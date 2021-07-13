Двоє людей загинули під час пожежі у п’ятиповерхівці на Київщині

Через балкони вогонь розповсюдився з третього на четвертий та п’ятий поверхи.

У місті Яготин на Київщині сталося пожежа у багатоповерхівці, внаслідок чого дві особи загинуло, ще одну доправили до лікарні.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

«13 липня о 19:03 на Київщині, у місті Яготин, по вулиці Незалежності 50, в квартирі на третьому поверсі 5-поверхового житлового будинку виникла пожежа з розповсюдженням вогню на балкони 4 та 5 поверхів, внаслідок чого 2 особи загинуло та 1 — госпіталізовано», — сказано у повідомленні.

Зазначається, що о 19:27 пожежу було локалізовано, а за годину — ліквідовано на площі 60 квадратних метрів.

До гасіння було залучено 12 осіб та 3 одиниці техніки ДСНС.

Нагадаємо, сьогодні у мікрорайоні Березняки в Києві невідомі запалили шини, які було вилучено з дворів житлових будинків. За повідомленням очевидців, люди виходили з квартир, бо не могли перебувати у приміщенні через їдкий запах диму. // LB.ua