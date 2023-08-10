Поліція Одещини розшукує неповнолітнього хлопця (фото)

Відділенням поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 встановлюється місце знаходження 13-річного Петра Мельника, який сьогодні, 10 серпня, пішов з дому і досі не повернувся.

Прикмети: на вигляд 12-15 років, зріст 135-140 см, худорлявої статури, темне коротке волосся, очі карі.

Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце знаходження хлопчика, просимо повідомити до територіального відділення поліції за номерами 048 779 33 66, 783 17 93 або на спецлінію «102».

ГУ Національної поліції в Одеській області