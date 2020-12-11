У Чернігові внаслідок ДТП загинула жінка та постраждали двоє дітей

Поліція розслідує кримінальне провадження за фактом смертельної дорожньо-транспортної пригоди під Черніговом.

11 грудня близько 1-ї ночі по вулиці Шевченка в Чернігові неподалік Новоселівки сталася ДТП. 51-річний водій вантажівки «Даф» їхав з Чернігова до м. Мена. На дорозі він зіткнувся з автомобілем «ВАЗ» під керуванням 26-річного чернігівця, який рухався назустріч в напрямку Чернігова. Ймовірно, через ожеледицю легковик почало заносити і він зіткнувся з вантажівкою. Внаслідок автопригоди 33-річна пасажирка легковика загинула на місці. Водія авто та двох дітей віком 5 та 3 роки госпіталізували до лікарні.

На місці події працював слідчий з розслідування злочинів у сфері транспорту Головного управління Нацполіції в Чернігівській області.

Поліція з’ясовує обставини дорожньо-транспортної пригоди у рамках розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого). Згідно з нею, максимальне покарання — до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами ще на три роки.

Триває досудове розслідування.

Сектор комунікації поліції Чернігівської області