На Прикарпатті жінка на «Теслі» збила двох людей: жінка-пішоход загинула (фото)

Дорожньо-транспортна пригода сталась 24 лютого близько 21:30 у Коломиї. У результаті автопригоди жінка – пішохід отримала травми не сумісні з життям. Ще одного пішохода медики госпіталізували.

На місце ДТП прибули слідчі обласної поліції, експерт- криміналіст та рятувальники.

За попередньою інформацією, 45-річна водійка автомобіля «Тесла» жителька Коломиї, під час паркування біля магазину, який знаходиться в підвальному приміщенні, не врахувала обстановку, вчасно не загальмувала, внаслідок чого вчинила наїзд на двох пішоходів. Останні рухались по тротуарі в сторону автовокзалу, опісля автомобіль з’їхав сходовою кліткою вниз.

Від отриманих травм 38- річна жінка загинула на місці, а 51-річного чоловіка доставлено до лікувального закладу. Обоє місцеві мешканці.

Водійку перевірено на стан сп’яніння. За кермом вона була твереза.

Обставини аварії з’ясовуються в рамках відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Поліцейські вкотре закликають всіх водіїв бути відповідальними і неухильно дотримуватися Правил дорожнього руху.

Перевищення швидкості, неправильна оцінка дорожньої ситуації, керування у стані алкогольного сп’яніння часто призводять до аварій.

Особливо зважайте на погодні умови.

Будьте відповідальними!

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини