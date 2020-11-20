На Миколаївщині пропала неповнолітня дівчина (фото)

Вознесенським ВП ГУНП в Миколаївській області розшукується неповнолітня Бондарчук Юлія Олександрівна, 14.03.2004 р.н., яка 18.11.2020 о 13.00 пішла з дому та до теперішнього часу не повернулася.

Її прикмети: зріст 165-170 см., худорлявої статури, обличчя овальне, волосся пофарбоване в бордовий та чорний колір, очі сірого-зеленого кольору.

В що була одягнена: наразі невідомо.

При отриманні будь-якої інформації про можливе місце перебування малолітньої просимо телефонувати за номером 102, (05134) 4-54-44, 0938586858.

Розшук дітей ГУНП у Миколаївській області

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