На Київщині розшукують неповнолітню дівчину (фото)

Бориспільським районним управлінням поліції розшукується неповнолітня КСЕНІЯ ШАРАПОВА, 14 років, яка 28.03.2021 близько 16:00 залишила місце проживання, що по вул. Володимира Момота, 50, м. Бориспіль і наразі її місцезнаходження невідоме.

ПРИКМЕТИ: на вигляд 14-15 років, зріст 180см, волосся світло-русяве, обличчя кругле, очі темно-сірі.

ОДЯГНУТА: куртка оливкового кольору, кофта з біло-синіми смужками, спортивні штани сірого кольору, білі кросівки.

При отриманні будь-якої інформації щодо можливого місця знаходження дитини телефонувати за номером спецлінії поліції «102».

Киев Оперативный