнених до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, прокуратури, правозахисних організацій та інших державних органів не було. Відповідно — відповідей також.

Загальна інформація

Державна установа Холодногірська виправна колонія № 18 — установа виконання покарань середнього рівня безпеки для утримання чоловіків, які вперше засуджені до позбавлення волі за тяжкі та особливо тяжкі злочини. На момент візиту в установі перебувало 299 засуджених. Функціонує 12 дільниць СПС. В ДІЗО/ПКТ/ ДПК під час візиту не було жодного засудженого.

За даними керівництва, установа являється лідером в області за отриманими паспортами для засуджених.

Було оглянуто акти прокурорського реагування, журнал реєстрації рапортів про застосування фізичної сили, спеціальних засобів та гамівної сорочки до засуджених, журнал обліку рапортів про порушення режиму та інших повідомлень про правопорушення, журнали обліку роботи з засудженими відділень СПС. Інформацію стосовно структури виробництва та відомості розрахунку заробітної плати, наряди виконаних робіт, протоколи засідань бригад про розподіл заробітку серед засуджених відповідно до їхнього трудового внеску, трудові договори та накази приймання на роботу. А також документацію, яка стосується надання медичної допомоги.

Оскільки в установі відбувають покарання за скоєння тяжких і особливо тяжких злочинів, перед застосуванням умовно-дострокового звільнення адміністрація використовує практику переведення засудженого в дільницю соціальної реабілітації, а потім, якщо засуджений себе добре зарекомендував, керівництвом закладу направляється подання до суду про звільнення умовно-достроково. В установі некомплект персоналу — 7% від штатної чисельності особового складу у відділі нагляду і безпеки та 7 % молодших інспекторів.

Моніторам не було надано журнал, в якому зазначені електронні адреси засуджених. Є припущення, що такого журналу взагалі не існує. За офіційними даними відсутнє відправлення кореспонденції через відсутність електронних адрес, відповідно відсутні електронні скарги. Засуджені перебувають у повній ізоляції від суспільства, компетентних органів, правозахисного середовища. Жоден засуджений в установі не має власного планшета.

Безпека

Установа найбільше постраждала під час ворожих обстрілів росіян. Після прямого влучання була жахлива пожежа. З березня 2022 року три рази засуджених було евакуйовано і три рази їх повертали назад. Персонал у тяжкі часи перебував разом із засудженими.

На території є бомбосховище в промисловій та житловій зонах, в яких всі ховалися під час обстрілів: і засуджені, і персонал. Про евакуацію установи питання не ставилося. Запитання до керівництва пенітенціарної системи: чи можна розміщувати засуджених в менш небезпечних районах? Тим більше велика кількість установ є законсервованими.

Бомбосховище

Виробництво

Опитані засуджені на умовах анонімності повідомили, що працюють всі, крім пенсіонерів і інвалідів. Керівник виробництва повідомив, що підприємство не має постійних державних замовлень.

Монітори відвідали швейний цех, цех металовиробів, цех по ремонту автомобілів. У деяких виробничих приміщеннях дуже гучний шум, засуджені перебувають без спеціального захисту.

Засуджений Х. працює зварювальником. Про зароблені кошти, а також про умови праці, не повідомив.

Засуджений Х. працює на виробництві чотири роки, скільки заробляє — не знає.

Фактично засуджені працюють у власному одязі, техніка безпеки не забезпечена.

Разом із засудженими на виробництві працюють 9 вільно найманих. Як пояснив начальник виробництва, це колишні засуджені цієї установи, які раніше відбували покарання та зарекомендували себе з позитивного боку. Після звільнення звернулися до керівництва щодо працевлаштування, пройшли випробувальний термін і працюють відповідно до трудових договорів.

Засуджені, які працюють на ділянці перероблення поліетилену, не мають спецодягу.

Лазня/пральня

У залі для прання функціонують чотири пральні машини, прасувальна машина.

Ведеться журнал тілесних ушкоджень в лазні. Наявна відокремлена кімната для огляду фельдшером.

Є кімната перукаря.

Медична частина

На момент візиту на стаціонарному лікуванні перебувало 3 пацієнти. Хворі засуджені, які перебувають на стаціонарному лікуванні, можуть вільно пересуватися в межах локального сектору.

Житлові приміщення

У житлових приміщеннях усі ліжка одноярусні. Деякі приміщення обладнані ліжками з дерев’яними перегородками, що забезпечує засудженим право на приватність і особистий простір. Доступна питна кип’ячена вода.

У відділенні, відвідуваному моніторами, перебувало 17 засуджених, 36 перебувало на виробництві.

У житлових приміщеннях засудженим заборонено сідати та лягати на власні спальні ліжка.

Харчоблок

На харчоблоці працюють сім засуджених у дві зміни. П’ятьом засудженим призначено дієтичне харчування, одна людина отримує підвищене харчування як “чорнобилець”, але на день візиту таке харчування було призначено вперше. Харчування відбувається у дві зміни. Зал їдальні великий, у ньому теоретично можуть розміститися всі засуджені.

Для покращення умов праці функціонує посудомийна машина. У разі вимкнення електроенергії існує альтернативне опалення, є електропостачання. У підвальному приміщенні — запаси консервації. У коробках — запаси олії.

Рибний та м’ясний цехи

Клас для навчання кухарів

Кімната телефонних розмов

Як повідомили засуджені, можливість зателефонувати рідним у них є два рази на тиждень. Було оглянуто журнал телефонних дзвінків. Один засуджений за раз може зробити один-два телефонні дзвінкі. Дзвінки відбуваються по відділеннях відповідно графіку. У кожного засудженого зареєстрована сім-карта. Якщо засуджений не має сім-карти, наприклад, новоприбулий, дзвінок реалізується через начальника відділення, або за домовленістю з іншим засудженим може бути використана його сім-карта.

Комп’ютерний клас

У комп’ютерному класу є 2 комп’ютери.

Музей

Установа має власну історію, про яку розказує музей.

ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ

Припинити практику заборони сидіти на ліжках у житлових приміщеннях; Припинити практику заборони використання планшетних комп’ютерів та аксесуарів до них у власному користуванні, а також електронних адрес; Сприяти засудженим у відновленні втрачених через війну або з інших причин родинних зав’язків.

Превентивний моніторинговий візит з питань дотримання прав людини в пенітенціарній системі до Холодногірської виправної колонії №18, реалізовано представниками ГО “Харківська правозахисна група” у складі Андрія Діденко та Михайла Романова. Візит здійснено в рамках проєкту “Зменшення страждань в’язнів у контексті війни в Україні”, що фінансується урядом Данії у партнерстві з DIGNITY — Данський інститут проти катувань. Мета візиту: аналіз дотримання прав людини в місцях несвободи під час війни.

Дата візиту: 21 червня 2023 року