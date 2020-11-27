На Буковине прицеп грузовика снес микроавтобус: погиб полицейский

По предварительным данным, прицеп грузовика занесло на встречную полосу движения.

Вследствие ДТП погиб офицер полиции, а его коллега попала в больницу в тяжелом состоянии.

27 ноября в селе Белоусовка Сокирянского района Черновицкой области столкнулись грузовой автомобиль MAN и микроавтобус IVECO. Предварительно правоохранители установили, что прицеп грузовика занесло на встречную полосу движения, где он столкнулся с микроавтобусом, в котором находились полицейские.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Черновицкой области.

35-летний водитель MAN не учел дорожные условия, в результате чего прицеп грузовика занесло на встречную полосу движения, где он столкнулся с автомобилем IVECO, которым управлял 37-летний полицейский Новоднестровского отделение полиции.

В результате столкновения автомобилей водитель IVECO умер, а 25-летняя пассажирка получила многочисленные телесные повреждения. Сейчас она находится в больнице в тяжелом состоянии.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по признакам части 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. // tsn.ua