Схемы обхода санкций режима Лукашеко по продаже удобрений и люксовых авто

Экспортировать подсанкционные удобрения предприятию «Беларуськалий» помогает европейская компания. Европейского в ней, правда, только регистрация — кипрская. Принадлежит компания уроженке Восточной Украины.

Финдиректор — бывший беларусский чиновник. Доказательства, которые собрал БРЦ, говорят о вероятности того, что зарабатывает на сделках компании ближайший соратник Александра Лукашенко Виктор Шейман. Происходит это за счет увеличения транспортно-экспедиционных расходов государственной калийной компании. Работая над этим расследованием, мы вышли и на другое преступление, к которому он может иметь отношение, — незаконному реэкспорту премиальных авто из Украины в Россию.

Материал подготовлен Беларусским расследовательским центром в сотрудничестве с инициативой «Рабочы рух», телеканалом «Белсат», проектом украинской службы «Радио Свобода» «Схемы», Центром по исследованию коррупции и организованной преступности OCCRP, Кипрской сетью расследовательских репортажей CIReN, при поддержке «Киберпартизан».

После разгона демонстраций против фальсификации выборов в Беларуси в 2020 году, а затем содействия официального Минска российскому вторжению в Украину ЕС и США ввели санкции против беларусских калийных удобрений и государственного монопольного предприятия «Беларуськалий», которое их производит.

Беларусь по-прежнему может экспортировать калийные удобрения в Китай, Бразилию или Индонезию, которые были ее основными импортерами и до введения санкций. Но логистику стране пришлось перестроить. Вместо перевозок кратчайшим путем через литовский порт в Клайпеде, как это было до введения ограничений, беларусский калий теперь экспортируется через Россию. Этот путь и длиннее, и дороже.

В ООН выражали озабоченность усложнением логистики поставок беларусского калия в страны с нехваткой продовольствия. Но расследование БРЦ показало, что значительную часть затрат на нее могут составлять схемы с признаками коррупции, а не последствия введения санкций.

$35 миллионов потерь

Большой порт Санкт-Петербург в России с 2022 года стал одним из основных экспортных окон для вывоза калийных удобрений из Беларуси. Здесь «Беларуськалий» пользуется услугами четырех терминалов. На одном из них, Балтийском судомеханическом заводе (БСМЗ), специально увеличили мощности для обработки беларусского калия. Через него переваливают около трети всего объема экспорта удобрения (перевалка — перегрузка с одного вида транспорта на другой).

Согласно публичным финансовым отчетам БСМЗ, в 2023 году оборот компании увеличился более чем в 30 раз — до $35 млн. Тремя годами ранее это число лишь немного превышало миллион долларов.

Российские СМИ рост объясняли началом поставок беларусского калия через этот терминал.

Также российская пресса писала, что в 2023 году БСМЗ перевалил около двух миллионов тонн беларусского калия. Из документов, которые мы получили от источников в судоходной отрасли, следует, что его было больше — свыше трех миллионов тонн.

Нам удалось узнать цены на перевалку в порту Санкт-Петербурга в 2021 и 2024 годах. Они незначительно варьируются в пределах $11 за метрическую тонну калийных удобрений. Если экстраполировать эту цифру на 2023 год, то получается, что за перевалку трех миллионов тонн удобрений БСМЗ должен был получить около $33 млн. Это примерно соответствует выручке предприятия за прошлый год, которую мы видим в открытых источниках — $35 млн.

Однако, судя по контракту, который попал нам в руки, «Беларуськалий» заплатил за перевалку в БСМЗ в 2023 году вдвое больше — почти $70 млн.

Как выяснил БРЦ, вместо того чтобы напрямую платить БСМЗ за перевалку грузов с поездов на суда, «Беларуськалий» заключил договор на эту услугу с кипрской компанией Dimicandum Invest Holding LTD по цене почти вдвое выше рыночной — $20 за тонну. А кипрская компания затем оформила отдельный контракт с портом уже от своего имени и платила ему за эту работу по рыночной цене.

