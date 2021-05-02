У Франківську агресивний собака напав на дитину та патрульних – тварину застрелили (відео)

Учора, 1 травня, на Пасічній на вулиці Юліана Целевича собака вкусив 9-річну дитину. На місце викликали патрульну поліцію.

Відео з інцидентом опублікував у Instagram блогер Стас Рудик. Опісля тварина почала бігти до іншої дитини віком 4-5 років.

Як розповіли у пресслужбі патрульної поліції, правоохоронці, аби перешкодити нападу пса на дитину, підбігли й стали відтягувати собаку, та тварина напала на поліцейського та вкусила його за праву руку.

На підставі ч. 13 ст. 46 Закону України “Про Національну поліцію” поліцейський прийняв рішення використати вогнепальну зброю та здійснив один постріл в собаку, внаслідок якого тварина загинула на місці події. Внаслідок пострілу ніхто з людей не постраждав. На місце події прибула швидка та слідчо-оперативна група”, – зазначили у патрульній.

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