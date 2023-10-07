На Миколаївщині правоохоронці встановлюють місцезнаходження 14-річного хлопця (фото)

Ввечері 7 жовтня до відділення поліції № 1 Баштанського районного відділу надійшло повідомлення від мешканки с. Новодмитрівка про те, що її 14-річний син Фрейчак Максим Олександрович ще вчора поїхав на велосипеді до знайомого у с. Шевченкове та потеперішній час не повернувся. Про місцезнаходження хлопця нічого невідомо.

Прикмети: зріст близько 165 см, волосся світле, очі голубі, худорлявої статури.

Був одягнений у сірі спортивні штани, зелену з білими вставками кофту з капюшоном, кросівки помаранчеві з білим.

Особливі прикмети: на лобі під чолкою великий шрам у вигляді ромбу та на лівій нозі біля ступні великий шрам.

Правоохоронці звертаються із проханням до громадян, які можуть допомогти встановити місцезнаходження неповнолітнього, повідомити до відділення поліції № 1 Баштанського районного відділу за адресою: м. Новий Буг, вул. Ярослава Мудрого, 6. або за телефонами: (05151) 9-16-61, (0512) 53-13-43, 0932311816, 0639421430.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області