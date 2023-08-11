Прокуратура вимагає від підприємця звільнити 339 га землі водосховища, якими він незаконно користується 8 років

Білоцерківська окружна прокуратура встановила, що підприємець, без відповідних правовстановлюючих документів на земельну ділянку та водний об’єкт, з 2015 року використовує водосховище у Білоцерківському районі.

Він здійснює підприємницьку діяльність з використанням водного об’єкта загальною площею 339 га без належного договору оренди, лише на підставі Режиму рибогосподарської експлуатації водосховища. Також користувач неправомірно заборонив місцевим мешканцям користуватися вказаною водоймою.

Це порушення призводить до недоотримання коштів місцевим бюджетом та порушує права громадян щодо безперешкодного доступу до водного об’єкта.

З метою захисту державних інтересів, Білоцерківська окружна прокуратура звернулася до суду з позовом про усунення перешкоди у користуванні та розпорядженні водним об’єктом та землею під ним.

Наразі Господарський суд Київської області відкрив провадження за позовом прокуратури.

Київська обласна прокуратура