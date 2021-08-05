Поліцейські розшукали без вісти зниклу родину вінничан

4 серпня працівники кримінальної поліції Нацполу спільно з оперативниками обласного главку поліції Вінниччини на території Закарпатської області знайшли родину, яка з 27 липня перебувала у Всеукраїнському розшуку.

За словами т.в.о заступника начальника ГУНП у Вінницькій області Андрія Дамзіна, повідомлення про зникнення подружжя та їхнього 4-річного сина надійшло до Вінницького районного управління поліції вечері 27 липня.

Орієнтування про безвісти зниклу родину надіслали в управління поліції усіх регіонів. Також зниклих шукали за допомогою засобів масової інформації та соцмереж.

Поліцейські переглядали відео з камер відеонагляду, за допомогою яких встановили, що родина на власній автівці поїхала в напрямку Житомирської області. Протягом двох тижнів тривали пошуки сім’ї. Вчора, 4 серпня, зниклих знайшли на території Закарпаття.

Члени сім’ї не стали жертвою злочину, з ними все гаразд. Наразі з’ясовуються усі обставини їх зникнення.

Відділ комунікації поліції Вінницької області