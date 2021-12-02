Поліція Волині розшукує зниклу 15-річну дівчину (фото)

Співробітники поліції області розшукують Васковець Олену Олегівну, 11 липня 2006 року народження, жительку села Ромашківка Луцького району Волинської області.

Учора, 1 грудня, близько 18 години, дівчина пішла з дому у невідомому напрямку і не повернулася. Де вона знаходиться зараз, невідомо. Мобільного телефону не має.

Раніше дівчина вже втікала із дому. За оперативною інформацією – дитина виношувала намір знову покинути місце проживання.

Прикмети: зріст 155 см худої статури, волосся темне по плечі, на обличчі – ластовиння.

Одягнена: руда коротка куртка коротка, червона шапка, штани темного кольору.

Звертаємося до громадян, яким відома інформація про місце перебування дівчини, невідкладно зателефонувати до поліції за номерами телефонів: 380509786838 або 102, чи повідомити за адресою: Волинська області м. Ківерці вул. Залізнична, 52. Електронна пошта: [email protected]

Сектор комунікації поліції Волинської області