У Ковельському районі чоловік загинув у «тракторно-підводній» ДТП

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Подія трапилася учора, близько 11 години, у селі Рівне Ковельського району.

Виконуючи польові роботи, 50-річний місцевий мешканець з невідомих наразі причин під час руху випав з підводи, яка була вчеплена до трактора, та, ймовірно, потрапив під колесо.

слідчі з’ясовують обставини летальної аварії у ковельському районі

Чоловік від отриманих травм внаслідок транспортної пригоди помер. Це підтвердив і висновок судмедекспертизи.

За цим фактом відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Під час досудового розслідування будуть з’ясовані усі обставини аварії.

Сектор комунікації поліції Волинської області

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