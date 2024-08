Схемы обхода санкций режима Лукашеко по продаже удобрений и люксовых авто

В марте 2023 года в рамках этого уголовного дела суд в Киеве арестовал имущество, найденное в ходе обыска: различные документы, технику и печати свыше двадцати компаний из Украины, одной беларусской — ООО «БЕЛ-БИТФАЙНДЕР», а также двух кипрских — Rostumel Holding Limited и уже знакомой нам Dimicandum Invest Holding LTD.

Кроме того, украинские правоохранители нашли след, который указывает на связь подозреваемого с человеком из беларусской власти. В переписке на одном из конфискованных телефонов он утверждает, что его кумом является высокопоставленный беларусский чиновник (далее авторские орфография и пунктуация сохранены):

«…на счет политического Вопроса они не знают что мой кум второй человек в Белоруссии и может прогарантировать за меня. Он в свое время Януковичу звонил за меня».

Эксклюзивный поставщик лома

Виталий Бобырь не называет фамилию своего беларусского покровителя, но мы нашли ряд косвенных связей между ним и Виктором Шейманом. Именно экс-управляющего делами Александра Лукашенко СМИ называют вторым человеком в Беларуси. Связь с Шейманом прослеживается и через аффилированных с ним людей.

Например, Татьяна Оношко в 2019-2020 годах руководила связанной с Виктором Шейманом компанией ООО «Глобалкастом».

А в 2011-2016 годах она же работала в ООО «Белферумгруп».

По информации ГАИ, в должности финансового директора.

Эта компания была зарегистрирована в апреле 2011 года. Спустя полтора месяца Александр Лукашенко личным указом наделил ее эксклюзивным правом заниматься в Беларуси сбором, заготовкой, переработкой и поставками лома и отходов черных и цветных металлов.

Основали ООО «Белферумгруп» две компании. Первая — товарищество с ограниченной ответственностью «Люксберг». Вторая — украинское товарищество с ограниченной ответственностью «Шольц утилизатор АГ». Печати в том числе этой компании нашли украинские следователи при обыске в рамках уголовного дела о нелегальном экспорте премиальных авто из Украины в Россию. Ее основательницей и владелицей является Бобырь Ирина Петровна — мать львовского бизнесмена, которого подозревают в организации этой схемы.

Через «Шольц утилизатор АГ», связанную с Виталием Бобырем, люди Виктора Шеймана могли выйти на Dimicandum Invest Holding LTD. В 2017 году за посредничеством этой кипрской компании ТОО «Шольц утилизатор АГ» поставляло из Украины в Германию стальные прутья.

Беларусский след в реэкспорте авто

Осведомленный источник на условиях анонимности сообщил БРЦ: украинские следователи считают, что автором незаконной схемы поставок в Россию премиальных авто являлся львовский бизнесмен. Однако ряд фактов указывает на то, что истинные ее организаторы находятся в Минске.

Тот же источник подтвердил, что главный подозреваемый по этому уголовному делу — Виталий Бобырь. По их данным, связанные со львовским бизнесменом компании покупали люксовые машины в украинских автосалонах, а затем перепродавали их кипрским Dimicandum Invest Holding LTD и Rostumel Holding Limited. Затем их покупала беларусская компания «БЕЛ-БИТФАЙНДЕР», после чего авто переправляли конечным покупателям в РФ.

БРЦ также получил ряд документов, которые свидетельствуют о причастности Андрея Свиридова к этой незаконной схеме. В ходе обысков в офисах компаний, связанных с Бобырем, среди прочего украинские правоохранители обнаружили бланк договора на продажу компании Dimicandum Invest Holding LTD автомобиля AUDI SQ8 стоимостью более €75 тыс. Причем в банковских реквизитах кипрской компании указан беларусский «Паритетбанк».

От источников в Украине мы получили фото паспорта и две доверенности на Свиридова, подписанные главой Dimicandum Invest Holding LTD. Первая датирована 1 сентября 2022 года. Она уполномачивает экс-заместителя управделами Лукашенко совершать от имени Dimicandum Invest Holding LTD любые сделки без ограничения суммы и быть ее представителем: подавать от имени компании заявления, документы, вести переговоры и прочее. Вторая доверенность от 1 декабря 2022 года дополнена еще двумя пунктами, позволяющими Свиридову открывать для Dimicandum Invest Holding LTD банковские счета и распоряжаться средствами на них.

По словам Свиридова, эти документы являются подделкой.

«Доверенности никакой не было. Это, наверное, просто пыль в глаза людям. Наверное, специально подстроили вы, чтобы нашуметь, поднять свою статистику», — заявил он БРЦ.

Экс-заместитель управделами Лукашенко также предположил, что документы подделали украинские правоохранители, чтобы его очернить.

Как БРЦ доказал выше, Андрей Свиридов является не просто бывшим высокопоставленным чиновником — он продолжает работать в структурах, связанных с Виктором Шейманом.