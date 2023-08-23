Чим відрізняються дезертирство та самовільне залишення військової частини: як за це карають в Україні

З початком повномасштабної війни в Україні оголосили загальну мобілізацію. Як на кожній війні, трапляються випадки, коли мобілізовані з різних причин не бажають брати участь у бойових діях та самовільно покидають військові частини або місця дислокації.

Закон України передбачає покарання за такі дії. Видання Chas News розповідає все, що потрібно знати про дезертирство.

Чим відрізняються дезертирство та самовільне залишення військової частини

Кримінальний кодекс України оперує двома різними поняттями — дезертирство та самовільне залишення військової частини або місця служби (СЗЧ). Різниця між цими двома термінами полягає в часових проміжках та умислі.

Самовільне залишення військової частини означає, що військовий повернувся на службу, але не у встановлені терміни.

Дезертирство — це також самовільне залишення військової частини, але не на певний період часу, а назавжди і без наміру повернутися.

Як в Україні карають за самовільне залишення військової частини

За СЗЧ в Україні призначають різні покарання в залежності від терміну відсутності військового:

понад три доби, але не більше місяця — тримання у дисциплінарному батальйоні на строк до двох років або позбавлення волі на строк до трьох років;

— тримання у дисциплінарному батальйоні на строк до двох років або позбавлення волі на строк до трьох років; понад десять діб, але не більше місяця, або хоч і менше десяти діб, але більше трьох діб, вчинені повторно протягом року — штраф від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або службове обмеження на строк до двох років, або позбавлення волі на строк до трьох років;

або хоч і менше десяти діб, але — штраф від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або службове обмеження на строк до двох років, або позбавлення волі на строк до трьох років; понад один місяць — позбавлення волі на строк від двох до п’яти років;

— позбавлення волі на строк від двох до п’яти років; понад три доби, вчинені в умовах особливого періоду , крім воєнного стану — позбавлення волі на строк від трьох до семи років;

, крім воєнного стану — позбавлення волі на строк від трьох до семи років; СЗЧ або нез’явлення вчасно на службу в бойовій обстановці, а так само ті самі дії тривалістю понад три доби, вчинені в умовах воєнного стану — позбавлення волі на строк від п’яти до 10 років.

Оскільки в Україні зараз діє воєнний стан, саме останній пункт застосовуватимуть при покаранні.

Як в Україні карають за дезертирство

Дезертирство в Україні карається позбавленням волі на строк від двох до п’яти років в звичайних умовах. Дезертирство із зброєю або за попередньою змовою групи людей передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до 10 років.

В умовах воєнного стану або в бойовій обстановці за дезертирство призначають від п’яти до 12 років ув’язнення.

Що не вважають дезертирством або СЗЧ

Самовільним залишення місця служби не вважають:

залишення військової частини за наявності відповідного дозволу командира;

відрядження;

виконання наказу командира;

лікування;

ротацію/переміщення;

навчання;

відпустку.

Джерело: Chas News