На Рівненщині поліцейські встановлюють обставини загибелі дітей п’яти та семи років

За цим фактом розпочато досудове розслідування за п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України.

До поліції вчора, 23 серпня, близько 11:30 звернулася жителька одного із сіл району і повідомила, що у кар’єрі втопилося двоє місцевих дітей.

Поліцейські встановили, що загиблими є двоє братів — п’яти та семи років.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин цієї трагічної події.

Відділ комунікації поліції Рівненської області