Под Киевом мужчина истек кровью, случайно разбив стеклянную банку

Осколки повредили ему вену. Мужчина пытался самостоятельно оказать себе медицинскую помощь, однако потерял сознание и умер.

Житель Белой Церкви умер от кровотечения, когда разбил банку с огурцами.

Как рассказали в полиции Киевской области, несчастный случай произошел 29 января. Около 13:00 в полицию поступило сообщение от медиков о том, что местная женщина нашла в квартире мертвого соседа.

На место приехали патрульные полицейские, следственно-оперативная группа и врачи, которые констатировали смерть мужчины. Выяснилось, что он умер, когда после травмы пытался самостоятельно оказать себе медицинскую помощь, однако потерял сознание и истек кровью.

«По предварительным данным, 42-летний мужчина, находясь на кухне, разбивал мясо кухонным молотком. Рядом была стеклянная банка, которая упала и повредила ему вену. В результате мужчина потерял большое количество крови и умер», — сообщили правоохранители.

По факту смерти мужчины следователи Белоцерковского районного управления полиции начали досудебное расследование по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, так как при неустановлении явной естественной причины смерти, а также в случае насильственной причины смерти досудебное расследование по этой квалификацией является обязательным. // УНИАН