Оплата проводилась частями. В июне 2023 года «Беларуськалий» и Dimicandum Invest Holding LTD подписали документ на аванс за июль и август, в августе — за сентябрь и так далее.

В договоре отмечается, что беларусский калий предназначен для экспорта за пределы Таможенного союза. Из документов, которые есть в распоряжении БРЦ следует, что из российских портов он в 2023 году направлялся в Китай, Индонезию и Бразилию. Dimicandum Invest Holding LTD указана в бумагах как экспедитор.

При этом у нас есть основания считать, что услуги Dimicandum Invest Holding LTD не были обязательными. Порт сам осуществляет перевалку, ему принадлежат краны, оборудование, склады, сообщили БРЦ в транспортной компании «Порт-Экспресс». Эту информацию нам подтвердили и в петербургском портовом терминале «Порт Бронка».

В то же время договор с экспедитором может быть выгоден клиенту, рассказала директор по развитию информационного агентства «Портньюз» Надежда Малышева:

«Экспедитор может иметь скидку на перевалку, на загрузку порта; у экспедитора может быть контракт с портом, что он его загружает регулярно в таких-то объемах».

Однако это вряд ли относится к сотрудничеству беларусского калийного гиганта с БСМЗ. «Беларуськалий» — и так основной клиент терминала, который не нуждается в скидках от посредника. Наше расследование показало, что эта схема могла быть организована с целью вывести средства отечественного монопольного производителя калийных удобрений в пользу доверенных лиц Александра Лукашенко.

«Вектор» Шеймана Из доказательств, которые собрал БРЦ, следует, что с кипрской прокладкой, получающей половину от суммы, указанной в договоре с «Беларуськалием», может быть связан Виктор Шейман — один из ближайших соратников Александра Лукашенко. Он стал доверенным лицом Лукашенко еще до его избрания президентом, а после занимал ключевые должности в стране. Шейман находится под санкциями ЕС как ответственный за нераскрытые исчезновения политических оппонентов Лукашенко.

Источник: БРЦ / Виктор Шейман

Официально Dimicandum Invest Holding LTD принадлежит с момента основания в 2012 году гражданке Республики Кипр Галине Акритовой Александроу. Она же является ее директоркой. Но соглашение с «Беларуськалием» заключила не Акритова. Договор о перевалке удобрений в порту Санкт-Петербурга подписали генеральный директор «Беларуськалия» Головатый И.И. и финансовый директор Dimicandum Invest Holding LTD Свиридов А.Г. Человек с фамилией и инициалами последнего в 2019-2021 годах был заместителем управляющего делами президента Республики Беларусь. Руководил ведомством тогда Виктор Шейман.

Источник: БРЦ / Андрей Свиридов, Иван Головатый, Виктор Шейман

Мы нашли подтверждение, что финдиректор кипрской компании Свиридов А.Г. и Свиридов-чиновник — это один и тот же человек. На сайте Управделами сохранился документ с подписью заместителя Шеймана — она идентична подписи на договоре Dimicandum Invest Holding LTD с «Беларуськалием». Сам Свиридов в разговоре с журналистом БРЦ признал, что является финансовым директором Dimicandum Invest Holding LTD, но, по его словам, с «Беларуськалием» никаких документов не подписывал. «Вы знаете, сейчас здесь много нейросетей, так что у вас нет таких доказательств», — заявил он. Официально Андрей Свиридов был освобожден от должности заместителя управляющего делами Лукашенко 19 февраля 2021 года «в связи с переходом на другую работу». Менее чем через месяц, 11 марта того же года, он стал руководителем ЗАО «Вектор Капитал Групп». В феврале 2024-го его сменил на посту директора другой экс-чиновник, связанный с Виктором Шейманом, — бывший первый заместитель управделами Лукашенко Николай Селиванов. Он занимал эту должность с февраля 2013 по сентябрь 2022 года. По информации, полученной БРЦ от «Киберпартизан», Свиридов продолжил работать в «Вектор Капитал Групп» и после ухода с поста ее руководителя. Также, помимо Свиридова и Селиванова, в ней работали в 2023 году еще двое бывших чиновников из Управделами президента — Дмитрий Петрашевич и Владимир Скуловец. Специализация компании — «деятельность головных организаций», что означает наблюдение и управление другими юридическими лицами, входящими в некую структуру. Связь «Вектор Капитал Групп» с Виктором Шейманом видна и в расследовании объединения бывших силовиков Беларуси BELPOL о перепродаже по заниженной стоимости принадлежащего Республике Беларусь участка в Сочи российской компании «Комплекс-Инвест». В нем демонстрируется письмо на бланке «Вектор Капитал Групп» за подписью Селиванова на имя директора компании «Комплекс-Инвест». Бывший первый заместитель управделами Лукашенко ссылается на позицию «нашего руководителя», которого называет «В.В.Ш.» (инициалы Виктора Владимировича Шеймана). Также BELPOL показал штатное расписание «Комплекс-Инвест» — на нем стоят подписи экс-главы управделами Лукашенко рядом с резолюцией «утверждаю В.В. Шейман» и Селиванова под словом «согласовано». Люксовые авто для Russia Today Изучая деятельность Dimicandum Invest Holding LTD, мы выяснили, что эта компания попадала в поле зрения правоохранительных органов в Украине. В начале мая 2023 года Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о ликвидации масштабной схемы нелегальных поставок в Россию подсанкционных автомобилей премиум-класса. По данным СБУ, бизнесмен из Львова с августа 2022 по март 2023 года нелегально переправил в РФ 45 автомобилей на общую сумму более €3 млн. Он покупал премиальные транспортные средства в украинских автосалонах, оформлял их на подконтрольные коммерческие структуры, после чего по подложным документам переправлял транзитом через территорию Евросоюза в Беларусь, а оттуда в РФ. Среди заказчиков автомобилей были топ-менеджеры «Газпрома» и сотрудники Russia Today. Правоохранители не называли фамилию организатора этой схемы, но украинские СМИ со ссылкой на свои источники сообщали, что львовский бизнесмен — это Виталий Бобырь. Как организатор он указан и в материалах уголовного дела. Бобырю удалось скрыться от следствия. Украина объявила его в розыск.

