На Полтавщині відкрито кримінальне провадження за фактом смерті поліцейського

До поліції Полтавщини 31-го грудня, близько 16:30, надійшло повідомлення від медиків, що в лікарні помер чоловік, 1999 року народження, який був доставлений з вогнепальним пораненням із села Потоки, Кременчуцької громади. Поліція відкрила кримінальне провадження.

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група поліції.

Під час проведення першочергових слідчих дій правоохоронці встановили особу померлого. Ним виявився працівник поліції, 1999 року народження. Вилучена зброя направлена на експертизу. Обставини та причини події з’ясовує слідство.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

Відділ комунікації поліції в Полтавській області