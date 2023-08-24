На Рівненщині поліцейські встановлюють обставини загибелі дітей п’яти та семи років
За цим фактом розпочато досудове розслідування за п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України.
До поліції вчора, 23 серпня, близько 11:30 звернулася жителька одного із сіл району і повідомила, що у кар’єрі втопилося двоє місцевих дітей.
Поліцейські встановили, що загиблими є двоє братів — п’яти та семи років.
Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин цієї трагічної події.
Відділ комунікації поліції Рівненської областіTweet