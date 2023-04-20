У Ковельському районі чоловік загинув у «тракторно-підводній» ДТП

Подія трапилася учора, близько 11 години, у селі Рівне Ковельського району.

Виконуючи польові роботи, 50-річний місцевий мешканець з невідомих наразі причин під час руху випав з підводи, яка була вчеплена до трактора, та, ймовірно, потрапив під колесо.

Чоловік від отриманих травм внаслідок транспортної пригоди помер. Це підтвердив і висновок судмедекспертизи.

За цим фактом відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Під час досудового розслідування будуть з’ясовані усі обставини аварії.

Сектор комунікації поліції Волинської області