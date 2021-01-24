Первое мексиканское преступное сообщество — La Eme или Мексиканская Мафия

15 ноября 1957 года в одной из тюрем США в Калифорнии тринадцать заключенных мексиканцев решили дать отпор белым и чёрным, притеснявшим их, и создать свою группировку. Называться она станет Ла Эмэ. Или Мексиканская Мафия (Ла Эмэ – от буквы М).

Как отмечает издание ScientaeVulgaris, Луис Хуеро «Буйвол» с его амигос, начиная волну расовых убийств в тюрьмах, в тот момент не подозревали, что создадут крупнейшую организованную преступную группировку латинос на территории штатов, а их дальнейшая деятельность даст возможность расцвести таким явлениям как картели, наркобароны и кокаиновые синдикаты про которые сегодня очень модно снимать сериалы и которые в некоторых странах карибского бассейна представляют реальную власть, в отличии от марионеточных правительств. Но всё это было бы невозможным без самих американцев. Картели, как явление – это множественные опухоли, метастазы которых начинаются на территории самих штатов и уходят в историю их же насилия и кровопролитий.

Сегодня вообще мало кто в США, хочет оценивать деятельность таких организаций как Картель де Тихуана, Картель Хуареса, CJNG (Новый Картель Тихуаны), Картель дель Норесте, Картель Халиско Нуэва Генераконза как бесконечную череду гражданских войн за их доллары. Никто не снимает сериалы про их связи с Народно-освободительными армиями, революционными силам и, тем более, ЦРУ. И уж точно всем наплевать откуда взялось слово «Гринго», почему за американский паспорт можно получить пулю в некоторых районах Южной и Центральной Америки, и почему мексиканцы никогда не оставят США.

Предпосылки

Но ведь в этом то и проблема? Голливуд снова и снова популяризирует героизм американских агентов, которые отдают жизни в чужой стране. При этом история Американо-мексиканской войны, произошедшей в 1846-1848 гг. по прошествии десятилетий во всем мире трактуется исключительно с точки зрения победившей стороны. А то что государство Мексика потеряло в ходе неё 55% территории, которые сформировали 5 штатов: Техас (второй по размеру, численности, ВРП, и первый по ресурсам), Калифорнию (первый по численности, третий по площади), Нью-Мексико, Аризона, Невада, Юта – это теперь сухие факты. А самый большой штат, кстати, – Аляска, где из европейских героев-переселенцев и отцов-основателей демократии были только русские моряки да эскимосы.

Довоенная карта Мексики:

Вернёмся в 1957 год к сеньору Луису Флоресу. Как вы уже поняли, мексиканцы на территории Техаса и Калифорнии так же естественны, как и эскимосы с алеутами для Аляски. Они жили там всегда. Более того, многие считают, что легендарный город ацтеков – Ацтлан, откуда они спустились на юг в 11 веке, в поисках лучшей жизни – был расположен на территории современных штатов (предположительно Юта). К примеру, банда Мексиканэми вообще говорит о том, что она воплощает наследие своих древних предков и члены банды делают татуировки с ацтекской символикой (банда входит в Ла Эмэ).

В середине 20-го века, завершается формирование нынешнего облика пенитенциарной системы США. И участие в банде/сообществе становится необходимым для того, чтобы противостоять охране и другим заключенным. Здесь нужно вспомнить, что к началу 20-го века, США с большим трудом и жутковатым скрипом только что отказалась от трудовых лагерей. Это вам не «Побег из Шоушенка» и не «Зелёная миля», где с людьми другой расы – человеческое, покровительственное отношение. Это — филиалы ада.

По данным на 1890-ый год: большинство заключенных отбывает наказание в трудовых лагерях, управляемых частными лицами в жутких условиях и на опасных производствах. Среди заключенных высокая смертность. На начало 20-го века количество работающих осужденных для южных штатов составляет 27 000. В 1960-х трудовые лагеря всё ещё живы, хотя это скорее позорное исключение.

