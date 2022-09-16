На Житомирщині столичного орендаря зобов’язали сплатити майже ₴400 тис. боргу та повернути громаді землю за ₴22 млн.

За позовом Новоград-Волинської окружної прокуратури з приватного товариства стягнуто майже 400 тис. грн заборгованості з орендної плати за землю, договір оренди розірвано та зобов’язано товариство повернути Ємільчинській селищній раді землі комунальної власності.

Йдеться про те, що київське приватне товариство, яке займається виробництвом та продажем електроенергії, у грудні 2019 року уклало із селищною радою договір оренди 18 земельних ділянок площею 6,3 га, що на території Андрієвицького, Кулішівського, Мокляківського та Середівського старостинських округів Новоград-Волинського району.

Однак прокурори окружної прокуратури встановили, що орендар, порушуючи вимоги земельного законодавства та умови договору, не сплачує орендну плату за користування землею комунальної власності вартістю понад 22 млн грн. Зокрема, з лютого по грудень минулого року заборгував до бюджету територіальної громади майже 400 тис. грн.

Новоград-Волинська окружна прокуратура заявила відповідний позов, який Господарським судом Житомирської області задоволений у повному обсязі.

Крім цього, товариство дотепер не сплатило майже 800 тис. грн боргу за попередній період користування землею, які обіцяло добровільно сплатити відповідно до укладеної (22.06.2021 р) з Ємільчинською селищною радою мирової угоди.

Наразі виконавче провадження перебуває на примусовому виконанні у виконавчій службі міста Києва.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури