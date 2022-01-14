Поліція Закарпаття розшукує зниклу 14-річну дівчину (фото)

Повідомлення про зникнення 14-річної Говді Каріни, мешканки села Верхні Ремети, що на Берегівщині, надійшло від її матері. Жінка розповіла, що її донька пішла з дому ввечері 6 січня і досі не повернулася.

Як з’ясували поліцейські, дівчина з 6 до 10 січня гостювала у свого діда на Іршавщині. Востаннє Каріну бачили 11 січня в місті Мукачево.

Поліцейські Закарпаття вживають всіх заходів для пошуку дівчини. Усім громадянам, яким може бути відома будь-яка інформація, радять звертатися до найближчого відділку поліції або на лінію «102».

У день зникнення дівчина була одягнена у куртку оранжевого кольору, спортивну кофту із надписом на грудях «HOPE», зелені спортивні штани з білою смужкою по обидва боки та рожеві кросівки.

Прикмети зниклої: зріст близько 154 см, волосся коричневе середньої довжини, середньої тілобудови

Поліція Закарпатської області