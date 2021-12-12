Поліція Івано-Франківщини розшукує 12-річну дівчинку (фото)

Відділ ювенальної превенції в Івано-Франківській області розшукує 12-річну дівчинку, яка 11 грудня близько 12 години пішла гуляти та до тепер її місцезнаходження невідоме.

Зникла – Афоніна Світлана Олександрівна, 2009 року народження, мешканка села Олеша Івано-Франківської територіальної громади.

Прикмети розшукуваної: одягнута в світле пальто, штани чорного кольору та черевики. Ймовірно дитина перебуває у Івано-Франківську.

Якщо ви володієте будь-якою інформацією, яка може сприяти встановленню місця зниклої, просимо негайно телефонувати на лінію «102» або інформувати відділ ювенальної превенції УПД ГУНП в Івано-Франківській області за телефонами: (0342) 79-03-23, 0963277024.

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини