1-я гвардейская танковая армия России покидает полигон под Воронежем и перебрасывает дополнительную технику к границе с Украиной
Командование российской армии перебрасывает технику 1-й гвардейской танковой армии с полигона под Воронежем к границам Украины. Об этом сообщает расследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT), которая анализирует публикации в соцсетях о перемещении военных.
На видео, опубликованном 11 февраля, запечатлен эшелон на станции Масловка в пригороде Воронежа с самоходными артиллерийскими установками «Мста-С» и танками Т-80У.
Также танки, состоящие на вооружении 4-й гвардейской танковой дивизии, были замечены на поездах в Белгороде. По сведениям CIT, эшелоны прибыли туда со станций Селятино и Кубинка-2 Московской области, что свидетельствует о переброске дополнительной техники к границам Украины. Еще один эшелон прибыл в Белгородскую область со станции Красный Бор Смоленской области, где дислоцируется 49-я зенитная ракетная бригада.
«Такое выдвижение техники к границе вызывает особые опасения на фоне предупреждений американской разведки о предполагаемой операции против Украины на следующей неделе и эвакуации иностранных посольств из Киева», — отмечают в CIT.
Воронеж pic.twitter.com/2rce61B1KQ
— IgorGirkin (@GirkinGirkin) February 11, 2022
И 49-я зенитная ракетная бригада, и 4-я танковая дивизия — подразделения 1-ой гвардейской танковой Краснознаменной армии. Это единственная танковая армия в составе Вооруженных сил РФ. В случае ведения боевых действий она превращается в мощную ударную группировку.
Как пишет The Insider, СМИ и военные эксперты ранее сообщали, что Россия в последние месяцы активно перебрасывает военную технику и армейские подразделения к украинской границе. Это может являться подготовкой к вторжению. В нем могут принять участие до 175 тысяч военных. Большая их часть уже прибыла к границам с Украиной. Также сообщалось о переброске к украинской границе запасов крови и медицинских материалов. В СМИ назвали это «последними приготовлениями к вторжению».
Удар может быть нанесен не только с территории России, но и из Белоруссии, в которую тоже перебрасываются войска РФ под предлогом проведения совместных учений «Союзная решимость». Подразделения российской армии концентрируются вблизи белорусско-украинской границы.
11 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что российское вторжение может начаться в любое время, в том числе во время зимних Олимпийских игр в Пекине, которые продлятся до 20 февраля.
По его словам, Россию в ее агрессивных замыслах поддерживает Китай. В случае «успешного вторжения» в Украину КНР может вторгнуться на Тайвань, полагает он. «Если мы позволим безнаказанно оспаривать принципы, на которых строится международная безопасность, то это окажет влияние на всех. Другие наблюдают. Другие смотрят на всех нас, чтобы увидеть, как мы отреагируем», — подчеркнул Блинкен.