Но вот вам пара примеров тех лет: Врач, управлявший коммерческим банком крови при трудовой ферме зарабатывал за год до 150 000 долларов, за счёт крови которую он продавал в больницы. Судья штата Орегон отказался выносить решение о возврате беглых заключенных в трудовой лагерь Арканзаса, публично заявив, что не хочет быть соучастником «института террора, ужаса и презренного зла», сопоставимого с нацистскими концентрационными лагерями.

И не забудьте про сегрегацию, которая была актуальна в южных штатах очень и очень долго и касалась не только афроамериканцев, а вообще всех – не белых (мой пост про линчевание итальянцев): будь вы хоть китаец, хоть внебрачный сын Кецалькоатля. Луис Флорес начинает с вербовки самых здоровенных и отъявленных головорезов-мексиканцев в банду, а его первыми целями становятся самооборона, в том числе от произвола тюремных властей, и контроль над черным рынком алкоголя и наркотиков в тюрьме. Своих задач организация добивается достаточно быстро — посредством убийств и насилия. Некоторые члены организации выходят со временем на свободу, где под их «опеку» стекаются подростки из неблагополучных районов. Банда растёт.

Энни Рамирес – «мама» мафии

Большую роль в формировании будущей основы Эмы сыграла Анаклета Энни Рамирес – жесткая и умная женщина, мексиканского происхождения, связанная с одним из боссов. Она брала под крыло подростков, помогая им войти в состав банды. В последствии эта практика сыграет свою роль: при отборе новых кандидатов – новичкам будут давать задания по физическому устранению конкурентов.

Для того времени такое деление на молодых кандидатов, их наставников и выдача заданий для посвящения и заработка репутации были новшеством. Всё это ускоряло становление организации в преступном мире. И, хотя, Рамон Мундо Мендоса (один из главарей) впоследствии утверждал, что основной общей целью было только «запугать тюремную систему, дав доступ мексиканцам к разного рода благам», получив власть – никто из боссов и не думал останавливаться.

К 1961 году уровень насилия в тюрьмах Калифорнии благодаря Ла Эмэ вырос настолько, что власти решают перевести известных им главарей в тюрьму строгого режима в Сан-Квентин, в надежде что это вызовет дезорганизацию в рядах мафии. На фоне наивности властей ярким примером выступает поведение Родольфо Альварадо Кадены.

О котором ходит тюремная легенда, что в первый день его пребывания, во время прогулки к нему подошел чернокожий американец 6,5 футов роста (198 см.) и весом в 300 фунтов (136 кг.), поцеловал в щёчку и объявил своей «дамой сердца». После чего, Родольфо убил того на глазах 2000 человек, ни один из которых не согласился выступить свидетелем. Что не спасло его от точно такой же смерти 10 лет спустя в тюрьме «Палм-Холл».

Его смерть послужила основой для войны, которая не прекратилась до сих пор, а американцы достаточно спорно экранизировали его историю в фильме «Я -Американец» 1992 года выпуска. В любом случае, перевод в тюрьму строгого режима не помог. Более того, это привело к обратному эффекту, организация получила известность среди новых заключенных, а многие из постоянных жителей Сент-Квентина уже были боссами преступного мира. Так что такая слава, подобно семенам, упавшим в плодородную почву – увеличила приток желающих попасть в ряды солдат.

Неуловимый Джо

Лучшим другом Родольфо и одним из боссов Ла Эмы был Джо «деревянная нога» Морган. Человек с не менее длинной историей чем у Родольфо. Джо формально был хорватом, родился он уже в США. Но его семья бежала в начале 20го века от революций и войн в США. Сейчас уже невозможно сказать откуда именно они были родом, а особо придирчивые могут и тут увидеть «русский след». Так или иначе, мексиканцем Джо не был от слова совсем. В 1946 году он забил до смерти мужа своей 32 – х летней подружки и закопал его тело. За что был пойман.

Взяв удостоверение личности другого заключенного, ожидающего отправки в лагерь-поселение, для трудовых работ, он сбегает из здания суда. Второй раз его ловят и приговаривают к 9 годам в Сан-Квентин. Джо исполняется 17 лет. В 1955 году он выходит на свободу, совершает вооруженное ограбление, заполучает 17 000 долларов и снова возвращается в тюрьму.

