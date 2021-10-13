На Хмельниччині у «лобовій» ДТП біля с. Стуфчинці загинула жінка (фото)

Слідчі відділу розслідування дорожньо-транспортних пригод СУ ГУНП в Хмельницькій області відкрили кримінальне провадження за фактом ДТП неподалік села Стуфчинці Хмельницького району, у якому загинула 67-річна жінка.

Аварія сталася 12 жовтня близько 18.10 години. За попередньою інформацією, 30-річний водій автомобіля «Volkswagen Caddy» виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з автомобілем марки «ЗАЗ Славута» під керуванням 71-річного хмельничанина.

В результаті ДТП пасажирка автомобіля «ЗАЗ Славута» загинула на місці пригоди. Водії обох транспортних засобів та пасажирка автомобіля «Volkswagen Caddy» травмувалися і були доставлені до лікарні.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 статті 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Водія «Volkswagen Caddy» працівники поліції затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Розслідування триває.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області