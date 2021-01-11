Поліцейському повідомлено про підозру у скоєнні ДТП у стані алкогольного сп’яніння

За процесуального керівництва обласної прокуратури повідомлено про підозру поліцейському батальйону конвойної служби за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тяжке тілесне ушкодження (ч. 2 ст. 286 КК України).

У ході досудового розслідування встановлено, що 8 січня 2021 року в м. Богодухів під керуванням невстановленого водія автомобіль «ВАЗ 2113» відбувся наїзд на пішохода, який перетинав проїзну частину. Потерпілого чоловіка госпіталізовано до Богодухівської центральної районної лікарні з переломом гомілки, забоєм грудної клітини та відкритою черепно-мозковою травмою.

Після ДТП водій покинув місце події. У ході проведених розшукових заходів виявлено автомобіль «ВАЗ 2113» з характерними пошкодженнями. Встановлено, що вказаною автівкою керував поліцейський батальйону конвойної служби ГУНП в Харківській області. Його було направлено на освідування, за результатами якого встановлено, що зазначений поліцейський знаходився у стані алкогольного сп’яніння.

Правоохоронця затримано в порядку ст. 208 КПК України. Йому повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Прокуратура готує апеляційну скаргу на зазначене рішення суду.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Територіального управління ДБР, розташованого в м. Полтаві, оперативний супровід — співробітники Управління внутрішньої безпеки в Харківській області Департаменту внутрішньої безпеки НП України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури