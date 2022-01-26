На столичній Оболоні правоохоронці спільно зі службою у справах дітей та сім’ї вилучили з родини трьох дітей

Діти мешкали у жахливих умовах, які загрожують життю і здоров’ю. Малолітніх доставили на медогляд до лікарні, а відносно матері правоохоронці склали адміністративний протокол за невиконання батьківських обов’язків.

До поліції Києва зателефонував чоловік та повідомив, що у квартирі на вулиці Тимошенко стався конфлікт та бійка між родичами. На вказану адресу виїхали патрульні та медики.

На місці події вони помітили трьох малолітніх дітей, які перебували у жахливих умовах. Трикімнатне помешкання майже до стелі захаращене сміттям та мотлохом, а малеча лежала на ліжку. Батьків у квартирі не було, проте там перебував чоловік з ознаками алкогольного сп’яніння, котрий назвався їх родичем.

За вказаною адресою негайно прибули співробітники ювенальної превенції Оболонського управління поліції та представники служби у справах дітей і сім’ї, які прийняли рішення про вилучення дітей, 2018, 2019 та 2020 років народження, та відвезли їх до лікарні.

На матір правоохоронці склали протокол за ч. 2 ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення – невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей. Найближчим часом працівники соціальної служби вирішать питання щодо подальшого перебування дітей.

Відділ комунікації поліції Києва