Источник: БРЦ / Виталий Бобырь

В марте 2023 года в рамках этого уголовного дела суд в Киеве арестовал имущество, найденное в ходе обыска: различные документы, технику и печати свыше двадцати компаний из Украины, одной беларусской — ООО «БЕЛ-БИТФАЙНДЕР», а также двух кипрских — Rostumel Holding Limited и уже знакомой нам Dimicandum Invest Holding LTD. Кроме того, украинские правоохранители нашли след, который указывает на связь подозреваемого с человеком из беларусской власти. В переписке на одном из конфискованных телефонов он утверждает, что его кумом является высокопоставленный беларусский чиновник (далее авторские орфография и пунктуация сохранены): «…на счет политического Вопроса они не знают что мой кум второй человек в Белоруссии и может прогарантировать за меня. Он в свое время Януковичу звонил за меня». Эксклюзивный поставщик лома Виталий Бобырь не называет фамилию своего беларусского покровителя, но мы нашли ряд косвенных связей между ним и Виктором Шейманом. Именно экс-управляющего делами Александра Лукашенко СМИ называют вторым человеком в Беларуси. Связь с Шейманом прослеживается и через аффилированных с ним людей. Например, Татьяна Оношко в 2019-2020 годах руководила связанной с Виктором Шейманом компанией ООО «Глобалкастом». А в 2011-2016 годах она же работала в ООО «Белферумгруп». По информации ГАИ, в должности финансового директора. Эта компания была зарегистрирована в апреле 2011 года. Спустя полтора месяца Александр Лукашенко личным указом наделил ее эксклюзивным правом заниматься в Беларуси сбором, заготовкой, переработкой и поставками лома и отходов черных и цветных металлов. Основали ООО «Белферумгруп» две компании. Первая — товарищество с ограниченной ответственностью «Люксберг». Вторая — украинское товарищество с ограниченной ответственностью «Шольц утилизатор АГ». Печати в том числе этой компании нашли украинские следователи при обыске в рамках уголовного дела о нелегальном экспорте премиальных авто из Украины в Россию. Ее основательницей и владелицей является Бобырь Ирина Петровна — мать львовского бизнесмена, которого подозревают в организации этой схемы. Через «Шольц утилизатор АГ», связанную с Виталием Бобырем, люди Виктора Шеймана могли выйти на Dimicandum Invest Holding LTD. В 2017 году за посредничеством этой кипрской компании ТОО «Шольц утилизатор АГ» поставляло из Украины в Германию стальные прутья. Беларусский след в реэкспорте авто Осведомленный источник на условиях анонимности сообщил БРЦ: украинские следователи считают, что автором незаконной схемы поставок в Россию премиальных авто являлся львовский бизнесмен. Однако ряд фактов указывает на то, что истинные ее организаторы находятся в Минске. Тот же источник подтвердил, что главный подозреваемый по этому уголовному делу — Виталий Бобырь. По их данным, связанные со львовским бизнесменом компании покупали люксовые машины в украинских автосалонах, а затем перепродавали их кипрским Dimicandum Invest Holding LTD и Rostumel Holding Limited. Затем их покупала беларусская компания «БЕЛ-БИТФАЙНДЕР», после чего авто переправляли конечным покупателям в РФ. БРЦ также получил ряд документов, которые свидетельствуют о причастности Андрея Свиридова к этой незаконной схеме. В ходе обысков в офисах компаний, связанных с Бобырем, среди прочего украинские правоохранители обнаружили бланк договора на продажу компании Dimicandum Invest Holding LTD автомобиля AUDI SQ8 стоимостью более €75 тыс. Причем в банковских реквизитах кипрской компании указан беларусский «Паритетбанк». От источников в Украине мы получили фото паспорта и две доверенности на Свиридова, подписанные главой Dimicandum Invest Holding LTD. Первая датирована 1 сентября 2022 года. Она уполномачивает экс-заместителя управделами Лукашенко совершать от имени Dimicandum Invest Holding LTD любые сделки без ограничения суммы и быть ее представителем: подавать от имени компании заявления, документы, вести переговоры и прочее. Вторая доверенность от 1 декабря 2022 года дополнена еще двумя пунктами, позволяющими Свиридову открывать для Dimicandum Invest Holding LTD банковские счета и распоряжаться средствами на них. По словам Свиридова, эти документы являются подделкой. «Доверенности никакой не было. Это, наверное, просто пыль в глаза людям. Наверное, специально подстроили вы, чтобы нашуметь, поднять свою статистику», — заявил он БРЦ. Экс-заместитель управделами Лукашенко также предположил, что документы подделали украинские правоохранители, чтобы его очернить. Как БРЦ доказал выше, Андрей Свиридов является не просто бывшим высокопоставленным чиновником — он продолжает работать в структурах, связанных с Виктором Шейманом.

Показательны также взаимоотношения беларусских властей с ООО «БЕЛ-БИТФАЙНДЕР», которая покупала у Dimicandum Invest Holding LTD и Rostumel Holding Limited люксовые авто. Эта компания является резидентом Парка высоких технологий и занимается майнингом криптовалюты. Ее владелец и руководитель — гражданин Китая Ха Цзяньфэн. В январе 2024 года высокопоставленные гродненские чиновники провели встречу с китайскими инвесторами по вопросу строительства цифрового технопарка «БЕЛ-БИТФАЙНДЕР» на территории свободной экономической зоны «Гродноинвест» — уже после того, как компания стала фигурантом уголовного дела в Украине.