В 1961 Джо удаётся сбежать, прокопав туннель в канализационный коллектор с помощью лезвий из тюремной посуды, для хранения которых он использовал деревянный протез ноги, которую к этому времени потерял. Во время побега он выводит с собой ещё 11 заключённых. Набегавшись в итоге до пожизненного срока, Джо попадает в тюрьму строгого режима, где знакомится с мексиканцами, и благодаря своим связям с поставщиками наркотиков в Мексику, становится одним из главарей Ла Эмы.

Джо сыграл важную роль в последующем росте организации и определении основных доходов ассоциированных банд. По сути своей Ла Эмэ – прародитель всех мексиканских ОПГ в США. Она первой стала налаживать каналы сбыта и продажи незаконных товаров. Создав рынок, они создадут схему: спрос в США – предложение в Центральной Америке, поставка — Мексика, которая работает по тем же принципам по сей день.

Кроме того, Джо был белым. И Джо был одним из боссов. В итоге именно этот факт позволил Ла Эмэ заключить союз с Арийским братством. Которое даже сегодня представляет из себя крупнейшую организованную преступную группировку белых расистов в США. Бренд АБ, как они себя называли, занялся заказными убийствами для мексиканцев, чем они промышляет и по сей день. При численности менее 0,1% от заключенных они ответственны за 20% всех убийств на территории пенитенциарной системы. Сотрудничеству с Мексиканской Мафией так же способствовал общий противник – «Чёрная партизанская семья», про историю которой вы могли прочитать в посте «Чёрная пантера».

Метадон

Не смотря на заключение в тюрьме Джо смог организовать публичную казнь в Лос Анджелесе в 1971 году, что стало первым таким случаем в США. В 1970-е Эмэ удалось подмять несколько уличных мексиканских банд, связать себя договором с итальянской мафией и влезть в «распил» государственной программы по борьбе с алкоголизмом и наркоманией.

Под видом препарата для лечения заставив сотрудников медицинского центра разрабатывать по сути синтетические наркотики нового поколения. В 1977 году, когда мексиканцы убили Эллен Энн Делию, жену одного из работников центра реабилитации, работой программы заинтересовались влиятельные люди и пресса. Эллен казнили прямо возле аэропорта, 3-мя выстрелами в затылок. Она направлялась в Лос-Анджелес с пакетом документов, содержащим доказательства массовых хищений в реабилитационных центрах.

На программу ежегодно в одной только Калифорнии выделяется до 40 млн. долларов. Последовавшие проверки выявили глобальную систему воровства и махинаций. От фиктивно нанятых консультантов-бандитов с ежемесячной зарплатой, до вывода метадона из лечебных учреждений и его реализации на улицах.

Фактически этот скандал закрепил понимание того, что организованная мексиканская преступность выходит из тюрем на улицы. Восточные регионы, находящиеся под контролем афроамериканцев, были недосягаемы. И в 1975 году началась война с итальянской мафией. За 75-ый в тюрьмах штата произошло 16 убийств, 4 на улице. В 1976-ом – 14 на улице, 69 в тюрьмах. В конечном счёте Ла Эмэ вытеснило сицилийцев с западного побережья.

«Обувная война»

Если посмотреть на карту, вы увидите, что Калифорния – сильно вытянутый штат. В конце 1960-х большинство сельскохозяйственных ферм было расположено на севере. В то время как юг с Лос-Анджелесом и Сан-Диего был более современным. Внутри Ла Эмы это породило разделение на Norteños (северяне) и Sureños (южане), при этом северяне – обзываемые фермерами и крестьянами дискредитировались и зачастую занимали худшее положение.

В ответ на возникшую дискриминацию сформировался отдельный круг – Нуэстра Фамилия, из северян, которые защищались от дискриминации внутри самой Ла Эмы. В 1968 году, в том же Сент-Квентине один из южан украл пару кроссовок у члена Нуэстра Фамилия, за что был убит. Это привело к инциденту известному как «обувная война», в результате которой было убито ещё 19 человек, а НФ отделилось от Эмы.

Ла Эмэ изначально было создано 13 членами разных банд. Как организация, на порядок выше. Чтобы объединить боссов. Сегодня Norteños и Sureños всё ещё конкурируют друг с другом. А Нуэстра Фамилия воюет с Ла Эмэ. Но боссы у них одни и те же, как и рынок, товар и поставщики. Каждый пехотинец Sureños, а их только в округе Лос-Анджелес приблизительно 20 000, мечтает дослужиться до членства в Ла Эмэ. Север и Юг в свою очередь являются обобщенными понятиями для более мелких бригад, в соответствии с территориальным делением.

Если подросток родился в южном районе – он в любом случае Sureños, по территориальному признаку. Но он может быть в банде, одной из ассоциированных в организацию Sureños, подчиняющуюся Ла Эмэ, а может быть просто подростком с территории Южан. Интересным являются внешние различия.

В тату и символике основным является цифра 13 – по тринадцатой букве алфавита М. Обозначая принадлежность к Мексиканской мафии. Цифра обыгрывается всеми способами от латинского, арабского, испанского до просто 3 точек на руке. Мексиканцы так же используют для отделения друг от друга одежду: южане носят серый и синий. Северяне – красный (кроссовки, шнурки, пояс, банданы), и цифра 14 (буква Н). Нуэстра Фамилия отличается от обычных северян, добавляя тату с сомбреро и кинжалом. Хотя ФБР считает, что они не откалывались в отдельную банду, а просто пудрят им мозги.

Одежда и цвета в свою очередь идут от различных спортивных команд, выступающих за разные города и регионы. Если это бейсбольная команда Лос-Анджелес Доджерс с их бело-синей формой, то это 100% южане. И т.д.

Тюремный ответ на ужесточение наказаний и изменение условий содержания, заставлявший других заключенных собираться в банды, не стал исключением для мексиканцев и в других штатах и не заставил себя долго ждать. В Техасе возник – Техасский синдикат, исключавший членство любых белых и состоящий в основном из мигрантов. Постепенно организации распространились и в соседние штаты (35 по официальным данным), а затем и в государства: от Бразилии до Швейцарии.

Появилась развитая сеть уличных банд, наподобие Флоренции 13, занимающихся насущными проблемами и осуществлением бизнеса для больших боссов. Даже сегодня мексиканцы уверенно делят рынок с Bloods, Crips, Black Family и другими ОПГ, занимаясь рэкетом, работорговлей, поставкой наркотиков, заказными убийствами и угонами авто.

Спросите, что же с Восточным побережьем? Там «балом правят» другие парни. К примеру, «Латиноамериканские Короли» – самая крупная латиноамериканская ОПГ в США (золотые цвета, эмблемы короны). Они тоже возникли в 50-х, в Нью-Йорке и Чикаго как попытка мигрантов добиться лучшей жизни.

Только вот теперь боссы объявляют себя Верховными Инками, а сама банда, численностью под 60 000 человек занимается тем же чем и все остальные – наркоторговлей, торговлей оружием, вымогательством, мошенничеством, умирая на улицах и в тюрьмах, вовлекая в свои ряды несовершеннолетних и обрекая их на короткую и преступную жизнь.

Кстати, об одном из первых использований слова гринго пишет натуралист и орнитолог Джон Джеймс Одюбон. В 1849 году он путешествовал по Веракрусу, и местные жители так обзывали его и его команду, когда те проходили мимо. А вообще слово означает «тот, кто не говорит по-испански». Но, даже если вы его знаете, вас так назовут из-за акцента. Так что применительно к мировому восприятию, это скорее аналог японского – «Гайдзин». Чужак. Под который подпадают и первые высадившиеся европейцы, и китайские туристы, и бразильцы по отношению к колумбийцам. Хотя сегодня, конечно, так чаще всего называют белых.

Предупреждение: данный пост является сугубо историческим, составлен автором с использованием источников и не отражает его личного мнения. Не является пропагандой или оправданием насилия, или преступности. Уважение прав и свобод личности, соблюдение законодательства – единственный способ сосуществования членов цивилизованного общества.

Источник: ScientaeVulgaris