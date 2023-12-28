Комітет НАЗЯВО визнав факти плагіату в дисертації ексміністра освіти Шкарлета, який став проректором

Комітет етики Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) підтвердив наявність плагіату у дисертації колишнього міністра освіти Сергія Шкарлета.

Про це йдеться у рішенні установи.

Утім, поки що документ не має юридичної сили, повідомив голова НАЗЯВО Андрій Бутенко у коментарі для “УП. Життя”.

“Це рішення не юридичне, а технологічно-процедурне. Саме це дозволяє винести Національному агентству пакет документів про розгляд фактів плагіату.

НАЗЯВО вивчить матеріали, які надає Комітет, і прийме своє рішення. Якщо на розгляді підтвердиться наявність плагіату, Нацагентство звернеться до Міністерства освіти про позбавлення Сергія Шкарлета наукового ступеня”, – зазначив він.

Скарга на плагіат у дисертації Шкарлета “Формування економічної безпеки підприємств засобами активізації їх інноваційного розвитку” на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук надійшла у травні 2023 року від професора Сумського державного університету Олега Смірнова.

У заяві він стверджував, що академічний плагіат присутній на 87 сторінках наукової роботи Шкарлета – 24% від всього обсягу. Найбільше ексміністр “списав” у російської вченої Г. Сілкіної.

Під час аналізу роботи фахівці Комітету етики знайшли 6 джерел, з якими є великі текстові збіги без посилань та перефразувань.

“Дисертація також містить копіювання нетекстової інформації (зокрема, формул, таблиць, рисунків і схем, авторами яких є інші особи) з інших джерел без належних посилань на них і представленням цих даних як власних; неправомірні текстові запозичення з перекладом (дослівний переклад або переклад із перефразуванням російськомовних джерел без належних посилань), а також дублювання раніше наведених запозичених фрагментів”, – йдеться у рішенні Комітету.

Однак у документі зазначили, що частина збігів – це усталені словосполучення, притаманні науковому стилю.

Процес аналізу дисертації тривав більш ніж пів року.

“Матеріали, які містилися у державному репозиторії були розрізнені на декілька файлів. Багато часу пішло, щоб визнати, що це єдиний, цілісний документ. Ми намагалися робити це таким чином, щоб не можна було оскаржити в суді”, – пояснив Андрій Бутенко.

У 2020 році комітет НАЗЯВО вже виявляв плагіат у чотирьох публікаціях Сергія Шкарлета. Однак тоді ексміністр подав на установу до суду, який постановив, що плагіат у його роботах шукали незаконно.

“Рішення суду не набрало законної сили, бо Нацагентство подало апеляцію. На період її розгляду попереднє рішення втрачає свою юридичну силу. Тому зараз ми діємо в рамках закону”, – наголосив голова НАЗЯВО.

Нагадаємо, у березні 2023 року стало відомо, що Шкарлет йде у відставку. А вже у травні він став першим проректором Чернігівської політехніки.