Поліція Звенигородщини розшукує зниклого неповнолітнього хлопця (фото)

22 серпня, близько 11:00 години, 17-річний Вʼячеслав Корнієнко пішов із дому та до цього часу не повернувся.

26 серпня до поліції звернулася мати неповнолітнього та повідомила про його зникнення. Жінка розповіла, що син раніше вже зникав та може поїхати до родичів в місто Прилуки, Чернігівської області.

Останній раз Вʼячеслава було помічено 26 серпня у місті Київ.

Прикмети: зріст 165 см, худощавої тілобудови, волосся світле, коротке. На лівій руці біля кисті має татуювання у вигляді геометричних фігур ( ліній )

Був одягнений: в футболку червоного кольору, сині джинси та кросівки темного кольору.

Якщо маєте якусь інформацію про місцезнаходження хлопця просимо повідомити до поліції за номером 102.

Сектор комунікації поліції Черкаської області