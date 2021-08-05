Поліція розслідує причини смертельної ДТП у Гайсинському районі (фото)

5 серпня поблизу села Тарасівка сталась дорожньо-транспортна пригода, в якій водій вантажівки отримав травми несумісні з життям, а його пасажир — важко травмувався. Слідчі встановлюють обставини та причини автопригоди.

Аварія сталась близько 00.30 години.

За попередньою інформацією слідства, не впоравшись з керуванням, 50 – річний водій вантажівки виїхав за межі проїжджої частини дороги та допустив зіткнення з деревом.

Від отриманих травм водій автомобіля «Фіат» загинув на місці події, його пасажир, 61-річний чоловік, госпіталізований до гайсинської лікарні.

Обоє чоловіків — жителі Івано-Франківської області.

Слідством розпочато розслідування кримінального провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого). За таке правопорушення передбачено покарання — до 8 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Вінницької області