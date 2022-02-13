1-я гвардейская танковая армия России покидает полигон под Воронежем и перебрасывает дополнительную технику к границе с Украиной

Командование российской армии перебрасывает технику 1-й гвардейской танковой армии с полигона под Воронежем к границам Украины. Об этом сообщает расследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT), которая анализирует публикации в соцсетях о перемещении военных.

На видео, опубликованном 11 февраля, запечатлен эшелон на станции Масловка в пригороде Воронежа с самоходными артиллерийскими установками «Мста-С» и танками Т-80У.

Также танки, состоящие на вооружении 4-й гвардейской танковой дивизии, были замечены на поездах в Белгороде. По сведениям CIT, эшелоны прибыли туда со станций Селятино и Кубинка-2 Московской области, что свидетельствует о переброске дополнительной техники к границам Украины. Еще один эшелон прибыл в Белгородскую область со станции Красный Бор Смоленской области, где дислоцируется 49-я зенитная ракетная бригада.

«Такое выдвижение техники к границе вызывает особые опасения на фоне предупреждений американской разведки о предполагаемой операции против Украины на следующей неделе и эвакуации иностранных посольств из Киева», — отмечают в CIT.

И 49-я зенитная ракетная бригада, и 4-я танковая дивизия — подразделения 1-ой гвардейской танковой Краснознаменной армии. Это единственная танковая армия в составе Вооруженных сил РФ. В случае ведения боевых действий она превращается в мощную ударную группировку.