На Миколаївщині пропала неповнолітня дівчина (фото)
Вознесенським ВП ГУНП в Миколаївській області розшукується неповнолітня Бондарчук Юлія Олександрівна, 14.03.2004 р.н., яка 18.11.2020 о 13.00 пішла з дому та до теперішнього часу не повернулася.
Її прикмети: зріст 165-170 см., худорлявої статури, обличчя овальне, волосся пофарбоване в бордовий та чорний колір, очі сірого-зеленого кольору.
В що була одягнена: наразі невідомо.
При отриманні будь-якої інформації про можливе місце перебування малолітньої просимо телефонувати за номером 102, (05134) 4-54-44, 0938586858.
Розшук дітей ГУНП у Миколаївській області
за сприяння ПрАТ Київстар