Троє людей загинули та четверо травмувалися внаслідок ДТП на Львівщині (фото)

Попередня причина аварії – один з водіїв-учасників виїхав на зустрічну смугу. Він затриманий, за скоєне йому загрожує покарання – до десяти років позбавлення волі.

Дорожньо-транспортна пригода сталась о 9.15 15 жовтня на автодорозі «Трускавець–Львів» неподалік міста Трускавець.

Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись автомобілі «Тойота Ленд Крузер» під керуванням 43-річного жителя Києва та «Фольксваген Кадді», за кермом якого перебував мешканець міста Рава-Руська віком 56 років.

Внаслідок зіткнення водій «Фольксвагена» та двоє його пасажирок від отриманих травм померли на місці події. Ще четверо осіб – пасажир та двоє пасажирок «Фольксвагена», а також пасажирка «Тойоти» отримали тілесні ушкодження. Їх діагнози уточнюють медики.

Попередньо встановлено, що причиною зіткнення стало те, що водій «Тойоти» виїхав на смугу зустрічного руху. Він затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу Ккраїни. Санкція статті передбачає покарання позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Досудове розслідування триває, невдовзі суд обере затриманому водію «Тойоти» запобіжний захід.

ГУ Національної поліції у Львівській області