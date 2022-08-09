Мешканця Київщини судитимуть через спричинення ДТП, в якій загинула 7-річна дитина

Ювенальні прокурори Київської обласної прокуратури затвердили та скерували до суду обвинувальний акт стосовно громадянина за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть малолітньої дитини (ч. 2 ст. 286 КК України).

Розслідуванням встановлено, що у червні поточного року обвинувачений, керуючи автомобілем «OPEL ASTRA» перевищив максимально дозволену швидкість руху та на автодорозі в смт Велика Димерка Броварського району, скоїв наїзд на 7-річну дитину. Від отриманих тілесних ушкоджень дитина померла на місці дорожньо-транспортної пригоди.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими ГУ Нацполіції в Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура