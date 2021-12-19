Под Кривым Рогом легковушка столкнулась с фурой и сгорела, водитель погиб (фото)

На въезде в Кривой Рог Днепропетровской области произошла смертельная авария с участием фуры. Второе авто после столкновение загорелось.

Сообщается, что ДТП произошло накануне вечером на трассе Н-11 Днепр — Кривой Рог — Николаев. На месте спасатели установили, произошло столкновение двух автомобилей — грузовика MAN и «ЗАЗ Sens». После удара легковой автомобиль загорелся.

«При ликвидации пожара в легковом автомобиле «ЗАЗ Sens» сотрудники Службы спасения обнаружили мужчину без признаков жизни (водитель транспортного средства)», — говорится в сообщении.

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП.