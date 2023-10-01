Спростовуємо фейкові новини про картку резидента ЄС за рік та візи із виплатами для українців у США

Українськомовна аудиторія соцмережі TikTok активно обговорює фейкові новини щодо новацій, начебто впроваджених у Євросоюзі та Сполучених Штатах для поліпшення життя українських біженців. Йдеться, зокрема, про спрощення отримання картки резидента ЄС та видачу десятирічної візи, житла та трьох тисяч доларів щомісяця в США.

Чому ці новини не є правдивими та які рішення щодо українців дійсно ухвалили та ще розглядають в США та ЄС — розбиралися журналісти RFI-Україна.

Фейк про картки резидента ЄС для українців

Пошуковий запит у TikTok за темою резидентства громадян України в Євросоюзі видає купу відео, що набрали мільйони переглядів та сотні тисяч коментарів. У трійці лідерів таких відеороликів — фейк, який поширює акаунт під назвою «evropich_pl2».

У повідомленні під назвою «Корисна інформація для українців» міститься таке (пунктуація та орфографія авторів збережена):

«Українці котрі мають статус UKR можуть отримати карту резидента вже після 1 року проживання ЄС. Карта дає можливість працювати в будь якій країні ЄС без жодних обмежень та без прив’язки до роботодавця на протязі 10 років. Перелік документів які потрібно подати в шапці профілю».

Скриншот акаунту «evropich_pl2». © TikTok

Покликання, закріплене «у шапці профілю» цього акаунту, де начебто можна дізнатися деталі новини, веде до телеграм-каналу «УКРАЇНЦІ в Європі».

Скриншот каналу під назвою «УКРАЇНЦІ в Європі». © Telegram

Тут, дійсно, є більш детальна інформація щодо картки резидента ЄС для українців. Тільки у публікації вже йдеться про «надання довгострокового статусу резидента ЄС після трьох років легального проживання» та про те, що «Євродепутати схвалили початок міжінституційних переговорів щодо питань міграції та надання притулку». У тексті також є нове покликання, де обіцяють більше деталей. Воно веде на офіційний сайт Європейського парламенту, де опублікований пресреліз щодо початку переговорів з державами-членами ЄС щодо міграції та надання притулку особам, які не відповідають вимогам в’їзду до Євросоюзу.

Висновок:

Автори з акаунту «evropich_pl2» вводять в оману аудиторію TikTok для того, щоб збільшити кількість підписників телеграм-каналу «УКРАЇНЦІ в Європі». Айдентика останнього нагадує стиль офіційних телеграм-каналів державних служб України, що викликає більше довіри до викладеної інформації. На цьому каналі також багато реклами та покликання для пропозицій щодо співпраці. Це вказує на зацікавленість власників ресурсу в збільшенні своєї аудиторії.

Фахівці з кібербезпеки також застерігають від переходу за підозрілим покликанням від невідомих відправників, адже в такий спосіб злодії можуть заволодіти вашими персональними даними.

Що насправді вирішили в Європарламенті щодо карток резидента ЄС

Картка резидента Європейського Союзу — це документ, який підтверджує право громадян третіх країн, до яких входить і Україна, на проживання та працевлаштування в одній із країн ЄС. Про це розповідає керуючий партнер юридичної компанії «Муренко, Курявий і Партнери» Нікіта Муренко. За його словами, основними критеріями для отримання цього документа зараз є:

легальне перебування в країні ЄС протягом 5 років;

наявність стабільного доходу, який підтверджується довідкою з роботи, трудовим договором або документом про фінансове забезпечення батьками чи близькими родичами;

медичне страхування;

місце проживання у вибраній країні ЄС, яке підтверджене договором оренди або правом власності на нерухомість;

підтвердження знання мови у вибраній країни ЄС, мінімум на рівні В1;

сплата податків та зборів;

успішне проходження перевірки щодо становлення потенційної загрози для громадського порядку та безпеки.

Юрист додає, що спрощення цих умов, зокрема, і для українських біженців, у Європарламенті дійсно розглядають. Зокрема, на його пленарному засіданні у квітні 2023 року депутати домовилися про проведення відповідних переговорів з державами-членами ЄС. Нікіта Муренко каже:

— Зараз ведуться переговори між Україною і Європарламентом, щоб зменшити необхідний строк (критерій для отримання карти резидента ЄС — Ред.) проживання в країні ЄС з п’яти років до трьох років. Також зараз ведуть перемови з приводу того, щоб діти резидентів ЄС також набували автоматичного статусу резидентів… йде розмова щодо пришвидшення розгляду документів (для отримання картки резидента ЄС — Ред.). Зараз розгляд документів відбувається протягом шести місяців, а планують це зробити протягом 60 днів, з моменту подання заяви. Планується, щоб автоматичне право на отримання цієї картки мала родина резидента ЄС.

Керуючий партнер юридичної компанії зауважує, що зміни до чинної в ЄС Директиви про довгострокових резидентів планують внести до лютого 2024 року.

Фейк про візи в США для українців

Кількість фейків, які TikTok пропонує для перегляду за пошуковим запитом «Віза в США для українців», дійсно вражає. До того ж саме відео із неправдивими новинами за цією темою опинилися в топі переглядів. Наприклад, відеоролик, який поширюють з акаунту під назвою «europeforukrainian» за 6 днів набрав понад 176 тисяч переглядів.

У ньому повідомляють таке (пунктуація та орфографія авторів збережена):

«З 22.09.2023 українці можуть подаватись на візу США за спрощеною процедурою. З 22 вересня посольства США у Європі починають приймати документи українців на візу в Америку. Виза дасть можливість проживати в США протягом десяти років. Також по приїзду надається безкоштовне житло та медичне страхування і фінансова допомога у розмірі 3000 доларів щомісячно протягом року. Деталі та перелік документів для подачі за посиланням у описі профілю».

Аналогічний меседж є і у відеороликах, які поширюють з акаунту «evronews105». Тільки у цих відео ще й стверджують, що президент США Джо Байден «підписав рішення конгресу про надання українцям 10-річної візи у США».

Скриншот акаунту «evronews105». © TikTok

Як і у випадку із фейком про картку резидента ЄС для українців, «покликання у описі профілю» з цих акаунтів ведуть до телеграм-каналу під назвою «УКРАЇНЦІ в Європі». Тільки от жодної інформації, яка б була схожа на те, шо обіцяють у TikTok, у цьому каналі немає.

Висновок:

Автори з акаунтів «europeforukrainian» та «evronews105» вводять в оману аудиторію TikTok для того, щоб збільшити кількість підписників телеграм-каналу «УКРАЇНЦІ в Європі». Останній зацікавлений у збільшенні своєї аудиторії на тлі численного рекламного контенту та відповідних пропозицій щодо співпраці.

Що дійсно відомо про програми, які діють у США для українців

21 квітня 2022 року президент США Джо Байден анонсував програму «Єднання заради України» (англ. United for Ukraine або U4U). У її межах українці, які покинули країну у зв’язку із повномасштабним вторгненням Росії в Україну, можуть приїхати до Сполучених Штатів.

На офіційному сайті Міністерства національної безпеки США зазначають таке:

«”Єднання заради України” дає можливість громадянам України та найближчим членам їхніх сімей, які перебувають за межами США, приїхати до Сполучених Штатів і залишитися за тимчасовим паролем терміном до двох років. Українці, які беруть участь у «Єднанні заради України», повинні мати спонсора в США, який погодиться надавати їм фінансову підтримку під час їхнього перебування в США. Спочатку спонсор повинен подати форму I-134, Декларацію про фінансову підтримку, до Служби громадянства та імміграції США (USCIS), яка міститиме інформацію як про спонсора, так і про українського бенефіціара. Українці, що відповідають вимогам, отримають дозвіл на поїздку до Сполучених Штатів і право на гуманітарний пароль у пункті прибуття».

Утім, ця програма — це не віза у США. Українці, які приїхали у межах U4U, мають ще легалізуватися у країні протягом 2 років. А ось американську візу українці наразі можуть отримати лише за кордоном — в Україні посольство США їх не видає.

На сайті дипустанови зауважують, що основним місцем оброблення імміграційних віз для резидентів України зараз є Генконсульство у Франкфурті. Також на інтернет-ресурсі посольства можна дізнатися подробиці щодо різновидів та умов отримання різних віз.

Керуючий партнер юридичної компанії «Муренко, Курявий і Партнери» Нікіта Муренко зауважує:

— Просто так Америка ніколи нікому не надавала візи. Завжди була співбесіда, завжди особа тестувалася на знання мови, завжди тестувалося, з якою метою вона їде. Причому підходом Америки до видачі візи завжди була наявність інших віз, як особа себе зарекомендувала. Наприклад, якщо особа не мала ніколи жодної європейської візи і відразу подалася на американську, то їй завжди було надзвичайно складно отримати таку візу, майже неможливо.

Він також пояснює, що у США немає таких виплат та безплатного житла, як про це кажуть у TikTok:

— Людина, яка вже приїхала в США, дійсно має право податися на програми, щоб їй допомогли з орендою житла, з продуктами тощо, але це суми не 3 тисячі доларів на місяць… І якраз однією з умов, щоб приїхати в США за програмою U4U, є наявність спонсора, який також повинен допомогти орендувати житло. Тобто просто так, що «я приїхав, хочу отримувати 3 тисячі доларів, нічого не робити і орендуйте мені житло, купуйте мені їжу», то такого немає.

Автор: Надія Бондаренко

Джерело: RFI